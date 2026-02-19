La Policía británica detiene al expríncipe Andrés por su vinculación en el 'caso Epstein' en su casa de Sandringham

Este jueves, 19 de febrero, la Policía ha detenido al Andrés Mountbatten‑Windsor en su casa de Sandringham. El hermano de Carlos III ha quedado privado de libertad a raíz de su vinculación por el 'caso Epstein'.

Este arresto ha acontecido, precisamente, en un día clave en el calendario del expríncipe, pues este día 19 Andrés ha cumplido 66 años. Sin duda, un aciago aniversario.

"La Policía ha jugado con el elemento sorpresa. El expríncipe Andrés no tenía ni idea de que iban a ir a arrestarlo a su casa de Norfolk", han detallado desde la BBC.

Seis coches patrulla sin distintivos y unos ocho agentes vestidos de civil, uno de ellos con un ordenador portátil policial, han sido vistos llegando a Wood Farm, en la urbanización de Sandringham, poco después de las 8 de la mañana, tal y como ha informadop The Telegraph.

Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés, en 2010, en Central Park, en Nueva York.

La Policía ha estado evaluando las acusaciones contra Mountbatten-Windsor que urgieron en los archivos de Epstein, incluyendo las acusaciones de que compartió información confidencial con el pedófilo cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Testigos en la zona describen una caravana de coches entrando a primera hora de la mañana en Wood Farm, la residencia del antiguo príncipe en la propiedad privada de Norfolk, en lo que parecía una actuación coordinada de agentes de paisano.

Según las crónicas locales, los vehículos -identificados como coches sin rotular empleados habitualmente por la policía- han accedido al camino de entrada sin sirenas ni señales luminosas.

Los ocho agentes, vestidos de civil, se han dirigido directamente a la vivienda.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein.

Vecinos y paseantes en los alrededores de la finca, acostumbrados al fuerte dispositivo de seguridad que rodea la propiedad real, se han sorprendido por la concentración de coches juntos y por el hecho de que todos fueran sin distintivos externos.

Wood Farm, una casa relativamente discreta dentro de la vasta finca de Sandringham, se ha convertido en el refugio de Andrés desde que abandonó Royal Lodge en Windsor, en medio del creciente malestar por sus vínculos con Jeffrey Epstein y la presión para que ofrezca más explicaciones a la justicia y a la opinión pública.

El traslado a Norfolk, adelantado sobre lo previsto tras la publicación de nuevos documentos y testimonios ligados al caso, se presentó como una forma de apartarle del foco, pero el operativo policial de estas horas demuestra que su nombre sigue asociado a movimientos tan llamativos como incómodos para la Casa Real.

Comunicado de la Policía

Este jueves, día 19, la Policía de Thames Valley ha emitido un comunicado que dice así:

"Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk.

"El hombre permanece bajo custodia policial en este momento.

No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial.

El subjefe de policía Oliver Wright dijo: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público.

“Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito.

“Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno”.

Epstein: mancha imborrable

El expríncipe en una imagen de archivo.

El expríncipe Andrés quedó marcado para siempre por su estrecha relación con Jeffrey Epstein, a quien trató durante años pese a ser un delincuente sexual registrado, y por las acusaciones de Virginia Giuffre, que lo señaló en una demanda civil en EE. UU. como uno de los hombres que abusaron de ella cuando era menor, algo que él siempre ha negado.

Tras la desastrosa entrevista de 2019 en la BBC y el incremento de pruebas y testimonios en los llamados Epstein Files, el expríncipe se vio obligado a apartarse de la vida pública, perdió sus patronazgos y cargos militares, y en 2022 zanjó el pleito con Giuffre mediante un acuerdo extrajudicial que implicó una cuantiosa indemnización sin admisión de culpa.

La presión política y social continuó hasta que en 2025 Carlos III le retiró los estilos de Alteza Real, el tratamiento de príncipe y el título de duque de York, además de forzar su salida de Royal Lodge, una degradación inédita en la monarquía contemporánea británica que ha dejado a Andrés reducido a Andrés Mountbatten‑Windsor, sin funciones oficiales y con su reputación prácticamente arruinada.