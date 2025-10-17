La cita para dos de Felipe VI y Letizia en Bruselas: la fotografía que revela el exclusivo restaurante que visitaron

Poco más de una semana atrás, el pasado 7 de octubre, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (52) mantuvieron un encuentro con Felipe (65) y Matilde de Bélgica (52) con motivo de la trigésima edición del Festival Europalia España, cuya futura programación a difundir la riqueza cultural española en el país belga.

Sus Majestades, así, fueron recibidos por los reyes de Bélgica en el Palacio Real de Bruselas, siguiendo con su incansable agenda institucional. Posteriormente, ambas Casas Reales mantuvieron un almuerzo privado. Además, durante la tarde del día 7, se desplazaron hasta el Palacio de Bellas Artes de Bruselas para visitar la exposición Luz y sombra, Goya y el realismo español.

No fueron estos los únicos compromisos que llevaron a cabo Felipe y Letizia durante su estancia en el país belga. Ahora, cuando han transcurrido 10 días de su viaje de Estado, ha salido a la luz el discreto y romántico plan que los Reyes vivieron en la ciudad de Bruselas.

Tal y como ha publicado el restaurante Hispania Bruselas, los reyes de España degustaron el pasado 6 de octubre su comida. "La semana pasada tuvimos el honor de recibir en Hispania Bruselas a Sus Majestades los Reyes de España. Aquí un momento muy especial junto a la Reina, Adrián y Aldana, parte esencial de nuestro equipo", ha escrito el local.

Las tiernas palabras que ha compartido el establecimiento belga han venido acompañadas de una fotografía que muestra a Letizia junto a parte del equipo de Hispania Bruselas. La Reina aparece ataviada con una elegante capa negra superpuesta sobre un vestido en tonos oscuros y de discreto estampado floral.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, se trata de un restaurante español de alta gama ubicado en el corazón de Bruselas. Reconocido por su ambiente elegante y su cocina de autor, es una de las principales referencias de la gastronomía española en la ciudad.

El menú de Hispania está diseñado por el chef Marcos Morán, con estrella Michelin por su restaurante Casa Gerardo en España, y ejecutado por el chef Adrián Mancheño. En esta línea, ofrece una fusión de platos tradicionales españoles con toques contemporáneos. De acuerdo a la información publicada en la página web de Hispania Bruselas, el precio medio por comensal en Hispania es de 70 euros aproximadamente.

Los reyes Felipe VI y Letizia, tal y como ha publicado el portal Vanitatis, se han decantado por platos de lo más tradicionales. "De entrantes les pusimos croquetas de setas de temporada, ensaladilla rusa y anchoas del cantábrico sobre un broche casero. De principal carabineros con huevos rotos y lubina al pil pil, y de postre ensalada de frutos rojos", asevera el citado medio.

Sus Majestades han afrontado un inicio de curso de lo más ajetreado. Poco tiempo después de darse cita en Bélgica, el rey Felipe puso rumbo a Perú para presidir la reapertura de la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Allí, mantuvo un encuentro con Morgana (51), hija del Premio Nobel peruano. También así con Luis Llosa (74), el primo de Mario.

Felipe VI junto a Morgana Vargas Llosa y Luis Llosa en la Casa Museo Mario Vargas Llosa en Perú este pasado martes, 14 de octubre de 2025. Casa Real

Letizia, por su parte, ha estado reciente en Roma con motivo de la ceremonia por el Día Mundial de la Alimentación 2025. La Reina acudió como embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Especialmente importante para la Familia Real española es la semana que viene. Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), presidirán la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Un acontecimiento marcado en rojo cada año en el seno de la Corona.