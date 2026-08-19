Camila admite que fue "difícil" mantener en secreto el cáncer de Carlos III: "Estuve a punto de decir algo, pero no se podía"

El Palacio de Buckingham anunció públicamente el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III el 5 de febrero de 2024. GTRES GTRES

Hace dos años y medio, el rey Carlos III de Inglaterra (77 años) sorprendió al mundo entero al anunciar que padecía cáncer.

Lo que se ha conocido ahora es que, semanas antes de aquel histórico comunicado, tanto el Jefe de Estado como su esposa, la reina Camila (79), vivieron un periodo marcado por la incertidumbre, la preocupación y la férrea obligación institucional de mantener absoluto silencio sobre la dolencia hasta que llegó el momento preciso de compartir públicamente su situación.

Con motivo del 30º aniversario de la organización benéfica Maggie's, entidad que ofrece apoyo psicológico, emocional y práctico a pacientes oncológicos y sus allegados, la soberana consorte ha mantenido una emotiva conversación con su directora ejecutiva, Dame Laura Lee.

En ella ha reconocido abiertamente lo "difícil" que resultó guardar el secreto mientras ambos continuaban al frente de su agenda oficial.

"Fue bastante difícil"

"Nadie podía decir nada en aquel momento; fue bastante difícil. Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento", ha confesado la soberana en un vídeo de siete minutos grabado en Clarence House y difundido a través de YouTube.

"Tenía muchísimas ganas de soltarlo, pero obviamente no podía. Miraba a todas las personas que estaban sufriendo y a sus familias, y creo que eso me hizo comprender aún mejor la gran importancia de estos lugares", ha añadido.

El hallazgo del cáncer de Carlos III se produjo a finales de enero de 2024, durante un procedimiento hospitalario al que el monarca se sometió para tratar un agrandamiento benigno de próstata.

Fue en esa misma intervención donde los médicos detectaron otra anomalía, y las pruebas posteriores terminaron confirmando la presencia de una forma de cáncer cuyo tipo específico nunca se ha hecho público hasta la fecha.

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"Soy yo la que tiene que cuidar a mi marido"

El 31 de enero de 2024, apenas unos días antes del anuncio oficial de la Casa Real, la Reina acudió a la inauguración de un nuevo centro Maggie's en el hospital Royal Free de Londres. Para entonces, ella ya conocía el diagnóstico de su marido, pero la política de confidencialidad de Buckingham le impidió desahogarse.

Durante aquella visita, Camila experimentó una vivencia completamente distinta a la habitual: "Casi los estaba interrogando. No quería indagar demasiado, pero el contacto fue mucho más profundo".

Haber estado en contacto con personas enfermas mientras ella guardaba un férreo silencio sobre el estado de su marido le hizo reflexionar sobre el proceso que estaba viviendo.

"De repente a tu marido le diagnostican la enfermedad y piensas: 'Dios mío, he estado hablando con toda esta gente, y ahora soy yo la que, con algún familiar, tiene que ayudar a cuidar a mi pobre marido e intentar comprenderlo todo'", ha reconocido.

Al hablar de Carlos III, a quien ha calificado cariñosamente como un auténtico adicto al trabajo que "no baja el ritmo ni hace lo que se le dice", la Reina ha elogiado su entereza: "Nada lo detuvo. Simplemente dijo: "Esta es mi manera. Voy a afrontarlo'".

Dame Laura Lee, por su parte, ha destacado la valentía de la consorte al mostrar una "respuesta natural y comprensible como esposa", señalando que la franqueza de los Reyes ayudó a romper tabúes y a animar a más personas, especialmente a los hombres, a buscar el acompañamiento que ofrecen los 27 centros de la red NHS en el Reino Unido.

A día de hoy, el Palacio de Buckingham ha reiterado que Carlos III sigue evolucionando en una dirección muy positiva dentro de su tratamiento, tras retomar sus actos públicos con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado.