El príncipe Guillermo, en medio de todos los frentes: del 'cordón sanitario' contra Andrés a sus desafíos para reinar en el futuro

En los últimos días, desde que Andrés Mountbatten-Windsor (66 años) fuera detenido en su casa de Sandringham, acusado de filtrar documentos a Epstein y de mala conducta, una idea sobrevuela en Reino Unido y a nivel mundial: ¿está la monarquía herida de muerte?

Qué duda cabe de que los Windsor han protagonizado una existencia plagada de escándalos, pero el arresto de Andrés y, sobre todo, su vinculación con el pedófilo y las acusaciones de abusos sexuales, han terminado por dinamitar la Corona, que afronta su mayor ocaso.

Al frente de la Casa Real británica, el rey Carlos III (77), quien emitió un escrito en el que dejó claro que "la ley debe seguir su curso". Dicho de otro modo, que la Corona se pone de lado y deja actuar a la justicia. También se ha subrayado el papel de Guillermo (43).

El propio Guillermo ha admitido no estar "en un estado calmado" tras la detención de su tío, y allegados aseguran que le irrita profundamente que estas polémicas eclipsen su trabajo y el de Kate en proyectos como Earthshot.

El heredero al trono británico en una imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, el futuro rey también parece haber entendido que el único modo de sobrevivir a esta crisis es abrazar la transparencia, apoyar una investigación exhaustiva y, si es necesario, respaldar medidas duras contra miembros de su propia familia.

El heredero al trono y su esposa, Kate Middleton (44), han guardado silencio, si bien se ha dicho que secundan las palabras del Rey. No obstante, algunos medios inciden en que Guillermo es la mano que mece la cuna en lo que respecta al cordón sanitario contra Andrés.

Guillermo vive su momento más complejo: mientras algunos medios británicos apuntan a que está moviendo los hilos en la sombra para gestionar el caso de su tío Andrés y salvar la Institución, carga a la vez con una traumática acumulación de crisis personales y familiares.

Su desafío es doble: contener el daño inmediato a la monarquía y, al mismo tiempo, preservar su propia credibilidad para poder reinar en el futuro.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor ha sido descrita por analistas como una amenaza directa a la supervivencia de la monarquía moderna.

En este contexto, Guillermo habría asumido un papel clave entre bambalinas, coordinando con su padre y los asesores la respuesta institucional y el diseño de la 'línea roja' que se ha trazado con su tío, el proscrito Andrés.

Kate Middleton, atenta a las explicaciones del príncipe Guillermo. Gtres

Desde hace tiempo, Guillermo ha sido uno de los más contundentes en pedir que Andrés quedara apartado de la vida oficial tras la desastrosa entrevista en 2019, e incluso se dice que recomendó 'exiliar' al tío antes de que "la podredumbre" se extendiera.

Ahora, con la detención formal y la reapertura de los vínculos con Jeffrey Epstein, ese instinto de protección de la Institución se ha convertido en una estrategia más amplia.

Esta pasa por apoyar sin fisuras la cooperación con la justicia, marcar distancias claras y preparar reformas internas para demostrar que la monarquía es capaz de autorregularse.

Algunos medios sugieren que la presión para sacar a Andrés de la línea de sucesión y limitar de forma irreversible su papel público cuenta con el visto bueno de Guillermo, consciente de que su propio reinado quedaría hipotecado si la Casa Real se percibe como tolerante con posibles abusos de poder.

Así pues, el príncipe de Gales lucha con denuedo para preservar la viabilidad de la Corona a medio y largo plazo. Mientras tanto, Guillermo está en medio de todos los frentes.

El que está llamado a ser rey de Inglaterra en un futuro lidia con diversas turbulencias familiares y personales, y lo hace desde la discreción, pero con la firmeza y entereza que su figura requiere. En EL ESPAÑOL hacemos un repaso por esos contratiempos que han marcado su vida.

1. El peso del cáncer de su padre

Carlos III, en una fotografía captada en Roma, en 2025. Gtres

Al frente del tablero está un Rey enfermo. Carlos III sigue en tratamiento por un cáncer cuyo anuncio oficial en 2024 ya sacudió la estabilidad del Palacio, obligando a reestructurar agendas y a adelantar de facto la asunción de responsabilidades por parte de Guillermo.

El heredero se ha visto forzado a hacer de "semirregente de facto" en algunas áreas: multiplicar actos, recibir informes, apoyar decisiones delicadas y, en paralelo, proyectar una imagen de continuidad tranquila.

Guillermo ha reconocido públicamente que ese año fue "probablemente el más duro" de su vida, entre la enfermedad de su padre y el resto de frentes familiares y mediáticos abiertos.

Pero sabe que no puede mostrarse abatido: la percepción de un heredero estable y funcional es clave para que los británicos acepten sin trauma un eventual tránsito de un Rey enfermo a un futuro monarca todavía relativamente joven.

2. La enfermedad de Kate

Si el cáncer de Carlos golpea a la Institución, el de Kate afecta al núcleo emocional del futuro rey. En 2024, la princesa de Gales anunció su diagnóstico y el inicio de una quimioterapia preventiva, un proceso que, según fuentes próximas, dejó a Guillermo "como si le hubiera atropellado un autobús".

Aunque hoy se ha comunicado que se encuentra libre de cáncer, el impacto psicológico y logístico ha sido enorme.

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y que está en una primera fase de quimioterapia

Guillermo ha tenido que combinar su papel de heredero con el de cuidador y padre presente, algo que él mismo ha descrito como "emocionalmente devastador".

3. El adiós de Harry y la tirantez familiar

Otro frente es la salida del príncipe Harry (41) y Meghan (44) de la firma y el deterioro casi total de la relación entre los dos hermanos.

Para Guillermo, no es sólo un drama personal, es la pérdida de la otra gran figura joven que podía compartir el peso de la modernización de la monarquía, especialmente en causas sociales y de salud mental.

Desde que los Sussex se apartaron, el círculo de 'trabajadores activos' se ha estrechado y la presión recae casi exclusivamente en Carlos, Camila (78), Guillermo y Kate con el añadido de otros royals de edad avanzada.

La herida original: la muerte de Diana

Lady Di, en una imagen de archivo. Gtres

Sobre todo este presente gravita una experiencia fundacional: la muerte de Diana de Gales en 1997. Aquella tragedia, vivida por Guillermo siendo adolescente y en directo ante el mundo, marcó no sólo su carácter, sino también la relación entre la opinión pública y la Casa Real.

Para muchos británicos, ver a Guillermo sostener a su propia familia entre diagnósticos de cáncer, escándalos y rupturas evoca inevitablemente aquel duelo público que pareció a punto de hundir a la monarquía hace casi tres décadas.

En definitiva, el príncipe Guillermo se encuentra en el epicentro de todos los frentes: es el hijo del rey enfermo, el marido de una princesa que ha superado un cáncer, el hermano distanciado del príncipe díscolo y el sobrino del expríncipe detenido.

Sobre cómo gestione hoy el caso Andrés y estas crisis encadenadas puede depender no sólo su futuro como monarca, sino la propia legitimidad de la monarquía británica en las próximas décadas.