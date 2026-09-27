Sarah Ferguson negocia una autobiografía millonaria que amenaza con reabrir el escándalo del 'caso Epstein'

Sarah Ferguson (66 años) podría estar a punto de convertir décadas de silencios, desencuentros y episodios vividos desde dentro de la Familia Real británica en un libro.

La exduquesa de York habría recibido varias ofertas millonarias de editoriales estadounidenses para publicar una nueva autobiografía, según ha avanzado The Sun. El diario británico sitúa el acuerdo a pocos días de cerrarse.

Si finalmente sale adelante, el proyecto podría colocar de nuevo a la monarquía británica ante algunas de sus cuestiones más incómodas, desde la relación de Ferguson y su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor (66 años), con Jeffrey Epstein hasta los años más convulsos de la institución.

La noticia llega, además, en un momento especialmente sensible para la Casa Real. La publicación de las memorias del conde Charles Spencer (62 años), hermano de la recordada Diana de Gales, ha reabierto el debate sobre algunos de los episodios más dolorosos de la historia reciente de los Windsor, justo cuando se aproxima el 30º aniversario de la muerte de la princesa.

El libro El canto del cisne: Diana, mi hermana (Penguin Random House), cuyo título original en inglés es Swan Song: Diana, My Sister, ha provocado una respuesta poco habitual del Palacio de Buckingham y ha vuelto a situar en primer plano las heridas que dejó la muerte de Diana.

Ahora, la posible aparición de Ferguson en el mercado editorial añadiría otra voz con conocimiento directo de la vida interna del clan Windsor.

Sara Ferguson, en la presentación de su libro, "What I Know Now", en manhattan, en 2003. GTRES

Un libro con Epstein en el centro

Según las fuentes citadas por The Sun, Ferguson habría recibido varias propuestas económicas y se encontraría en plena negociación. El citado periódico asegura que incluso se habría preparado ya una sinopsis capítulo por capítulo, con notas sobre los asuntos que podrían formar parte de la autobiografía.

Entre ellos estaría, de manera destacada, su relación con Jeffrey Epstein y los vínculos que mantuvo el que fuera su marido con el financiero estadounidense, condenado en 2008 por delitos sexuales.

La documentación publicada por el Departamento de Justicia estadounidense ha aportado nuevos detalles sobre los contactos de Ferguson y su exmarido, Andrés, con el desaparecido magnate después de su condena.

Cabe recordar que dicho órgano judicial mantiene una biblioteca pública con los documentos desclasificados y advierte de que parte del material contiene información sensible y ha sido objeto de redacciones para proteger a víctimas y particulares.

La relación de Ferguson con Epstein ya había quedado bajo escrutinio mucho antes de estas nuevas publicaciones.

En su momento, The Guardian informó de correos electrónicos en los que la exduquesa mantenía contacto con él después de su condena -incluso se citaron en la tapadera del estadounidense- y de documentos que apuntaban a que Epstein había ayudado económicamente a Ferguson a hacer frente a deudas. El medio también señaló que algunas de las comunicaciones reveladas procedían de 2009 y 2011.

Ferguson ha expresado públicamente su arrepentimiento por haber mantenido aquella relación. La posible autobiografía, según apunta The Sun, podría servir precisamente para ofrecer su versión y tratar de aclarar las dudas que siguen rodeando sus vínculos con Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor, en Norfolk (Reino Unido), el pasado sábado, 29 de agosto. GTRES

La sombra de Andrés Mountbatten-Windsor

La historia de Ferguson está inevitablemente ligada a la de su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor. La pareja se casó en 1986, tuvo dos hijas, las princesas Beatriz (38) y Eugenia (36), y se divorció en 1996, aunque mantuvieron durante décadas una relación especialmente cercana.

Los problemas que han rodeado al antiguo príncipe han tenido consecuencias directas para ambos. Andrés dejó de ser miembro activo de la Familia Real en 2019 y posteriormente perdió sus títulos y honores.

Recientemente fue investigado por la policía británica bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en relación con la investigación sobre sus vínculos con Epstein, manteniéndose en libertad tras negar haber cometido irregularidad alguna.

Ferguson también ha visto deteriorarse su posición pública. En los últimos meses abandonó temporalmente Reino Unido y pasó un periodo en un chalet de Suiza antes de preparar su regreso al país.

Su próximo paso en firme es instalarse nuevamente en su país natal. Recientemente The Guardian informó de que planeaba mudarse a los condados cercanos a Londres en una vivienda privada cuyo precio de alquiler ronda los 11.700 euros al mes.

Su regreso coincide ahora con la posibilidad de que vuelva también a ocupar un espacio relevante en los medios.

Andrés de York y Sarah Ferguson. Gtres Gtres

De Diana al funeral de Isabel II y la coronación de Carlos III

Si la autobiografía finalmente se publica, el interés del libro no estaría limitado a Epstein. Ferguson ha pasado décadas dentro de los círculos más estrechos de la monarquía y ha sido testigo de algunos de sus momentos más trascendentales.

Su relato podría recorrer desde la muerte de Diana de Gales en 1997 hasta el funeral de Isabel II en 2022 y la coronación del rey Carlos III (77) en 2023. También podría abordar su propia relación con otros miembros de la familia, su experiencia como integrante de la institución y los cambios que ha vivido la Corona durante las últimas décadas.

La muerte de Diana vuelve a adquirir especial relevancia por el momento en el que llega esta posible publicación. Las memorias de Charles Spencer han provocado una nueva controversia en torno a la relación entre la princesa y la Familia Real y a la respuesta de Carlos tras su muerte.

El Palacio ha cuestionado algunas de las afirmaciones de Spencer y, a través de un comunicado, ha señalado que el duelo puede afectar a los recuerdos y "al juicio" sobre acontecimientos del pasado.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. GTRES

Harry y Meghan, otro capítulo pendiente

Otro de los asuntos que podría aparecer en las memorias es la salida de Reino Unido del príncipe Harry (42) y Meghan Markle (45) y su posterior vida en Estados Unidos. La relación entre los duques de Sussex y el resto de la familia continúa siendo uno de los grandes focos de atención alrededor de los Windsor, especialmente en sus visitas periódicas a territorio británico.

La coincidencia de todos estos episodios ha devuelto a la actualidad las divisiones internas y los acontecimientos que han marcado a la institución durante los últimos años.

Sarah Ferguson firma su libro para niños 'Little Red', en el Rockefeller Center de Nueva York, en 2003. GTRES

Su carrera editorial

La posibilidad de una autobiografía no sería la primera incursión de Sarah Ferguson en este género. Ya publicó memorias en 1996 y 2011 y ha desarrollado durante años una carrera editorial, especialmente vinculada a la literatura infantil.

Ahora, sin embargo, el contexto es completamente diferente. Según The Sun, las conversaciones editoriales estarían avanzadas, aunque fuentes próximas a Ferguson citadas por el mismo medio matizan que todavía no se habrían producido conversaciones directas y que ella no tendría intención de escribir un libro destinado a revelar nuevos escándalos familiares.

También se especula con otras fórmulas para su vuelta a los focos, desde entrevistas televisivas hasta un posible documental.

Después de décadas formando parte de la órbita de la Familia Real, Sarah Ferguson podría estar preparando así una nueva etapa pública.

Y si finalmente decide poner por escrito su versión de la historia, tendrá a su alcance un archivo personal difícil de igualar: el de una mujer que vivió desde dentro la transformación de los Windsor, conoció de cerca a Diana, acompañó durante décadas al hijo favorito de Isabel II, asistió a la histórica despedida de la soberana de Inglaterra y fue testigo de la llegada de Carlos III al trono.