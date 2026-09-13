La fría venganza de Lady Amelia, prima de Harry: no lo invita a su boda, como él hizo en la suya, y sí a Guillermo y a Kate

La relación entre Guillermo de Inglaterra (44 años) y su hermano, Harry (41), sigue siendo tensa, difícil y prácticamente nula. Las espadas siguen en alto. Al menos, eso es lo que se puede colegir de los últimos acontecimientos que llegan desde Reino Unido.

Desde que el duque de Sussex, junto a su esposa, Meghan Markle (45), y sus hijos decidieran regresar a UK tras seis años en Estados Unidos, el vínculo entre los hijos de la inolvidable Lady Di ha estado marcado por la discrepancia y la tensión.

Los nuevos detalles de esta convulsa relación llegan en forma de boda. Lady Amelia Windsor, hija de George Windsor y de Sylvana Tomaselli, ha anunciado su enlace, una cita social que prometía ser el escenario del reencuentro de la Casa Real de Windsor.

Lady Amelia, en un evento. Gtres

Todo apuntaba a que Guillermo y Harry, primos -aunque lejanos- de la protagonista, se iban a reencontrar. Sin embargo, la propia contrayente se ha encargado de desactivar el peligro de un choque frontal entre los Príncipes.

Según revelan fuentes del entorno royal, la modelo y aristócrata solo ha enviado las tarjetas de preaviso -save the date- a los príncipes de Gales, dejando fuera de la lista de invitados a los duques de Sussex.

El enlace entre la nieta del duque de Kent -que ocupa el puesto número 45 en la línea de sucesión al trono- y el promotor inmobiliario Ollie Lewis se celebrará el próximo mes de mayo en Londres.

La ceremonia promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del calendario aristocrático, habiendo cerrado ya un acuerdo de exclusiva con la revista Hello! para la cobertura fotográfica del evento.

La decisión de marginar al príncipe Harry y a Meghan Markle de la celebración responde tanto a la distancia afectiva como a un doloroso antecedente que, hoy, Lady Amelia se ha cobrado.

El príncipe Guillermo junto a su hermano, Harry. Gtres

Lady Amelia Windsor, que ha trabajado como modelo para firmas de alta costura como Chanel y Dolce & Gabbana, no fue invitada al enlace de los duques de Sussex en la capilla de San Jorge en Windsor en el año 2018.

Podría esto, pues, interpretarse como una fría venganza por su parte. Una fuente cercana a la organización de la boda señala que la lista definitiva se confeccionó de forma independiente a los desplazamientos del hijo menor de Carlos III a suelo británico.

"Amelia había elaborado su lista de invitados para su gran día, y la noticia de la llegada de Harry y Meghan al Reino Unido se produjo después de que ella hubiera redactado dicha lista".

La misma fuente enfatiza que la aristócrata no mantiene un trato frecuente con la pareja residente en California: "Ella no tiene una relación cercana con la pareja, pero tal vez sea lo mejor".

"Así evita un encuentro incómodo entre los hermanos en un día que, de otro modo, sería especial. Por supuesto que la excluyeron de la boda de Harry y Meghan, así que no les debe nada".

La postura tajante de la joven aristócrata evita que el enlace se convierta en el escenario del esperado cara a cara entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry.

De haber acudido ambos, habría supuesto el primer encuentro público entre los dos hermanos desde la histórica ceremonia de coronación de su padre, el rey Carlos III (77), celebrada en mayo de 2023 en la abadía de Westminster.

Desde entonces, las relaciones entre el heredero a la Corona y el duque de Sussex se han mantenido totalmente congeladas.

El perfil festivo de 'Mel'

Amelia Windsor, conocida en los círculos de la alta sociedad británica como 'Mel', combina su faceta como modelo con un activo compromiso filantrópico y ecologista.

Frecuente en la vida nocturna de la capital, la propia aristócrata ha definido en alguna ocasión su jornada ideal como una tarde de "cócteles de tequila Paloma en una azotea durante una tarde de verano en Londres, para después ir a bailar".

El enlace se celebrará tras unos meses de profundo recogimiento para la rama de los Kent. El pasado año, la familia despidió a la duquesa de Kent, fallecida a los 92 años de edad.

Aquella pérdida dio lugar a un funeral de Estado de carácter histórico: una misa de réquiem católica privada oficiada en la catedral de Westminster.

Aquella ceremonia religiosa contó con la asistencia del rey Carlos III, los príncipes de Gales y los principales miembros de la Familia Real, evidenciando el peso institucional y el respeto que la dinastía profesa hacia la saga de los Kent.