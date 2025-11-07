Carlota Casiraghi, en Madrid: el motivo de su visita relámpago para acompañar a un amigo

Carlota Casiraghi (39 años) ha vuelto a Madrid y lo hace por una razón de peso. La hija de Carolina de Mónaco (68), que es una apasionada de la filosofía, ha regresado a España para acompañar a Boris Cyrulnik en la presentación de su última obra. El psicoanalista presenta Infancia y violencia, cuyo prólogo está escrito por Casiraghi.

Ha sido este jueves, 6 de noviembre, cuando, en una visita relámpago, ha estado en nuestro país. El motivo ha sido participar junto al autor en el debate Les Rencontres Philosophiques de Monaco, que se ha celebrado en el Instituto Francés de Madrid, y en el que la hija de Carolina de Mónaco ha deslumbrado.

Carlota ha elegido un look en clave ejecutiva para la ocasión: un traje sastre negro de corte oversize, con blazer de amplias solapas, camisa azul celeste, zapatos tipo Mary Jane negros con pulsera al empeine y tacón kitten. Además, lo ha conjuntado con una impecable gabardina en marrón chocolate, el color de la temporada.

Que Carlota Casiraghi es una de las royals mejor vestidas no hay duda de ello. La elección para este coloquio, en el que se ha reflexionado sobre la vulnerabilidad de la infancia, es un look que podría haber lucido perfectamente la reina Letizia (53) en clave working girl.

A pocos meses de que vea la luz su debut literario, en el que ha realizado un viaje interior a través de la neurociencia, la filosofía y su experiencia en la construcción de la identidad propia, la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco (67) se ha mostrado de lo más relajada durante el encuentro junto a Cyrulnik.

Carlota Casiraghi con un look en clave ejecutiva en su último viaje a Madrid. Europa Press

En él, ha incidido en que la filosofía abre un espacio de diálogo también entre los más pequeños y se centra en la búsqueda de la verdad.

"Las fuerzas creativas… Yo creo que hay en el hombre una capacidad infinita de creación y de encontrar una manera de transformar incluso algo que parece correr hacia la catástrofe", ha comenzado diciendo en esta presentación.

Sin embargo, ha reflexionado sobre otros aspectos: "Yo siempre creo en esta posibilidad, y podemos desesperar y esperar. Podemos estar extremadamente preocupados por lo que ocurre hoy en día sin dejar de creer que es posible", ha expresado durante la presentación.

También ha hecho referencia a "la aceleración y rapidez" con la que "cumplimos las tareas" en nuestro día a día, "a un ritmo mucho más rápido" por la presencia de las nuevas tecnologías.

"Y, sobre todo, lo que es muy preocupante es que en las redes sociales, en YouTube, en los vídeos que se llaman shorts, para ser muy impactantes", ha comentado.

Carlota Casiraghi en el coche tras su salida del evento en Madrid. Europa Press

Y ha añadido: "Hoy en día, la gracia es captar la atención, es movilizarse. ¿Qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que detiene la atención? Es lo que hace fracción, lo que golpea de inmediato, y así, o produciendo un choque, o diciendo una aberración".

Tras el coloquio en el centro de la capital, Carlota Casiraghi ha abandonado el lugar 'escoltada' por su asistente y muy seria, dejando en el aire si está feliz en España y si su visita se alargará durante varios días.

Sin hablar directamente con la prensa y haciendo oídos sordos a las preguntas de los medios, se fue del evento al que ha asistido para acompañar al autor.