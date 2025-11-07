La contundente respuesta del príncipe Guillermo cuando le preguntan por los escándalos de su tío Andrés y sus 'no' títulos

El príncipe Guillermo, en su visita a Río de Janeiro, ha respondido a las preguntas sobre los escándalos del expríncipe Andrés y la actual vida de su hermano, el príncipe Harry, con Meghan Markle. GTRES

Durante su visita a Río de Janeiro, al príncipe Guillermo (43 años) le ha tocado responder a la pregunta más incómoda. Esa que llevaba rondando la cabeza de muchos reporteros que cubrían cada paso de su gira oficial a Brasil y que, finalmente, le han lanzado.

Ha sido la veterana periodista Christiane Amanpour, de la CNN, quien le ha preguntado por las cuestiones más delicadas que conciernen a su familia: la retirada de títulos a su tío, el príncipe Andrés (65) o la vida actual de su hermano, el príncipe Harry (41) junto a Meghan Markle (44).

En una charla informal con la cadena británica, el Heredero al Trono ha abordado estas cuestiones mientras se preparaba para la ceremonia de entrega de premios Earthshot, a la que han asistido estrellas como Shawn Mendes (27) y Kylie Minogue (57).

El príncipe Guillermo, con los cantantes Kylie Minogue y Shawn Mendes, en la gala de los premios Earthshot, en Río de Janeiro. GTRES

Guillermo responde sobre su familia

En su entrevista con el citado medio británico, Amanpour ha hecho referencia a la reciente entrevista del príncipe Guillermo con Eugene Levy en Apple TV, en la que adelantó que buscaría un "cambio para bien" el día que se convierta en Rey.

La comunicadora quiso saber si el Heredero al Trono podía ampliar sus comentarios, "dado que ha habido muchos cambios en su familia recientemente". Una clara alusión a los escándalos del expríncipe Andrés y al denominado 'Megxit' de su hermano Harry.

Con el rostro serio, Guillermo no ha querido pronunciarse sobre las polémicas provocadas por su tío Andrés, ni tampoco las de los duques de Sussex.

Así, su primera reacción sobre la decisión de despojar al hasta ahora duque de York de todos sus títulos y su hogar, así como la ruptura con Harry y Meghan con su familia ha sido el mutismo más absoluto.

El príncipe Guillermo, con Kylie Minogue y Shawn Mendes, en su visita a Río de Janeiro. GTRES

"Rodearme de gente que quiera hacer el bien"

De inmediato, el hijo mayor del rey Carlos III (76) ha decidido desviar la atención. Y ha optado por elogiar a "las personas brillantes en esta sala", a las que llamó "héroes de acción".

"El cambio vendrá apoyándolos a ellos, no por lo que yo haga", ha adelantado. Sus palabras han provocado una oleada de aplausos y vítores. Porque, -esta vez sí-, ha ofrecido una contestación indirecta, pero más que aceptable, sobre lo que acontece en el seno del clan Windsor.

"Quiero rodearme de gente que quiera generar cambios y hacer el bien en el mundo", ha espetado, en alusión a esos "cambios" por los que le han preguntado.

Estas palabras, meditadas y sopesadas, han sido las únicas declaraciones que el futuro Rey de Inglaterra ha realizado hasta el momento sobre la hecatombe que supone tener a un miembro de la realeza envuelto en un escándalo sexual relacionado con tráfico de menores y prostitución.

La prensa británica no ha tardado en valorar las palabras de Guillermo. Según desliza Daily Mail, varios observadores de la realeza han elogiado su decisión de guardar silencio. "A diferencia de Harry, Guillermo no airea los trapos sucios de la familia en público", sostienen.

El Príncipe de Gales, durante si viaje oficial a Río de Janeiro. GTRES

"Hay cosas buenas por venir"

Durante su charla informal, el príncipe Guillermo ha hablado de ser positivo para sus propios hijos, así como para los jóvenes de todo el mundo.

"Hay que ofrecer un liderazgo y una visión que demuestre que hay cosas buenas por venir y que no todo es negativo", ha destacado.

"Y para mis hijos, en particular, saber que el planeta va a estar en un estado mejor y más saludable gracias a las personas que están en esta sala es algo que me encanta decirles cuando se van a la cama", añadía.

"Va a ser genial, vuestro futuro va a ser tan brillante como los futuros del pasado y ese es un mensaje realmente importante que todos debemos escuchar (...) Un mundo sin esperanza y un mundo sin positivismo es un lugar bastante deprimente", concluía.

El príncipe Harry, en su visita a Canadá, el pasado jueves 6 de noviembre. GTRES

Harry, en Canadá

Mientras Guillermo ha hecho estas declaraciones en territorio carioca, su hermano Harry ha visitado Canadá. El pasado jueves, 6 de noviembre, ha visitado el Centro de Veteranos en el Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto.

Se trata de una de las instalaciones más grandes del país para veteranos y ofrece atención compleja y a largo plazo a más de 150 veteranos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

Además, Harry se ha reunido con miembros de la comunidad militar. Ha participado en actividades organizadas por la fundación True Patriot Love.

Asimismo, ha asistido a la cena benéfica anual del True Patriot Love National Tribute Dinner, que reúne a representantes militares, veteranos y líderes civiles en homenaje a las Fuerzas Armadas y sus familias.

Por su parte, el príncipe Andrés permanece alejado del foco mediático, a la espera de su traslado desde su actual residencia, Royal Lodge, a una de las 150 residencias disponibles en Sandringham Estate, la residencia privada de la Familia Real británica, en Norfolk.