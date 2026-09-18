La Casa Real noruega muestra por primera vez el sárcofago del rey Harald V con homenaje al mar y a la reina viuda Sonia

El rey Harald de Noruega ya descansa en el sarcófago que ocupará junto a la reina Sonia (89) cuando llegue el momento. La tumba, concebida por el estudio de arquitectura Snøhetta, permaneció en secreto durante años y no se ha mostrado hasta después del funeral del monarca, celebrado el pasado 9 de septiembre.

El sarcófago se encuentra en el Mausoleo Real, la cripta situada bajo la iglesia del castillo de Akershus, en Oslo. Está colocado a la izquierda de los dos sarcófagos dobles que ya ocupaban el espacio: el del rey Haakon VII y la reina Maud, y el del rey Olav V y la princesa heredera Märtha.

La Casa Real noruega ha explicado que el diseño tiene forma de embarcación, con el fondo redondeado, como un homenaje a la estrecha relación que Harald mantuvo durante toda su vida con el mar.

Sarcófago de Harald. Casa Real noruega.

Según los datos aportados por palacio, ha sido fabricado con piedra de olivino procedente de la cantera Steinsvik Olivine, en Vassbakkedalen, dentro del municipio de Volda. Se trata de una zona de Sunnmøre que la reina Sonia conoce especialmente bien por sus numerosas excursiones a pie y con esquís.

La elección de este material simboliza también la relación de los Reyes con la naturaleza noruega y su preocupación por las generaciones futuras. La piedra de olivino, de tonalidad verdosa, tiene además la capacidad de absorber y fijar dióxido de carbono.

La tapa está decorada con varios símbolos de las insignias reales noruegas: la corona y la manzana real, el cetro y la espada nacional. A los pies de la pieza aparece el escudo de armas de la monarquía.

Las dos coronas representadas están decoradas con incrustaciones de peridoto, una piedra preciosa de color verde que también forma parte de los aros de la corona real noruega. Los adornos están parcialmente hundidos en la superficie de la piedra y fueron realizados a mano en bronce mediante el tradicional procedimiento de fundición a la cera perdida.

Las letras del texto grabado en el sarcófago están hechas de latón bañado en oro y también se encuentran parcialmente incrustadas en la piedra. La tipografía elegida es Futura, creada por el diseñador alemán Paul Renner en la década de 1920.

Escudo real de Noruega. Casa real noruega.

La estructura está compuesta por diez grandes piezas, ensambladas en un taller de tallado de Skjeberg, en Østfold. Los elementos de bronce se fundieron en Kristiania Kunst- & Metalstøberi, mientras que las letras de latón fueron cortadas mediante chorro de agua en Sande, en Vestfold.

Un proyecto rodeado de secretismo

El Gobierno noruego destinó 20 millones de coronas al proyecto en 2024. Durante meses, el Palacio se negó a revelar detalles sobre la forma, los materiales o el aspecto de la pieza, y defendió que solo se mostraría cuando entrara en funcionamiento.

El diseño estuvo dirigido por el arquitecto y profesor Kjetil Trædal Thorsen, uno de los fundadores del estudio. En 2008, el rey Harald le concedió el título de Comendador de la Orden de San Olaf por sus contribuciones a la arquitectura.

La elección de Snøhetta generó cierta polémica, ya que el encargo fue adjudicado directamente y no mediante una licitación pública.

El rey Harald falleció el 28 de agosto a los 89 años. Tras la ceremonia celebrada en la catedral de Oslo, sus restos fueron trasladados en procesión hasta la iglesia del castillo de Akershus, donde fueron depositados en el Mausoleo Real.

La corona real noruega, la espada real, el cetro real y el orbe real. Casa real noruega.

Ahora, el monarca descansa junto a otros miembros de la Familia Real noruega. El sarcófago de Haakon VII y Maud es de mármol blanco, mientras que el de Olav V y la princesa heredera Märtha está realizado en bronce verde. Ambos, al igual que la capilla funeraria, fueron diseñados por el arquitecto Arnstein Arneberg en 1939.

El rey Harald llegó a bromear sobre el proyecto durante la cena parlamentaria anual de 2025, cuando hizo referencia a la partida presupuestaria destinada al sarcófago. "Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. Estaremos allí un tiempo", dijo entonces mientras miraba a la reina Sonja.