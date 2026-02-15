Haakon de Noruega reaparece en los Juegos Olímpicos de Invierno tras la visita de Mette-Marit a su hijo en la cárcel

Haakon de Noruega, en los Juegos Olímpicos de Invierno, el pasado sábado 14 de febrero. GTRES

Noruega es una de las naciones con más poderío en los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que ocupa el primer puesto histórico: es el país que más medallas ha ganado en la historia de estos torneos. Esto explica la presencia constante de los miembros de la Familia Real noruega en este evento multidisciplinario internacional.

Si el fin de semana pasado, los reyes Harald (88 años) y Sonia (88) animaban a los deportistas escandinavos en alguna de las pruebas más destacadas, ahora le ha tocado el turno al príncipe Haakon (52).

El pasado sábado, 14 de febrero, el Heredero al Trono ha arropado a los atletas de su tierra en solitario. No le ha acompañado su mujer, Mette-Marit (52). Apenas dos días antes de la reaparición de su marido, la princesa fue fotografiada durante su visita a su hijo mayor, Marius Borg Høiby (29), en la cárcel de Oslo en la que se encuentra en prisión preventiva.

Haakon, relajado

Con una crisis institucional sin precedentes y la imagen de la monarquía completamente derrumbada, el futuro rey ha cumplido con sus obligaciones. Así, lejos de dejarse ver con el rostro serio o con señales de preocupación, se le ha inmortalizado en una actitud de lo más relajada.

Sonriente, animado, y haciéndose fotos con los deportistas olímpicos. Así ha sido la imagen que ha transmitido Haakon en las pistas de D'Ampezzo, en el corazón de los Dolomitas.

Al igual que hicieron sus padres la semana pasada, Haakon de Noruega ha hecho de la normalidad su bandera. Pero, ya se sabe, la procesión va por dentro. Imposible pasar por alto las gravísimas consecuencias de la tormenta que azota a la Casa Real de su país.

El escándalo de la estrecha relación entre Mette-Marit y el pedófilo y delincuente sexual Jeffrey Epstein se suma al juicio del primogénito de su esposa.

Mette-Marit visita a Marius en la cárcel

El hijo mayor de Mette-Marit permanecerá todo el mes de febrero privado de libertad. En la víspera del inicio del juicio fue detenido por agresión, amenazar con un cuchillo y violar una orden de alejamiento.

Estos días se enfrenta a un proceso judicial que, en caso de ser condenado, lo podría llevar a pasar entre 10 y 16 años entre rejas. Se le acusa de 38 delitos (cuatro de ellos violaciones) ante el Tribunal de Distrito de Oslo.

El pasado jueves, 12 de febrero, la princesa fue fotografiada saliendo de la visita a la prisión donde se encuentra recluido Marius en un coche oscuro en el que ocupaba el asiento trasero. Ataviada con ropa oscura y gafas de ver, esbozaba una leve sonrisa al encontrarse con la prensa gráfica.



Estuvo reunida con su vástago alrededor de una hora. Se trata de la segunda visita que hace al joven en siete días (la primera acompañada por su marido). Sus reuniones con el joven han herido susceptibilidades en la sociedad noruega, quienes consideran inapropiados estos encuentros. Algunos, incluso, hablan de trato de favor.

El director de la prisión, Nils Leyell Finstad, ha negado de manera tajante que Marius Borg esté recibiendo un trato preferencial por su vínculo con la realeza.

Según su testimonio, nadie en la Familia Real Noruega ha realizado exigencia alguna. Tampoco peticiones especiales. Asimismo, ha recordado que los familiares pueden hacer visitas varias veces por semana, siempre que cuenten con aprobación previa.

El escándalo de Mette-Marit y su vínculo con Epstein

A la delicada situación de Marius Borg se añade el vínculo de la princesa con el magnate pedófilo. Con motivo de la desclasificación de documentos del caso Epstein, donde la princesa Mette-Marit aparece en más de 1.000 ocasiones, la Casa Real ha emitido dos comunicados en los que la princesa ha pedido perdón.

No es la primera vez que la mujer del Heredero al Trono se ve obligada a disculparse públicamente por este turbio asunto. En 2019 Mette-Marit mostró su arrepentimiento por haber tenido algunos contactos "sociales" con el depredador sexual.

Un año antes se le había diagnosticado fibrosis pulmonar, una dolencia que ha hecho empeorar su estado de salud. Así lo informó oficialmente la Casa Real Noruega en un comunicado, emitido en marzo de 2025.

"La princesa heredera tiene síntomas y dolencias diarias que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones. La princesa heredera necesita más descanso y su rutina diaria está cambiando más rápidamente que antes", destacaba el comunicado.

Noruega, a la cabeza de los Juegos Olímpicos de Invierno

El agravamiento de su condición supone "cambios significativos en su programa oficial". Incluso se ha planteado la posibilidad de una intervención quirúrgica para someterse a un trasplante de pulmón.

Por si fuera poco, recientemente han salido a la luz las imágenes de Mette-Marit saludando a Ghislaine Maxwell, la expareja y cómplice de Epstein, actualmente en la cárcel, durante un evento en 2012 de la Fundación Clinton, donde acudió en compañía de su hijo, que entonces era menor de edad.

Ante este panorama tan poco favorable, Haakon de Noruega ha posado junto a los atletas nórdicos. Compartiendo risas y gestos de alegría, poniendo buena cara al temporal. Al menos en lo que respecta al deporte de élite de sus congéneres, tiene motivos para estar satisfecho.

A cierre de la jornada de este domingo, 15 de febrero, Noruega encabeza el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina. Suma 22 medallas: 11 oros, 4 platas y 7 bronces.