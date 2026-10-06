Chakriwat, el hijo marginado del rey de Tailandia, consigue un equipo médico para su grave operación en Malasia

Chakriwat Vivacharawongse (43 años), uno de los hijos marginados del rey de Tailandia, por fin se someterá a la operación que tanto necesita para salvar su vida. Ha sido él mismo quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales.

"Voy a someterme a una cirugía pronto, aunque todavía tengo algunas cosas con las que lidiar, pero creo que todo saldrá bien", ha asegurado en su cuenta de Facebook donde da cuenta de su enfermedad y su proceso.

No hay fecha prevista de momento porque tiene que mejorar antes su estado de salud que es grave, ya que los dos tumores que tiene en su cabeza están presionando su cerebro y eso está complicando su situación.

Chakriwat con su neurocirujano. Redes sociales

Hace apenas unos días se grababa un vídeo desde la cama del hospital en Malasia en el que se encuentra ingresado y en él explicaba que tiene un edema que le está provocando mucha inflamación y una presión arterial muy alta.

El hijo de Rama X sufre neurofibromatosis tipo 2 que padece -un trastorno genético poco común que provoca el crecimiento de tumores generalmente benignos a lo largo de los nervios, incluso en el cerebro y la médula espinal-.

Si no se opera pronto corre riesgo de quedarse postrado en una cama o incluso morir. Por eso urge la intervención y ha pedido ayuda para poder llevarla a cabo ya que sus recursos ahora mismo son limitados.

El monarca tailandés no se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo haga, ya que no mantiene relación con su hijo desde que le expulsara del país. Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X, la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64).

Apenas dos años después de que el Rey contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció. El motivo, según la versión de la Casa Real, fue una infidelidad por parte de ella. La princesa y sus hijos fueron inmediatamente exiliados y tienen prohibido regresar a Tailandia.

Ahora Chakriwat Vivacharawongse quiere que su enfermedad se mantenga al margen de la Corona y no quiere que su situación sea utilizada por terceros. Su única preocupación es poder recuperarse lo más pronto posible y continuar con su vida.

Como médico que es está valorando cuál es la mejor opción para él y parece haberla encontrado. Quiere que su neurocirujano, el Dr. L. Dade Lunsford -que ya le ha operado anteriormente-, comparta su conocimiento y sus notas con los doctores que van a llevar a cabo la operación en Malasia.

El hijo del rey de Tailandia con su mujer. Redes sociales

"Todavía quiero vivir una vida con valor y hacer más cosas para beneficiar a los demás". Y es que Chakriwat estudió precisamente medicina motivado por su enfermedad. Quiso tener conocimiento sobre qué le pasaba y así poder ayudar a otras personas que pasen por lo mismo.

Además de convertirse en médico fundó el Centro de Información Médica Chakriwat (CMIC) para compartir su sabiduría. "Lo que me da ánimo en la vida es transmitir mi conocimiento sobre la Medicina. Espero que sea útil para ti".