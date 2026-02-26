Andrés, en "arresto domiciliario" tras su polémica detención: bajo vigilancia las 24 horas y con "movimientos restringidos"

El expríncipe Andrés fue arrestado en su domicilio de Sandringham el pasado 19 de febrero. GTRES

Han pasado ya 7 días desde el arresto del expríncipe Andrés (66 años). Fue el pasado 19 de febrero cuando varios agentes de la policía de Thames Valley detuvieron al hermano del rey Carlos III (77) en su casa de Sandringham.

El malogrado exduque de York pasó un total de 11 horas siendo interrogado en la comisaría de policía de Aylsham, Norfolk. En su traslado fue fotografiado con la cara descompuesta: desaliñado, conmocionado, en estado de shock.

No es para menos. Desde sus fatídicas horas bajo custodia policial, su figura ha quedado estigmatizada para siempre. Su paso por comisaría ha marcado un antes y un después. Esta última semana ha permanecido encerrado en su residencia, sometido a un férreo control de todos sus movimientos.

El pasado 19 de febrero, el expríncipe Andrés fue detenido en su casa de Sandringham. GTRES

"No puede salir sin permiso"

Pero ¿cómo está siendo su día a día a puerta cerrada? Tal y como señala The Mirror, Andrés Mountbatten-Windsor se encuentra bajo algo similar a un "arresto domiciliario". No porque las autoridades lo hayan privado de su libertad, sino porque está "bajo vigilancia casi constante".

Una fuente ha declarado al citado diario que "sus movimientos están restringidos: no puede salir del recinto sin permiso ni acompañante, y las visitas deben ser aprobadas previamente".

Así, no puede dar un paso al frente sin que terceras personas tengan conocimiento sobre ello. Se controlan y vigilan todos y cada uno de sus pasos.

Incluso sus comunicaciones están siendo sometidas a un estricto escrutinio. "Están siendo monitoreadas", desliza el medio.

"El rey Carlos III proporcionó un pequeño equipo —un cocinero, un ama de llaves y un factótum general— para cuidarlo. En realidad, son guardianes, más que sirvientes", añade el rotativo.

Su futuro, el "purgatorio"

A día de hoy, la fastuosa vida que llevaba Andrés es solo un recuerdo lejano para el expríncipe, acusado de mala conducta en un cargo público cuando ejercía como representante comercial británico entre 2001 y 2011.

La investigación policial en el Royal Lodge de Windsor, relacionada con su arresto, ha finalizado. Esto deja a Andrés en una especie de limbo para conocer su destino.

Una de las grandes incógnitas que plantea su situación actual es: ¿cómo será su vida tras ser objeto de investigación por las autoridades? La prensa británica lo tiene claro: lo que le espera es un auténtico "purgatorio".

Cabe recordar que la nueva casa de Andrés, Wood Farm, en la que vive solo, cuenta con solo 5 habitaciones. La propiedad está protegida por cámaras de seguridad y una valla perimetral, colocada recientemente, que oculta la finca de las miradas indiscretas.

Se prevé que, una vez finalizadas las renovaciones, Andrés se mude a otra propiedad, más pequeña, situada también en la finca de Sandringham: Marsh Farm.

Ambos inmuebles son bien distintos a su antigua residencia en el complejo de Windsor, la extensísima Royal Lodge, que consta de 30 habitaciones, y que compartió durante dos décadas con su exmujer, Sarah Ferguson (66).

El expríncipe Andrés podría ser eliminado de la línea de sucesión. GTRES

El aislamiento de Andrés

Atrás quedaron las comodidades que le brindaban las paredes del palacio, así como la cantidad ingente de personal a su servicio. En lo que respecta a la vida social, esta ha quedado reducida a la mínima expresión.

Ahora vive 'exiliado' y recluido en Wood Farm. Tiene todo el tiempo libre del mundo. Pero poco, o casi nada, puede hacer con él: todas sus actividades están limitadas por un cerco que lo controla las 24 horas del día.

Antes de trasladarse a Sandringham, Andrés fue fotografiado en varias ocasiones mientras montaba a caballo en la finca Windsor, en las inmediaciones de Royal Lodge.

Sin embargo, a medida que iban saliendo a la luz más detalles sobre su vínculo con el magnate pederasta Jeffrey Epstein, dejó de realizar estos pequeños recorridos a lomos de un equino. Sus placeres cotidianos ahora son casi inexistentes.

Fueron precisamente las fotos de Andrés trotando risueño y saludando al público como si nada hubiera sucedido las que forzaron al rey Carlos III a acelerar su desalojo.

En los últimos días, el equipo de seguridad del exduque de York ha sido visto circulando por el pueblo de Wolferton, donde se encuentra su actual residencia. Pero, hasta la fecha, no ha habido rastro alguno de él.

Aguanta el escándalo en un aislamiento total, evitando la atención mediática. Rodeado únicamente por personal de 'servicio'. Y convertido ya en un paria ante los ojos de su familia y la opinión pública.