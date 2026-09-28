La agenda de los Macron con los Reyes en Madrid: de un almuerzo en Zarzuela a la cena de gala en el Palacio Real

Este martes, 29 de septiembre, España y Francia volverán a escenificar la solidez de sus lazos políticos, económicos y culturales a través de un relevante viaje de Estado a España de Emmanuel Macron (48 años) y su esposa, Brigitte (73).

El presidente de la República Francesa, junto a la primera dama, protagonizará una apretada e intensa agenda institucional que abarca dos jornadas clave en Madrid, con los reyes Felipe VI (58) y Letizia (54) como anfitriones de honor.

El despliegue, cuidadosamente diseñado por la Casa Real, va a combinar la máxima solemnidad del protocolo de las visitas de Estado con encuentros de trabajo destinados a estrechar la alianza bilateral en el marco de la Unión Europea.

Los reyes de España junto a Emmanuel Macron, en 2023, en Granada. Gtres

Tal y como ha informado Casa Real a través de su agenda, estos serán los pasos que darán los Macron en suelo español:

Martes 29: almuerzo y cena de gala

La agenda oficial arrancará formalmente el martes 29 de septiembre a las 13:15 horas en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Allí, los Reyes recibirán oficialmente a Emmanuel y Brigitte Macron en una ceremonia revestida de la máxima solemnidad, que incluye rendición de honores militares, interpretación de los himnos nacionales de ambos países y el tradicional pase de revista a la Guardia Real.

Tras los saludos iniciales y la foto oficial del encuentro, la comitiva se trasladará al Palacio de La Zarzuela. A las 14:15 horas, Felipe y Letizia ofrecerán un almuerzo privado en honor del mandatario galo y su esposa, sirviendo de antesala distendida a las reuniones institucionales de la jornada.

Apenas una hora después, a las 15:15 horas, la actividad política cobrará todo el protagonismo con el despacho oficial entre Felipe y el presidente francés en la residencia real, donde abordarán cuestiones de interés bilateral, de seguridad comunitaria y del contexto geopolítico internacional.

El gran hito de la primera jornada se vivirá al caer la noche. A las 20:00 horas, el Palacio Real volverá a engalanarse para acoger la tradicional Cena de Gala en honor al presidente francés y la primera dama.

Los Macron junto a los reyes de España. Gtres

Un banquete al que asistirán las máximas autoridades del Estado español, representantes del cuerpo diplomático y destacadas personalidades del mundo empresarial y cultural de ambos países.

Durante el transcurso de la velada, el rey Felipe VI tomará la palabra para brindar el discurso oficial del encuentro, un mensaje centrado en subrayar la histórica fraternidad entre España y Francia, el compromiso conjunto con los valores europeos y el papel clave de ambas naciones en el futuro.

Miércoles 30: Embajada de Francia

La visita de Estado concluirá formalmente en la jornada del miércoles 30 de septiembre.

A las 19:00 horas, el presidente Emmanuel Macron y Brigitte Macron actuarán como anfitriones al ofrecer una recepción de devolución a Sus Majestades los Reyes en la residencia oficial de la Embajada de la República Francesa en España.

Este acto final servirá para agradecer la hospitalidad brindada por la Corona y las instituciones españolas, poniendo el broche de oro a una cita diplomática que reafirma el excelente momento que atraviesan las relaciones entre Madrid y París.

Macron tiene previsto también asistir en este viaje de Estado a un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, así como visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea y una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales, según el Elíseo.

El viaje de Macron a España, que se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.



Una visita que se produce unos días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional avalara el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, cuestionado por el Senado, que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.