Casa Real traslada su apoyo a Colombia tras el terremoto: "Acompañamos a quienes han perdido a un ser querido"

Colombia continúa recibiendo muestras de apoyo y solidaridad tras el devastador terremoto de magnitud 7,4, que ha sacudido varias regiones del país este pasado lunes, 10 de agosto, dejando un panorama de destrucción y una cifra de víctimas que no deja de aumentar.

Entre los mensajes enviados desde distintos puntos del mundo, destaca el comunicado emitido este martes, día 11, por los reyes de España, Felipe VI (58) y Letizia (53), quienes han querido expresar públicamente su apoyo al pueblo colombiano en un momento marcado por la tragedia.

El comunicado difundido por la Casa Real subraya la preocupación de los monarcas ante la magnitud del desastre y la situación de las familias afectadas.

Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.



Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 11, 2026

"Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto", comienza el escrito.

"Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes", concluye el mensaje.

La declaración se suma a las múltiples voces institucionales que, desde primeras horas de la mañana, han mostrado su respaldo a Colombia.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde se han registrado más de 47 réplicas desde el primer temblor.

El seísmo, registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ha dejado al menos 224 fallecidos -según el último balance-, y centenares de desaparecidos, entre ellos 164 ciudadanos españoles, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las consecuencias del temblor se han sentido con especial intensidad en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, además de en zonas de Ecuador y Panamá, donde también se han reportado daños y fuertes vibraciones.

La comunidad internacional ha reaccionado con rapidez ante la gravedad del desastre.

Los Reyes de España. Gtres

Gobiernos, organismos multilaterales y figuras públicas han ofrecido asistencia para las labores de rescate y reconstrucción. Entre las voces más destacadas se encuentra la de Shakira (49), quien, a través de sus redes sociales, expresó su dolor y solidaridad con su país natal.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", ha posteado la de Barranquilla.

Y ha añadido: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible".

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan evaluando los daños y coordinando la respuesta ante una emergencia que afecta a múltiples departamentos.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran edificios derrumbados, carreteras fracturadas y barrios enteros sin suministro eléctrico ni agua potable.

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a personas atrapadas bajo los escombros, mientras hospitales y centros de atención médica se encuentran desbordados por la llegada de heridos.

La cifra de desaparecidos sigue aumentando, y el Gobierno ha activado todos los protocolos de emergencia, además de solicitar apoyo internacional para reforzar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria. La situación en Colombia continúa siendo crítica.