Marta Luisa de Noruega, entre lágrimas en el debut televisivo de su hija Leah Isadora: el apoyo del chamán Durek Verrett

Leah Isadora Behn (21 años), sexta en la línea de sucesión al trono de Noruega, ha dado formalmente el salto a la televisión de su país como participante estrella de la nueva edición de Skal vi danse, la versión noruega Bailando con las estrellas.

Tras anunciarse su fichaje el pasado mes de agosto, la joven ya ha comenzado a competir en la pista demostrando sus dotes para el baile y su estilo personal junto a su compañero profesional, Andreas Hiim. Bien se puede decir que ha nacido una estrella.

La incursión televisiva de la nieta de los reyes Harald V y Sonia (89) se produce tras semanas marcadas por la sobriedad institucional en su país tras el deceso de Harald V, donde se la pudo ver en los funerales de Estado por su abuelo y en el posterior entierro de su tía abuela, la princesa Astrid.

Marta Luisa, emocionada, junto al chamán. Gtres

Ahora, la segunda hija de la princesa Marta Luisa y del recordado escritor Ari Behn ha dejado a un lado el protocolo palaciego para someterse a la disciplina y valoración de un jurado semanal. Como una concursante más. No ha estado sola en su debut: su familia estaba entre el público.

Así pues, la incursión de Leah Isadora en la pequeña pantalla noruega ha contado con el respaldo de su entorno más próximo.

Hay que destacar, ante todo, la gran emoción de Marta Luisa de Noruega, quien, con los sentimientos a flor de piel, no ha podido contener las lágrimas.

Marta Luisa se ha deshecho en lágrimas, en realidad, antes de que Leah Isadora comenzara a dar sus primeros pasos al ritmo de los primeros acordes de la canción.

Ha sido durante la emisión del vídeo de presentación cuando la Princesa se ha emocionado sobremanera. Leah ha hablado por primera vez en televisión sobre el reciente fallecimiento de su abuelo, el rey Harald, y admite que las últimas semanas habían sido "muy especiales".

Leah Isadora, bailando. Gtres

También ha relatado la sobrina de Haakon VIII (53) lo abrumador que le ha resultado crecer expuesta públicamente, sin haberlo elegido.

En esa línea, Leah ha rememorado la muerte de su padre, Ari Behn, cuando apenas tenía 14 años, y ha contado que entonces encontró consuelo en sus amigos y en el maquillaje.

Unas palabras que Marta Luisa ha escuchado con lágrimas en los ojos, incapaz de esconder su emoción y la mezcla agridulce de sentimientos durante una noche muy especial para su hija mediana.

En otro orden de cosas, la Princesa y su marido, el chamán Durek Verrett, han sido el show desde la primera fila del público, aplaudiendo y animando a la joven en todo momento.

La reaparición de Verrett en un evento de estas características ha dejado constancia de su notable recuperación tras el trasplante de riñón al que tuvo que someterse recientemente, meses después de su enlace con la princesa en el verano de 2024.

Otro momento de la actuación de Leah Isadora. Gtres

No solamente la familia de la joven la ha apoyado con su presencia entre el público del programa.

En plataformas digitales, sus hermanas Maud Angelica y Emma Tallulah Behn han querido enviarle cariñosos mensajes de aliento asegurándole en sus perfiles que "lo vas a hacer genial".

De igual modo, su padrastro, Durek Verrett, le ha dedicado unas palabras en redes mostrando su orgullo: "Estoy muy orgulloso de ti, mi ángel".

Leah Isadora, muy activa en redes sociales donde cuenta con una sólida comunidad de seguidores, mantiene una vida similar a la de cualquier joven de su edad, enfocada en la creación de contenido y en la moda.

Marta Luisa y Durek, entre el público. Gtres

En el programa buscará demostrar sus aptitudes artísticas y su capacidad de superación frente a los diferentes ritmos y estilos de baile de la competición.

La participación de Leah Isadora confirma la inclinación de las hijas de Marta Luisa de Noruega por el sector del entretenimiento televisivo.

La pionera en abrir este camino fue su hermana mayor, Maud Angelica, quien se convirtió en la precursora de la saga al concursar primeramente en la versión noruega del programa de cocina Masterchef.

Posteriormente, Maud Angelica volvió a la pantalla chica para formar parte del elenco de concursantes del show musical Mask Singer.

Con la llegada de Leah Isadora a la pista de Bailando con las estrellas, las nietas del difunto rey Harald continúan consolidando una presencia mediática propia en los formatos de mayor audiencia de la televisión nórdica.