El cumpleaños más amargo del rey Harald de Noruega: la foto que aparta a Mette-Marit y confirma la crisis monárquica

La foto, a simple vista, parece la de un hombre complacido. Sentado sobre un sillón estilo Luis XVI, Harald de Noruega (89) posa sonriente en el interior del Palacio Real de Oslo.

A sus espaldas, un risueño príncipe Haakon (52) y una jovial Ingrid Alexandra (22). Caras casi festivas y un mensaje implícito: "Todo está bien". El retrato, publicado con motivo de su 89 cumpleaños a través de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real, refleja de manera clara el momento crítico que atraviesa la monarquía del país.

Y es que la imagen no deja lugar a interpretación alguna. Solo tres personas son protagonistas: el veterano rey posa única y exclusivamente con su hijo, Heredero al Trono, y su nieta, que ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión, por detrás de su padre y por delante de su hermano, Sverre Magnus (20).

La instantánea aparta del escenario a Mette-Marit (52), salpicada por su relación con el magnate pederasta Jeffrey Epstein. También deja fuera del encuadre a Marius Borg Høiby (29), que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Oslo, acusado de 38 cargos, 4 de ellos supuestas agresiones sexuales.

Crisis institucional

La composición no puede resultar más simple. Tampoco más reveladora. El rey Harald aparece sentado en el centro del salón, ocupando el único asiento y como figura de autoridad. Detrás de él, y de pie, las dos personas claves en la línea sucesoria.

En lo que respecta a los gestos, estos denotan cercanía familiar. Desde la expresión de sus rostros, alegres, a la mano de Ingrid posada en el hombro de su abuelo.

Un ademán que implica dos cosas. Primero, que el ambiente es relajado, hay proximidad entre ellos. En segundo lugar, que nieta y abuelo están conectados por la continuidad dinástica. La perpetuidad de la familia está garantizada gracias a un salvoconducto que aún permanece incorruptible: la cándida figura de la joven princesa.

Incluso el post que ha compartido la cuenta oficial de la Casa Real del país ha sido escrito en un tono de lo más cordial. Todo suma en este estudiado esfuerzo por salir a flote en plena catarsis.

"¡Feliz cumpleaños a Su Majestad el Rey Harald! Hoy el Rey cumple 89 años; le felicitamos y le deseamos una celebración muy bonita", dicen.

Un claro afán por proyectar una imagen de serenidad ante la crisis de reputación que azota a la familia. La más grave que han vivido en su historia.

Asimismo, indican que "la foto del Rey junto con el Príncipe Heredero Haakon y la Princesa Ingrid Alexandra fue tomada a comienzos de este invierno con motivo de la celebración del cumpleaños de la Princesa".

Harald, en Tenerife

Lo cierto es que las labores que están haciendo los miembros de la Familia Real Noruega por aguantar el chaparrón para frenar los escándalos que envuelven a Mette-Marit y a su hijo, Marius Borg, resultan insuficientes.

El pasado 8 de febrero, Harald y su mujer, la reina Sonia (88) (la otra gran ausente del retrato) se trasladaron a Milán para acompañar a los deportistas escandinavos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. Allí se les vio mostrar el mejor de sus semblantes ante la tormenta mediática que afronta su monarquía.

Una semana después era el príncipe Haakon el que viajaba a la ciudad italiana para arropar a los atletas de su país, que encabeza el medallero del evento deportivo internacional.

Al igual que sus padres, hizo todo lo posible por simular aparente normalidad. Y ofreció la mejor versión de sí mismo. Así, fue fotografiado en actitud distendida junto a los atletas.

Harald de Noruega y su mujer, la reina Sonia, se encuentran estos días en Tenerife. Según adelanta la revista Semana, disfrutan de un periodo de vacaciones en el hotel Bahía del Duque de la isla, uno de los más exclusivos de la zona de Adeje.

Las disculpas de Mette-Marit

El viaje no parece haber sentado bien a la ciudadanía del país escandinavo, donde muchos debaten si Mette-Marit merece ser reina o no en el futuro.

Cabe recordar que tras la publicación masiva de los documentos de Epstein ha salido a la luz que la princesa mantuvo contacto con el multimillonario estadounidense después de que este hubiera sido condenado por abusos sexuales en 2008.

Esto obligó a la mujer de Haakon a pedir perdón públicamente. "Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado", expresó a través de un comunicado enviado por la Casa Real noruega.

"Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser", subrayaba.