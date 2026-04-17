Sarah Ferguson, escondida en una estación de esquí de lujo de los Alpes 7 meses después de su implicación en el caso Epstein

Por fin ha salido a la luz el paradero de Sarah Ferguson (66 años). Siete meses llevaba escondida, los mismos que hace desde que se desvelara su relación con el magnate Jeffrey Epstein.

Pero este viernes, 17 de abril, la prensa británica ha logrado encontrar a la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor. Ha sido el diario The Sun quien ha dado la exclusiva mundial.

El citado medio ha publicado las primeras imágenes de la madre de Eugenia y Beatriz de York en una lujosa estación de esquí de Los Alpes.

Según informan, la exduquesa de York se encuentra 'recluida' en medio del escándalo en un chalet de esquí en Austria, que cuesta más de 2.000 euros por noche.

A juzgar por las fotografías, Ferguson está tranquila y alejada de todo. En ellas, se la ve llegando en una furgoneta Mercedes negra con los cristales tintados a su lugar de hospedaje.

Lleva un look marino cómodo, un bolso de rafia color turquesa y una gorra, quizás por aquello de intentar pasar desapercibida.

Sarah Ferguson junto a su exmarido, el expríncipe Andrés. Gtres

Tras la publicación de los archivos de Epstein, cuando se revelaron correos electrónicos comprometedores entre ambos, ella desapareció de la escena pública.

No había sido vista oficialmente en público desde el funeral de la duquesa de Kent en la catedral de Westminster el pasado 16 de septiembre de 2025.

Desde entonces mucho se ha hablado sobre su paradero, incluso se llegó a decir que se encontraba interna en un centro de salud mental.

Parece que Sarah Ferguson no podría haber elegido mejor lugar para esconderse porque el pueblo donde se encuentra -que The Sun no ha querido revelar- es muy tranquilo e ideal para pasar absolutamente desapercibido.

Se niega a colaborar

Mientras se intentaba averiguar dónde estaba Ferguson, lo que sí se pudo saber es que el legislador estadounidense Suhas Subramanyam (39) escribió a la exesposa del expríncipe Andrés (66) para testificar en el Congreso.

En una carta solicitaba respetuosamente la cooperación de Ferguson para que prestara declaración en una investigación en curso sobre las operaciones de tráfico sexual de Epstein.

Sarah Ferguson. Gtres

Una petición, que según una fuente cercana citada por el medio británico, Sarah ni habría contestado. No está obligada ni a comparecer ni a responder a la solicitud por no ser ciudadana estadounidense.

No solo eso. Ferguson habría comunicado a su círculo que no tiene intención de regresar a los Estados Unidos en su vida. "Nunca volverá a poner un pie allí", asegura la fuente.

"Le preocupa profundamente la reacción a la que se enfrentaría, ya sea por parte de las víctimas de Epstein o por el escrutinio del Congreso".

La pregunta que ahora suena con más fuerza es de dónde está consiguiendo financiación Sarah Ferguson para costearse el hotel de los Alpes donde se encuentra.

Sus finanzas eran una de sus principales preocupaciones, ya que tras el estallido del escándalo, había sido apartada de sus principales trabajos como sus colaboraciones en televisión.