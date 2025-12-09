La imagen del rey Felipe VI embelesado mirando a Letizia en un acto conjunto en el Palacio Real de Aranjuez

La semana de los Reyes, como la de casi todos los españoles, ha comenzado este martes, 9 de diciembre, tras un fin de semana largo por el festivo de la Inmaculada Concepción. Felipe VI (57 años) y Letizia (53) han iniciado su agenda con un acto conjunto que ha tenido lugar en el Palacio Real de Aranjuez.

Los Reyes han presidido la reunión del Patronato del Instituto Cervantes y han entregado el Premio 'Ñ' 2025 a María Delgado, con el que la institución distingue a personalidades que destacan por su labor de difusión internacional de la lengua española. Un acto en el que han dejado una imagen memorable.

En determinado momento, el Rey, embelesado, le ha dedicado una mirada de amor a su mujer, Letizia, quien para este acto se ha decantado por una blusa de lazada, pantalón sastre ajustado con un cinturón fino y zapatos de charol. El monarca, por su parte, ha llevado un traje de raya diplomática que ha combinado con una corbata burdeos.

Mientras la Reina pronunciaba alguna palabra, Felipe VI la ha mirado fijamente, a la vez que esbozaba una tímida sonrisa. Un tierno instante captado por los fotógrafos allí presentes.

Cabe puntualizar, eso sí, que no es la primera vez que el soberano se ve embelesado con su mujer en un acto público. Han sido varias las ocasiones en los que ambos se han mostrado visiblemente cómplices.

Los Reyes en la reunión del Patronato del Instituto Cervantes. EFE

Respecto a la agenda del día, tras la entrega del galardón a María Delgado, crítica y catedrática de Teatro y Artes Cinematográficas de la Universidad de Londres, en reconocimiento a su labor en la divulgación e impulso internacional de la lengua española, Felipe VI y Letizia presidirán un almuerzo con los patronos del Instituto Cervantes, embajadores iberoamericanos acreditados en España y autoridades.​

Se trata del único acto de la semana de la reina Letizia. El resto de eventos los presidirá Felipe VI.

Este próximo miércoles, 10 de diciembre, el Rey mantendrá un encuentro en el Palacio de La Zarzuela con el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas (90), que realizará una visita de trabajo a España.

El soberano tendrá una jornada mucho más intensa el próximo jueves, día 11. Felipe VI recibirá en audiencia a una representación del nuevo Consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con motivo de su 50 aniversario, en el Palacio de la Zarzuela.

Los Reyes en su primer acto de la semana. EFE

El soberano también recibirá a una representación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que le distinguirán con la Medalla del Sindicato.

Asimismo, a una representación del Consejo de Administración y principales accionistas de Agenda Pública. Además, a Marc (32) y Álex Márquez (29), campeón y subcampeón del Mundo de MotoGP, tras sus recientes victorias.

El próximo viernes, 12 de diciembre, Felipe VI tendrá la agenda despejada. A dos semanas de la Navidad, tanto sus compromisos institucionales como los de la reina Letizia van disminuyendo.