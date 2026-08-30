Andrés reaparece tras salir a la luz el regreso de Sarah Ferguson al Reino Unido: su antigua casa, Royal Lodge, en alquiler privado

Apenas unas horas después de que se haya conocido que su exmujer se dispone a regresar al Reino Unido, el hermano del rey Carlos III (77 años) ha vuelto a dejarse ver públicamente. Andrés Mountbatten-Windsor (66) ha sido visto en solitario al volante de su propio vehículo, un Range Rover, por las inmediaciones de Norfolk, la zona en la que mantiene su residencia actual.

La reaparición del expríncipe se produce en un momento de intensos movimientos dentro de la Familia Real británica. Y es que la exduquesa de York no es la única que ha decidido volver a suelo británico: también lo han hecho el príncipe Harry (41) y Meghan Markle (45).

El matrimonio ya se ha instalado a las afueras de Londres tras seis años residiendo en el extranjero, el mismo periodo que ha transcurrido de su polémica renuncia a sus funciones como "miembros activos" de la Casa Real.

A todos estos desplazamientos se suma, además, un importante movimiento inmobiliario dentro del patrimonio Windsor. Según ha revelado el Mail on Sunday, la Corona británica busca un nuevo inquilino para hacerse cargo de Royal Lodge, la extensa mansión de 30 habitaciones de la que Andrés fue expulsado en plena noche el pasado mes de febrero.

En dicho mes, cabe recordar, se produjo su traslado a Marsh Farm, en la finca de Sandringham tras sus constantes polémicas por su amistad con Jeffrey Epstein.

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson convivieron juntos en el Royal Lodge durante dos décadas. GTRES GTRES

Una mansión disponible y sin interesados

Al tratarse de una propiedad gestionada por el Crown Estate, la residencia se ofrecerá como vivienda privada. Eso sí, los futuros arrendatarios deberán asumir un elevado coste financiero, con un mantenimiento anual estimado en unas 400.000 libras esterlinas (aproximadamente 475.000 euros).

A principios de este año circularon rumores de que el propio rey Carlos III o la reina Camila (79) podrían tomar posesión de la histórica propiedad. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Real han confirmado que ningún miembro de la Familia Real ha mostrado interés en mudarse allí.

Andrés obtuvo originalmente el arrendamiento de Royal Lodge en 2003 tras desembolsar 8 millones de libras esterlinas (unos 9,5 millones de euros) para cubrir el alquiler por un plazo de 75 años.

Dicha cantidad equivalía a unos 106.666 libras al año, o lo que es lo mismo: 8.888 libras mensuales durante ese periodo, que al cambio actual equivaldría a unos 10.500 euros al mes.

Sin embargo, dicho acuerdo se vio trastocado cuando se emitió un aviso para rescindir el contrato a raíz de las controvertidas revelaciones sobre su relación con el pederasta convicto Epstein.

El expríncipe Andrés en el documental 'El príncipe Andrés: destituido'. AMC

El Royal Lodge, "en ruinas"

Técnicamente, el exduque conserva el contrato de arrendamiento hasta finales de octubre, lo que impide iniciar cualquier obra de reforma antes de esa fecha a menos que consienta en renunciar al inmueble un mes antes de lo previsto. De hacerlo, los gastos de mantenimiento pasarían a ser responsabilidad directa de la Corona.

Aunque los términos del contrato contemplaban una indemnización para Andrés si devolvía la propiedad en condiciones óptimas, un informe del Crown Estate preparado para el comité de cuentas públicas califica la mansión de "en ruinas", concluyendo que, dada la magnitud de los desperfectos, es muy probable que al que fue el hijo favorito de la reina Isabel II no le corresponda ninguna compensación.

Por el momento se ha descartado de forma categórica convertir la mansión en un hotel, un centro de conferencias o una escuela, ya que las obligaciones legales de la Corona exigen a Carlos III preservar el carácter de la finca como parque y bosque real.

Todo este proyecto de rehabilitación exigirá un desembolso considerable y una notable paciencia por parte de las arcas reales.

Sarah Ferguson. GTRES

Sarah Ferguson prepara su regreso

Mientras el futuro de Royal Lodge se define, se espera que Sarah Ferguson regrese al Reino Unido en los próximos días. La exduquesa de York estaría interesada en alquilar una propiedad de seis habitaciones ubicada en una urbanización privada en los condados cercanos a Londres, por un importe aproximado de 10.000 libras esterlinas al mes (unos 11.800 euros).

Por su parte, la vida de Andrés Mountbatten-Windsor en el ostracismo de Norfolk se ha visto sacudida recientemente por un episodio de acoso. El propio expríncipe denunció haber sido perseguido cerca de su casa en Sandringham por un hombre que portaba un pasamontañas.

El Tribunal de Magistrados de Westminster, en el marco del proceso legal cuyo juicio está previsto para el próximo 21 de diciembre, escuchó extractos de la declaración del expríncipe.

En ella relató cómo, tras rebasar junto a su equipo de seguridad un coche que creía de la prensa, vio a un individuo "fuera de lugar" con el rostro cubierto. Según su testimonio, al percatarse de su presencia y ver a un perro suelto correr hacia él, el sospechoso comenzó a correr directamente tras su vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, cuando Alex Jenkinson , un hombre de 39 años residente de Stowmarket (Suffolk), supuestamente provocó que el exduque temiera sufrir "violencia" mientras paseaba a sus perros.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el hermano del monarca. En el terreno personal, Andrés ha recibido la mejor de las noticias con el nacimiento de su nueva nieta, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, hija de la princesa Eugenia de York (36) y Jack Brooksbank (40), nacida a principios de agosto en Portugal.