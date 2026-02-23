La imagen del expríncipe Andrés tras salir de comisaría, colgada en el Museo del Louvre.

La imagen del expríncipe Andrés tras salir de comisaría, colgada en el Museo del Louvre.

Activistas cuelgan en el Louvre la foto del expríncipe Andrés en el coche tras su arresto

Bajo la foto, se pegó  un cartel en el que se podía leer "Ahora suda - 2026".

Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

Debajo de la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer "Ahora suda - 2026", según la imagen que esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram.

Una forma de ridiculizar a este miembro de la familia real británica que fue detenido por la policía durante unas 11 horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación.

El expríncipe Andrés fue arrestado el pasado jueves, 19 de febrero, en su domicilio en Norfolk.

Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era represente especial para el comercio del Reino Unido.