Beatriz y Eugenia, las hijas del expríncipe Andrés, seguirán siendo princesas: la patente real de 1917 que las 'protege'

Andrés Mountbatten Windsor (65 años), el hijo favorito de la reina Isabel II, ya no es duque de York ni príncipe. En cuestión de 13 días quedó completamente anulado de la Familia Real británica por su vínculo con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein y tras la publicación de las memorias de su víctima, Virginia Giuffre.

Su caída definitiva se produjo el pasado 30 de octubre, cuando Carlos III (76), sin piedad, inició un proceso formal para retirarle los títulos y honores. "Ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor", rezaba el comunicado difundido por el Palacio de Buckingham. Pero, ¿qué pasa con sus hijas, quienes también han recibido el tratamiento de Alteza Real desde su nacimiento?

Para Beatriz (37) y Eugenia (35), las dos hijas de Andrés fruto de su matrimonio con Sarah Ferguson (66), nada cambia. Son Princesas y continúan ostentando el tratamiento de Su Alteza Real, siguiendo así lo estipulado en la patente real del rey Jorge V, abuelo de Isabel II.

Eugenia y Beatriz de York en Royal Ascot 2017. Gtres

Dicho documento detalla quiénes puede usar los títulos de príncipe o princesa y el tratamiento de Su Alteza Real dentro de la Familia Real. Se emitió el 30 de noviembre de 1917, durante el reinado de Jorge V, y fue una manera de limitar la cantidad de miembros con rango de príncipe o princesa.

Esta patente establece que dichos títulos se atribuyen a los hijos del monarca, los nietos del soberano por línea masculina y el primogénito del hijo mayor del Príncipe de Gales.

Los bisnietos del monarca no lo son automáticamente, salvo que el Rey lo disponga mediante nuevas patentes reales, como hizo la reina Isabel II en 2012 para los hijos del príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43).

Los títulos y tratamientos se pueden modificar o revocar únicamente por decisión del monarca reinante mediante nuevas patentes reales. Así, a no ser que Carlos III decida lo contrario, las hijas de Andrés Mountbatten Windsor siguen siendo Su Alteza Real la princesa Beatriz de York y Su Alteza Real la princesa Eugenia de York.

Eugenia y Beatriz de York en uno de los actos por el Jubileo de Platino de Isabel II. Gtres

Aunque su padre haya perdido títulos honoríficos, su derecho al tratamiento y al título de princesa no depende de él, sino de la consanguinidad y de lo estipulado en los documentos reales.

Eso sí, que Eugenia y Beatriz de York mantengan su título, no significa que sea imposible que los pierdan en el futuro. De hecho, a raíz de la decisión de Carlos III, algunos medios británicos han señalado que cuando Guillermo asuma el trono podrían plantearse cambios en los títulos de miembros que no desempeñen funciones reales activas.

Puntualizar que mantener el título de Princesa no implica necesariamente que Beatriz y Eugenia tengan un rol activo como miembros de la realeza, que ejerzan funciones oficiales o que participen regularmente en actos públicos reales.

Actualmente, Beatriz ocupa el noveno lugar en la sucesión al trono, después de su padre, mientras que Eugenia se encuentra en la duodécima posición.

Ninguno de sus maridos (Beatriz se casó en 2018 con Jack Brooksbank y Eugenia, en 2020, con Edoardo Mapelli Mozzi) recibieron títulos tras sus matrimonios.

El ducado de York

Respecto al título de duque de York, que el propio Andrés decidió dejar de usar el pasado 17 de octubre, la situación es distinta.

El exmarido de Sarah Ferguson ha dejado de utilizar dichos títulos. Pero, mientras el Parlamento no decida lo contrario, legalmente seguirá siendo el duque de York.

Así lo explicaba a EL ESPAÑOL el experto en la Casa Real británica Richard Fitzwilliams el pasado 24 de septiembre, cuando nada se sabía de las intenciones de Andrés. "Para retirarle un ducado se requeriría una Ley del Parlamento", indicaba el periodista.

El príncipe Andrés junto a sus dos hijas en la misa de Navidad de 2010. Gtres

Pero, en caso de que el Parlamento decida revocar el título a Andrés, ¿quién heredaría el ducado de York?

Ni Beatriz ni Eugenia, las hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson pueden quedarse con el título, ya que tradicionalmente se otorga al segundo hijo varón del monarca británico. En este caso, se plantean tres escenarios posibles.

El título volvería a la Corona, ya que en Reino Unido los ducados reales no pasan automáticamente a los descendientes. De ocurrir, Carlos III podría no volver a otorgarlo, manteniéndolo sin titular, o concedérselo a otra miembro de la familia, siguiendo la tradición.

Otro escenario, aunque poco probable debido a las tensas relaciones con su familia, es que pase al príncipe Harry (41), pues tradicionalmente el título de duque de York se otorga al segundo hijo varón del monarca británico. La tercera hipótesis, en cambio, plantea una opción a largo plazo.

En un futuro, si el título vuelve a la Corona, el candidato para recibirlo es el príncipe Louis (7), el segundo de los hijos varones del príncipe Guillermo, actual heredero al trono.