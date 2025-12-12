Carlos III anuncia que su tratamiento de cáncer podrá "reducirse" en el próximo año "gracias al diagnóstico precoz"
En un mensaje a la nación, ha destacado que su evolución favorable ha sido también posible por "la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos".
Más información: El rey Carlos III cumple 77 años: portada de una revista, un coche a subasta y un frente abierto por el caso de su hermano Andrés
El rey británico, Carlos III, anunció este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año.
"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede "reducirse" en el nuevo año", dijo el monarca.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.