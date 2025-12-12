Carlos III anuncia que su tratamiento de cáncer podrá "reducirse" en el próximo año "gracias al diagnóstico precoz"

Carlos III durante una visita a la exposición de la Colección Real en el Salón Verde del Castillo de Windsor. Reuters

El rey británico, Carlos III, anunció este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede "reducirse" en el nuevo año", dijo el monarca.

