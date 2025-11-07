Los 24 adjetivos que usa el emérito Juan Carlos en sus memorias para ensalzar las cualidades de la reina Sofía

El rey Juan Carlos y la reina Sofía, en la cena de gala en la Ópera de Oslo con motivo del 80 cumpleaños del rey Harald de Noruega, el 10 de mayo de 2017. GTRES

Mucho se está hablando de Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I (87 años), quien ha decidido saldar sus cuentas pendientes con España. Y con sus seres queridos también.

Después de cinco años de su 'exilio' autoimpuesto en Abu Dabi, adonde se marchó el 3 de agosto de 2020, el Emérito cuenta su propia versión de la historia.

Su intención es clara: desea dejar un testimonio de su vida narrado en primera persona, reconciliarse con su pasado y con su país. Y también con su esposa, la reina Sofía (86), a la que llama cariñosamente "Sofi" sobre el papel.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, en el funeral del Gran Duque Juan de Luxemburgo, el 4 de mayo de 2019. GTRES

Los 24 calificativos del Rey

Después de años distanciados como pareja -que no como soberanos-, el que fuera Jefe de Estado entre 1974 y 2014 ha entonado por primera vez el mea culpa.

En su autobiografía reconoce por primera vez haber sido infiel a su mujer en dos ocasiones. No hace falta ser un experto en psicología para saber que reconocer los errores es una de las maneras más sinceras y efectivas de pedir perdón.

Las disculpas de Juan Carlos a la madre de sus tres hijos, -el rey Felipe (57), la infanta Elena (61) y la infanta Cristina (60)-, no se producen de manera literal, ni mucho menos.

En las páginas de su libro, escrito por la periodista y escritora francesa Laurence Debray (49), no aparece la palabra "perdón" de manera explícita. Pero ni falta que hace.

Resulta imposible obviar que el mero hecho de plasmar en negro sobre blanco sus affaires, -que tilda de "deslices"-, es una muestra irrefutable de su arrepentimiento.

Los reyes Juan Carlos y la reina Sofía en la boda del príncipe heredero Hussein bin Abdullah y Rajwa Al Saif, en Amman, el 1 de junio de 2023. GTRES

A esto se suma el hecho de que utiliza un total de 24 calificativos para exaltar las cualidades de la reina Sofía.

Una mujer, y una reina, "excepcional", "integral", "bondadosa", "rigurosa", "dedicada", "benevolente", "abnegada", "metódica", "comprensiva", "solidaria", "irreprochable"...

Son solo algunos de los numerosos adjetivos que utiliza para describir a quien ha sido su compañera de vida desde que contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 1962

Por una vez, el Emérito se deshace en halagos hacia su esposa. Hace décadas que llevan vidas separadas, pero la sigue considerando la mujer más importante de su vida.

Por ella siente una "inmensa gratitud". Porque el papel que ha ejercido como esposa, madre y monarca es "intachable".

Los Eméritos, en el funeral de Juan Gómez-Acebo, el 8 de septiembre de 2024. GTRES

60 años de matrimonio

Fue el pasado miércoles, 5 de noviembre, cuando ha visto la luz en Francia el libro de memorias del rey Juan Carlos. En España, sin embargo, no llegarán sus memorias hasta el próximo 3 de diciembre.

En él, el Emérito no solo reconoce sus faltas y su afecto constante a Sofía. También resalta la dedicación a sus hijos y nietos y la lealtad institucional de la Reina, mostrando un profundo respeto y gratitud hacia ella a pesar de los altibajos vividos en su relación.

El rey Juan Carlos dedica en sus memorias un capítulo completo a la reina Sofía, donde reconoce su valor y lealtad a lo largo de más de 60 años de matrimonio.

La llamativa y extensa enumeración que hace de sus virtudes no hacen más que evidenciar su afán por dejarla en el mejor lugar posible. Nunca mejor dicho, en el 'trono' que merece. Y parece hablar a corazón abierto.

De alguna manera, Juan Carlos se redime ante su pareja tras años 'fallándole' como marido. No ha sido un esposo ejemplar, pero ahora más que nunca valora los esfuerzos de Sofía por mantener a la familia, y a la institución, a flote.

Los elogios del rey Juan Carlos a Sofía en 'Reconciliación' A continuación, un resumen de las palabras que dedica el rey Juan Carlos a su mujer en sus memorias: "Sofi es una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, dedicada y benevolente. Es la personificación de la nobleza de espíritu. España no habría podido tener una reina más abnegada e intachable".​ "Tenemos caracteres complementarios, ella es más metódica y yo más espontáneo. En muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la Corona, del honor, de la devoción por nuestros hijos y nietos".​ "Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias. El paso de los años no ha restado ni un ápice a la inmensa gratitud y respeto que siento por ella."​ “Sigo muy unido a mi mujer, que conserva toda mi admiración y mi afecto. No hay nadie igual a ella en mi vida y así seguirá siendo, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi marcha de España”.​ "Ha sido una compañera comprensiva y solidaria. Una relación de más de 60 años conlleva altibajos, alegrías y penas, risas y reproches, distanciamiento y acercamiento. Hemos capeado juntos acontecimientos políticos, tormentas y noches de angustia y dudas".​ "Hice todo lo posible, a pesar de mis torpezas, por velar por su bienestar y comodidad". “España no podría haber tenido una reina más dedicada e irreprochable”.​ "Sofi, como su único norte. Es una mujer excepcional, íntegra". "A pesar de mis ausencias y gracias a mi mujer, espero haber creado un hogar seguro y agradable". "Sofi es desde entonces no solo una gran Reina, sino una esposa incomparable y una madre muy dedicada. Es una mujer admirable y leal a la que debo enormemente".

Las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, se publicarán en España a principios del próximo mes de diciembre por la editorial Planeta.