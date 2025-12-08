El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson planean reaparecer en público tras perder sus títulos: todos los detalles de su cita

Andrés Mountbatten Windsor (65 años) y Sarah Ferguson (66) ya tienen fecha para reaparecer en público tras perder sus privilegios. El expríncipe volverá a la vida pública después de ser despojado de sus títulos y lo hará en un gran evento familiar.

Desde que salieran a la luz las últimas noticias sobre el caso Epstein, en el que el expríncipe se ha visto involucrado, el hermano de Carlos III (77) no ha reaparecido.

Tanto es así que ha sido retirado de los privilegios que le otorgaba la Corona Británica y ha comenzado la mudanza a otra residencia, más alejada de las propiedades reales.

Ahora, su primer acto público ya tiene fecha: se trata del bautizo de su nieta Athena. El evento será de carácter íntimo y privado y tendrá lugar en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Westminster (Londres).

El expríncipe Andrés y Sarah Fergusson en un acto público. Gtres

Según adelanta Daily Mail, la ceremonia se celebrará el próximo 12 de diciembre y contará también con la presencia de su exmujer, Sarah Ferguson, quien ha dejado a un lado su título de duquesa tras verse salpicada por el escándalo de su exmarido y el fallecido magnate estadounidense.

Está previsto que Andrés acuda a la cita que tendrá como protagonista a la hija menor de la princesa Beatriz de York. Athena es la última nieta en incorporarse a la familia y está a punto de cumplir un año, ya que nació en enero de este mismo año.

Como suele ocurrir en cualquier acto de la Casa Real Británica, el bautizo no está exento de polémica. Aunque están invitados familiares y seres queridos de la familia de York, no está claro que todos acudan.

Según el medio británico, el rey Carlos III podría no querer compartir fotografía con el expríncipe Andrés tras toda la polémica que le rodea. La situación recuerda un poco a la de España, con Felipe VI (57) y su padre, el emérito Juan Carlos (87).

Aun así, todos los miembros están invitados y se desconoce si finalmente asistirán. En ese caso, podrían estar presentes los reyes, Carlos y Camila (78), los príncipes de Gales, Guillermo (43) y Kate Middleton (43) con sus hijos, así como los duques de Edimburgo, muy cercanos a la familia.

Sin embargo, hay poca esperanza de que todos los miembros de la familia real coincidan, ya que no atraviesan un momento que permita más polémicas. Las últimas controversias han involucrado a Andrés Mountbatten Windsor y a Harry (41) y Meghan (44).

Por otro lado, sí se confirma la asistencia de Eugenia de York (37) y su marido Jack Brooksbank (39), junto a sus hijos August y Ernest, quienes arroparán a su prima pequeña en su bautizo.

También se esperan amigas de la familia, como Holly Branson, Willow Crossley y Gabriela Peacock, esta última madrina de Sienna, la hija mayor de Beatriz.

La polémica de Andrés

El expríncipe se ha visto envuelto en una de las polémicas más sonadas de la monarquía británica. Todo gira en torno a su relación con Jeffrey Epstein y las graves acusaciones de Virginia Giuffre. Ella asegura que fue explotada sexualmente siendo menor, algo que Andrés siempre ha negado.

El escándalo desembocó en una demanda civil en Estados Unidos. El caso se resolvió con un acuerdo millonario, lejos de los tribunales. Para muchos, fue un intento de evitar un juicio público que dañó la imagen de la Corona.

La presión mediática y política no cesó. Ha perdido todos sus títulos, funciones oficiales y su residencia en Royal Lodge. Su historia se ha convertido en un símbolo de los problemas de transparencia de la monarquía y del descontento popular.