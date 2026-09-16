El misterioso robo de cuatro ejemplares del explosivo libro de Charles Spencer sobre Lady Di días antes de publicarse

El 22 de septiembre verá la luz el libro de memorias Swan Song: Diana, My Sister, escrito por Charles Spencer (62 años), el hermano de la recordada Lady Di, Diana de Gales. Charles rompe su silencio de tres décadas en esta obra que promete dar mucho de qué hablar.

El hermano de Diana de Gales narrará la vida de ésta; cómo fue, qué pasó, todo desde su prisma. La expectación, pues, es máxima. El libro será publicado en Reino Unido por Penguin Random House y llegará a España y Latinoamérica al día siguiente, el 23 de septiembre.

La distribución de la obra, como es natural, ya está llevándose a cabo por distintos puntos de la geografía. Y en las últimas horas se ha conocido un misterioso robo de cuatro ejemplares del libro. Unos ladrones, encapuchados, han asaltado un camión en plena noche.

Charles, hermano de Lady Di, junto a un ejemplar del libro. Redes Sociales

Según desliza el medio Daily Mail, la sustracción aconteció cuando el vehículo de transporte, que iba cargado de miles de copias recién salidas de una imprenta ubicada en Europa Central, con destino a Países Bajos, se encontraba estacionado en un área de descanso nocturno.

Fue después de su descanso cuando el conductor del camión se dio cuenta de que la cerradura había sido forzada. Tras inspeccionar el interior del vehículo, los operarios se llevaron una gran sorpresa, pues de todos los palés que pudieron robar o manipular sólo se llevaron cuatro libros

Teniendo en cuenta que las copias viajaban convenientemente bien camufladas, con un denso plástico negro opaco que las cubría, fuentes del sector editorial citadas por la prensa británica han calificado lo sucedido de "altamente sospechoso". El robo es, cuanto menos, misterioso y extraño.

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, en la inauguración de una estatua en memoria de Lady Di en Kensington Palace, en 2021. Gtres

En esa línea, se ha puesto el foco en dos posibles vías: si el atraco se produjo a ciegas -extremo un tanto inviable teniendo en cuenta lo sustraído-, o si los ladrones actuaron bajo un encargo profesional tras conocer de antemano la ruta y el contenido del tráiler.

Tras el suceso, la Policía ha abierto una investigación oficial para esclarecer la motivación del delito y dar con el paradero de los volúmenes robados antes de que su contenido sea filtrado a la luz pública. Sea como fuere, la expectación es máxima en torno a estas memorias.

La publicación, cabe recordar, se produce en un momento especialmente significativo, cuando se acaba de cumplir el 29º aniversario de la muerte de Diana, fallecida en París el 31 de agosto de 1997. Tenía apenas 36 años.

Además, el lanzamiento coincide con el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido, un contexto que vuelve a situar a la familia de Diana y su legado en el centro de la actualidad.

Spencer ha decidido plasmar por escrito sus recuerdos para ofrecer una mirada real sobre Diana y contar "la verdad" sobre su trayectoria desde la posición de quien fue testigo directo de su vida.

Asimismo, pretende distanciarse de algunas de las interpretaciones que se han consolidado alrededor de la figura de la princesa durante las últimas décadas.

El escritor define a Diana como "una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades", marcada, a su juicio, por una forma de vivir "con una intensidad extraordinaria".

El aristócrata considera que su hermana dejó una huella imborrable y que "dejó el mundo mucho mejor de cómo lo encontró", a pesar de que su vida terminó prematuramente a los 36 años.

A lo largo de sus 384 páginas, el conde Spencer reconstruye la faceta más íntima de Lady Di. El tramo final del libro es, sin embargo, el que mayor inquietud podría generar en los pasillos del Palacio de Buckingham.

La obra avanza hacia los episodios más oscuros de la vida de la Princesa, deteniéndose en los trágicos acontecimientos de agosto y septiembre de 1997, desde el accidente automovilístico en el túnel del Alma de París hasta el funeral de Estado en la Abadía de Westminster.