El rey Juan Carlos se reúne en un almuerzo privado en Madrid con los reyes Felipe y Letizia y toda su familia en El Pardo

El rey Juan Carlos (87 años) se encuentra en Madrid para participar en la celebración de una cita muy especial: el 50º aniversario de la Monarquía parlamentaria.

Su visita, breve pero muy significativa, culmina este sábado, 22 de noviembre, con un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo con la presencia de la Familia Real al completo.

Pero en esta reunión no solo se ha producido el esperado reencuentro del Emérito con su hijo, Felipe VI (57 años), la reina Letizia (53), y sus nietas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. También han estado presentes otros miembros de la familia Borbón: desde la reina Sofía (87) a las infanta Elena (61) y Cristina (60) y sus otros nietos. E incluso miembros de su familia política, los parientes más cercanos de su mujer: Ana Maria de Grecia (79), viuda de Constantino de Grecia; su sobrino Pablo de Grecia (58) y la mujer de este, Marie Chantal (57).

El rey Juan Carlos aterriza en Madrid para celebrar 50 años de la Monarquía en un almuerzo privado con su familia. Alina Varela

Visita exprés

La llegada del padre de Felipe VI se produjo hace apenas unas horas, el pasado viernes, 21 de noviembre. Aterrizó en un vuelo privado procedente de Abu Dabi, desmintiendo así los rumores que apuntaban a una escala previa en alguna capital europea.

A su salida del aeropuerto, desde el asiento del copiloto, mostró un gesto serio y distante, muy distinto al que suele lucir durante sus frecuentes estancias en Sanxenxo, donde acostumbraba a saludar y sonreír.

El rey Juan Carlos, a su llegada al Palacio del Pardo, este sábado, 22 de noviembre. Europa Press

Este regreso coincide con la polémica abierta en torno a la publicación en Francia de Reconciliación, sus memorias, donde habla abiertamente de su vida y su trayectoria como Rey.

En sus memorias analiza, entre otros muchos asuntos, cómo es su relación con la Reina, con la que coincide nuevamente en esta cita única, rodeada de miembros de su familia: "La llegada de Letizia a nuestra familia no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares".

En su autobiografía admite también que "nuestras discrepancias personales no se reflejaban en nuestros actos oficiales".

La reina Sofía, a su llegada al Palacio de El Pardo, este sábado, 22 de noviembre. GTRES

Esta reunión, en clave de intimidad y la mayor discreción, ha despertado mucho interés, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto se cumplieron cinco años de la marcha del rey Juan Carlos a Abu Dabi. Y el Emérito ha manifestado de manera expresa su deseo de regresar a España.

Estos días, la agenda institucional ha seguido su curso: el pasado viernes se abrió la conmemoración con un acto solemne en el Palacio Real, en el que la reina Sofía recibió el Toisón de Oro junto a otras figuras destacadas de la transición democrática.

Ha sido precisamente la Emérita una de las primeras en llegar a este cónclave familiar celebrado en El Pardo. Lo ha hecho en solitario y, como es habitual en ella, sonriente.

Desde el interior del vehículo al que ha accedido al recinto no ha dudado en saludar a la prensa gráfica. Exactamente es el mismo gesto que ha tenido su marido al llegar al recinto.

La infanta Elena llega al Palacio de El Pardo acompañada de su hijo Froilán. GTRES

La infanta Elena, con Froilán

En el paseíllo que han realizado los asistentes a la comida se ha podido ver a la infanta Elena, con gafas de sol, llegando al palacio acompañada de su hijo Froilán (26). El joven, con el rostro serio, iba al volante del vehículo.

Según el plan previsto, el rey emérito permanecerá poco tiempo en nuestro país. Tras participar en el almuerzo, que se celebrará en formato cóctel, tiene previsto no pasar la noche en territorio español.