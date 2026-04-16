Odysseas, el hijo de Pablo y Marie-Chantal de Grecia, ha sufrido un aparatoso accidente: "Se ha fracturado la cabeza"

Gran susto el que han vivido, en las últimas horas, Pablo (58 años) y Marie‑Chantal de Grecia (57). Su cuarto hijo, el príncipe Odysseas‑Kimon, de 21 años, ha sufrido un aparatoso accidente, como ha revelado su propia madre en las redes sociales.

Sin duda, todo un sobresalto que la familia ha hecho frente durante la Pascua ortodoxa.

Lo que debía ser un periodo de celebración familiar se ha transformado en un viaje urgente a Florencia para acompañar al joven, que ha sufrido una caída con consecuencias más serias de lo que en un primer momento parecía.

Según ha relatado la propia princesa Marie‑Chantal en sus redes sociales, Odysseas tuvo "una mala caída" que le ha provocado una fractura en la cabeza.

La madre del Príncipe ha compartido varias imágenes junto a su hijo, ya en proceso de recuperación, con el objetivo de tranquilizar a quienes siguen de cerca la vida de la familia.

"Afortunadamente todo está bajo control ahora", ha detallado, aunque reconoce Marie-Chantal que el incidente ha obligado a cancelar los planes de Pascua que cada año reúnen a los miembros de la antigua Casa Real helena.

Tras el percance, la familia se desplazaba de inmediato a Florencia, donde el joven ha sido atendido. Allí ha permanecido la familia hasta que los médicos han autorizado su traslado a Londres, aunque con una limitación importante.

Odysseas no podrá volar durante un mes debido a la lesión.

Por ello, el regreso a la capital británica ha tenido que hacerse en tren, un trayecto largo, y no previsto, que la Princesa describe como parte de una Pascua "muy distinta a la imaginada, pero llena de gratitud".

Marie‑Chantal ha aprovechado su mensaje para agradecer la labor del personal sanitario que ha atendido a su hijo en Italia. "Estoy profundamente agradecida a los maravillosos médicos y enfermeras de Florencia que lo cuidaron tan bien", ha posteado.

Pablo y Marie-Chantal de Grecia junto a su hijo Odysseas.

También ha dedicado unas palabras a los amigos del joven, que permanecieron a su lado hasta la llegada de sus padres. "Significa mucho para mí", añade.

El accidente también ha llevado a la Princesa a reflexionar sobre la maternidad y el vínculo que permanece incluso cuando los hijos ya son adultos.

"Los silenciosos giros de la paternidad todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas", ha expresado, una frase que ha generado numerosas reacciones entre amigos de la familia.

Un joven con formación internacional

Odysseas‑Kimon, conocido cariñosamente como Ody, es el cuarto de los cinco hijos de Pablo y Marie‑Chantal de Grecia.

Nacido en Londres, pasó allí su infancia y estudió en el Knightsbridge School antes de que la familia se trasladara a Nueva York en 2017.

En la ciudad estadounidense se instalaron en un palacete del Upper East Side propiedad de la familia Miller, a la que pertenece Marie‑Chantal.

Pablo y Marie-Chantal de Grecia junto a sus hijos.

El príncipe completó su educación secundaria en 2023 en el prestigioso Dwight School, un centro fundado en 1872 por el que han pasado personalidades como Paris Hilton (45) o Truman Capote.

Su trayectoria académica y su vida entre Londres y Nueva York reflejan la dimensión internacional de una familia que, pese a no tener un papel institucional en Grecia desde la abolición de la monarquía, mantiene una presencia pública relevante.

Una victoria legal para la familia

El percance de Odysseas coincide con una noticia significativa para la antigua Familia Real helena.

Apenas un día antes, el Consejo de Estado griego ratificó que diez de sus miembros tienen derecho a la ciudadanía griega, tras aceptar oficialmente el apellido 'De Grèce'.

La decisión, que había sido aprobada y posteriormente paralizada, supone un reconocimiento legal que otorga a Pablo de Grecia y a los suyos los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, incluido el derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos.

Se trata de un proceso que comenzó tras la muerte del rey Constantino II, último monarca de Grecia, fallecido en 2023.

Su hijo Pablo, considerado jefe de la Casa Real en el ámbito social y familiar, inició los trámites para regularizar la situación de los miembros de la familia en el país.

La resolución del Consejo de Estado representa un paso importante en esa dirección y ha sido interpretada como una victoria simbólica para los descendientes del antiguo monarca.