Amante del hockey y abogada convertida en primera dama: así son los Stubb, la pareja que acoge a los Reyes en Finlandia

Al filo de las 10:20 horas de la mañana de este lunes, 5 de octubre, los reyes de España, Felipe VI (58 años) y Letizia (54), han puesto rumbo, desde el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a Finlandia en el marco de un viaje de Estado que durará tres días.

Este encuentro oficial busca, ante todo, estrechar los lazos diplomáticos, comerciales y de seguridad entre el país ibérico y la nación nórdica, así como está destinado a propiciar un vistoso intercambio institucional.

Durante la cita, el jefe del Estado español impondrá a su homólogo finlandés, Alexander Stubb (58), la alta condecoración del Collar de la Orden de Isabel la Católica, máxima distinción diplomática destinada a consolidar la amistad entre ambas naciones.

Alexander Stubb y su mujer. Gtres

Más allá del estricto protocolo de Estado y del intercambio de condecoraciones en el Palacio Presidencial de Helsinki, todas las miradas se dirigen hacia los anfitriones. ¿Quiénes son los Stubb, el denominado matrimonio más cool de Europa?

Alexander Stubb y su mujer, Suzanne Innes-Stubb (56), se han consolidado como una de las parejas más magnéticas, preparadas y vanguardistas del panorama político de la Unión Europea.

La historia personal de los Stubb es el vivo reflejo de la Europa sin fronteras. Se conocieron en 1994 en la ciudad belga de Brujas, mientras ambos cursaban estudios de posgrado en el prestigioso Colegio de Europa, cantera por excelencia de los altos funcionarios del continente.

El propio Alexander ha rememorado en varias ocasiones el instante exacto en que vio a Suzanne por primera vez durante un desayuno en la residencia estudiantil, sintiendo un flechazo inmediato.

Sin embargo, el inicio del romance no fue precisamente vertiginoso ni se trató de un amor a primera vista. Como la joven abogada británica tenía pareja por aquel entonces, comenzaron construyendo una sólida amistad.

Con su característico sentido del humor, el mandatario finlandés suele recordar aquella etapa como uno de los primeros ejercicios de su vida en los que tuvo que poner a prueba la diplomacia y la paciencia.

El matrimonio Stubb. Gtres

La perseverancia dio sus frutos: tres años más tarde, en 1997, se comprometieron formalmente, celebrando su boda en 1998. Fruto de su unión nacieron sus dos hijos: Emilie, en 2001, y Olivier, en 2004.

Alexander representa el perfil del político hiperactivo y con una vertiente cosmopolita irreprochable. Criado en un entorno bilingüe en finés y sueco -las dos lenguas oficiales de Finlandia-, domina, además, con fluidez el inglés, el francés y el alemán, producto de una formación académica y profesional impecable.

Antes de acceder a la Presidencia de la República tras imponerse en las elecciones de 2024, Stubb acumulaba un currículum político casi inigualable.

No en vano, ha ejercido como eurodiputado, ministro de Asuntos Exteriores, primer ministro, ministro de Finanzas y vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.

Paralelamente a su faceta institucional, Stubb es un deportista insaciable. En su juventud compitió al más alto nivel en hockey sobre hielo -deporte nacional por excelencia en Finlandia- y llegó a integrar la selección nacional finlandesa de golf.

Gran apasionado de la resistencia física, el mandatario ha completado multitud de maratones y triatlones de gran exigencia, proyectando una imagen de vitalidad y disciplina que conecta con las nuevas generaciones.

Por su parte, Suzanne Innes-Stubb cuenta con un gran prestigio en el mundo de la abogacía. Nacida en Solihull -Reino Unido- en 1970, ostenta la doble nacionalidad británica y finlandesa.

Su bagaje académico se cimentó en la Universidad de Surrey, donde se graduó en Derecho, francés y alemán, antes de especializarse en Derecho Europeo en el Colegio de Europa.

Comenzó su carrera en el Government Legal Service del Reino Unido, dio el salto a la firma internacional de abogados White & Case en sus sedes de Bruselas y Helsinki, y prestó servicios para el grupo editorial Sanoma.

Entre 2017 y 2024 ejerció como vicepresidenta de Cumplimiento Global -Global Compliance- en la multinacional KONE, integrándose posteriormente en la Universidad Aalto.

Al igual que su marido, Suzanne es una consumada políglota capaz de comunicarse fluidamente en cinco idiomas.

En 2024 hizo historia al convertirse en la primera persona de origen extranjero en asumir el papel de primera dama de Finlandia durante el mandato de su cónyuge.

El eje Madrid-Helsinki

Se trata del primer viaje de Estado que realizan los reyes de España a este país y en el que, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitarán entre los próximos 5 y 7 de octubre Helsinki y Rovaniemi, la capital de Laponia.



La visita se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), anunciara el pasado 8 de julio que España se sumará a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN en Finlandia para proteger la región ártica.

El viaje de Estado será muestra también de la estrecha colaboración existente entre dos países que están en los polos opuestos de Europa con desafíos similares fronterizos, y que también abarcará los ámbitos políticos, económicos, culturales y científicos.