Nuevo retrato de George por su 13 cumpleaños: más alto, más parecido al príncipe Guillermo y más cerca de su destino

El príncipe George ya es oficialmente adolescente. Con motivo de su decimotercer cumpleaños, los príncipes de Gales han difundido una nueva fotografía de su hijo mayor, una imagen que refleja con claridad el momento de transición personal e institucional que atraviesa el joven heredero.

En la instantánea, tomada el pasado mes por el fotógrafo Matt Porteous -uno de los favoritos de la familia-, George aparece sonriente en el Palacio de Kensington, residencia oficial de sus padres en Londres.

Vestido con un elegante traje oscuro y sin corbata, el pequeño príncipe muestra una imagen más madura, cada vez más similar a la de su padre, el príncipe Guillermo (44). La fotografía fue publicada en redes sociales junto al mensaje: "¡Feliz 13 cumpleaños, George!".

El retrato llega pocas semanas después de su destacada presencia en el desfile Trooping the Colour, celebrado en honor al cumpleaños del rey Carlos III (77). Durante el acto, George participó en la procesión de carruajes junto a su madre, Kate Middleton (44), y sus hermanos, Charlotte (11) y Louis (8), antes de reunirse con toda la familia en el balcón del Palacio de Buckingham.

Para la ocasión, lució un traje azul marino con corbata en tonos claros, coordinado con el estilismo de su madre.

Segundo en la línea de sucesión al trono británico, George continúa asumiendo progresivamente su papel público. En los últimos meses, ha acompañado a sus padres en diversos compromisos oficiales, como su visita a la base aérea de RAF Coningsby o su asistencia a la final masculina de Wimbledon.

También ha participado en iniciativas solidarias, como su colaboración con la organización benéfica The Passage, donde ayudó a preparar comidas para personas sin hogar.

Este cumpleaños marca, además, el inicio de una nueva etapa académica. El Palacio de Kensington confirmó a principios de año que George comenzará sus estudios en Eton College el próximo mes de septiembre, siguiendo así los pasos de su padre y de su tío, el príncipe Harry (41).

La elección de este prestigioso internado -con una matrícula anual que ronda los 70.000 euros- refuerza la apuesta de los príncipes de Gales por una educación tradicional, pese a las especulaciones sobre otras opciones más modernas.

En el plano personal, fuentes cercanas describen a George como un adolescente reservado, sensible y consciente de su futuro. Interesado por la música y el deporte, especialmente el fútbol, es seguidor del Aston Villa.

El príncipe Guillermo junto a su hijo George. Gtres

La familia planea celebrar su cumpleaños con una fiesta íntima junto a amigos cercanos, algunos de los cuales compartirán con él su próxima etapa en Eton. Posteriormente, disfrutarán de unos días de descanso en Anmer Hall, su residencia de campo en Norfolk, donde suelen priorizar actividades al aire libre y tiempo en familia.

Este verano simboliza así el final de la infancia del príncipe George y el inicio de una etapa más exigente, tanto en lo académico como en su preparación como futuro monarca. A sus 13 años, el joven heredero comienza a perfilar con mayor claridad el papel que un día desempeñará al frente de la Corona británica.