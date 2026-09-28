Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Tailandia, ingresado muy grave en un hospital de Malasia

Chakriwat Vivacharawongse (43 años), uno de los siete hijos del rey de Tailandia, está ingresado en un hospital en Malasia. "Finalmente me han admitido. He estado hospitalizado tres días en la UCI porque tengo el cerebro hinchado y ahora debería hacerme una cirugía pronto", ha explicado el médico en una publicación en su cuenta de Facebook desde la cama del centro médico.

Su estado es grave. Si no se somete a esa operación lo antes posible corre riesgo de quedar postrado en una cama o incluso morir. "Tengo un edema que me hace sentir muy confundido y cansado. No puedo ni comer. Hay mucha presión en mi cerebro y esto hace que tenga la presión arterial muy alta", ha asegurado.

No quiere que su caso sea relacionado con la política ni utilizado por terceros. El hijo del monarca también ha pedido que no se establezcan vínculos entre su enfermedad y la institución monárquica.

"Soy alguien que está enfrentando una crisis de sanación en este momento y un tratamiento prolongado. Tengo miedo. Continúo elevando a la institución más alta por encima de toda gloria. Por favor, no relaciones mi enfermedad con la institución más alta".

Fue a finales de la semana pasada cuando el hijo desterrado de Rama X hizo pública su situación. A través de un vídeo reveló su complicado estado de salud por la neurofibromatosis tipo 2 que padece -un trastorno genético poco común que provoca el crecimiento de tumores generalmente benignos a lo largo de los nervios, incluso en el cerebro y la médula espinal-.

Al mismo tiempo suplicó ayuda para poder regresar a su país y someterse a una cirugía de urgencia para poder sobrevivir.

Ahora parece que sus súplicas han surtido efecto y se le ha permitido regresar al sudeste asiático. El médico reside en Estados Unidos desde que su padre le retiró sus títulos en 1996 cuando se separó de su madre.

Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X, la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64). Apenas dos años después de que el monarca tailandés contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció.

Vacharaesorn Vivacharawongse y Chakriwat Vivacharawongse, hijos desterrados de Rama X. Getty Images

La razón pública que esgrimió la Casa Real fue una presunta infidelidad por parte de ella al entonces príncipe. Todos -menos a la princesa Sirivannavari, que fue traída de vuelta a Tailandia y posteriormente se le otorgó un título real- tienen prohibido regresar al país asiático.

El historial médico de Chakriwat Vivacharawongse viene desde que era un niño. Padece la enfermedad desde que tiene 13 años y ya se ha sometido a 10 operaciones mayores. Debido a su condición no solo decidió convertirse en médico sino que también fundó el Centro de Información Médica Chakriwat (CMIC) para compartir sus conocimientos.

"Lo que me da ánimo en la vida es transmitir mi conocimiento sobre la Medicina. Espero que sea útil para ti", ha concluido en la publicación de sus redes sociales.