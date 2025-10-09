La ajetreada agenda de los reyes Harald y Sonia de Noruega a sus 88 años en medio de la recuperación de Mette-Marit

El pasado mes de septiembre, la Familia Real de Noruega anunció que la princesa Mette-Marit (52 años) suspendería todas sus actividades oficiales durante el mes de octubre para someterse a una rehabilitación pulmonar. La mujer del príncipe Haakon (52), cabe recordar, fue diagnosticada en 2018 de una fibrosis crónica que se ha agravado en los últimos tiempos.

De acuerdo al comunicado que vertió la Corte nórdica unas semanas atrás, la futura reina consorte iniciaría este presente mes de octubre su proceso de recuperación. Así, el programa institucional de Mette-Marit se vería completamente paralizado hasta nuevo aviso.

No es la princesa heredera la única que encara un delicado trance de salud en el seno de la Familia Real noruega. Los actuales reyes del país, Harald (88) y Sonia (88), han sido ambos sometidos a intervenciones para implantarles un marcapasos en el corazón. Además, no es asunto baladí mencionar que son los soberanos más longevos de las monarquías europeas actuales.

La princesa Mette-Marit de Noruega el pasado mes de marzo. Gtres

La retirada parcial de la esposa del heredero al trono nórdico ha cambiado por completo el rumbo de la agenda de la Casa Real. De hecho, es especialmente reseñable todos los compromisos que tienen programados los actuales monarcas del país.

A pesar de su elevada edad y sus delicados estados de salud, tanto Harald como Sonia encaran un ajetreado mes de octubre repleto de compromisos institucionales. Así, sus respectivas agendas se han visto incrementadas a causa del proceso de rehabilitación de la princesa Mette-Marit.

Un total de 16 actos institucionales tiene programados el rey Harald de Noruega este presente mes de octubre. La mayoría de ellos son audiencias y conferencias ubicadas en el país nórdico, por lo que no tendrá que desplazarse de su nación.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, en un evento en Oslo en octubre de 2023. Gtres

Una realidad similar atraviesa la reina Sonia. Y es que la Consorte acompañará a su marido en cinco de los eventos que tiene agendados este mes de octubre. Además, tiene tres actos en solitario, mostrando una vez más su compromiso con la Corona pese a su delicado estado de salud.

El próximo 13 de octubre, la reina consorte, incluso, se desplazará hasta Londres para asistir a la inauguración de la exposición Comisión Hyundai: Máret Ánne Sara en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno. A final de mes, cabe apuntar, asistirá a la conferencia nacional 2025 del Centro MiRA así como a la inauguración del nuevo edifico del Museo Finn del Bosque Noruego en Grue.

Si hay alguien que ha sostenido la Corona en este tiempo ha sido, sin lugar a dudas, el heredero al trono nórdico, Haakon de Noruega. El hermano de la princesa Marta Luisa (54) se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la Familia Real y ahora, con la retirada parcial de su esposa, no iba a ser menos.

Acompañará Haakon a su padre en nueve de los eventos que tiene agendados el rey Harald. El heredero al trono, por su parte, tiene únicamente dos actos en solitario en lo que queda de mes. Tanto el 20 como el 21 de octubre formará parte de un par de audiencias.

Previo a estos hechos, el heredero al trono nórdico ha realizado una visita de tres días a Estados Unidos que ha concluido este jueves, 9 de octubre. Haakon, en esta línea, ha visitado los estados de Iowa, Minnesota y Nueva York para conmemorar el 200 aniversario de la primera emigración noruega a América.

En un primer momento, la presencia de Mette-Marit estaba garantizada. Sin embargo, su actual proceso de rehabilitación le ha impedido cruzar el charco. Su marido, no obstante, ha tenido a la princesa noruega más que presente en esta visita oficial.

"Siempre es más agradable viajar juntos, pero creo que es fantástico poder estar aquí de todos modos. Me alegra que ella pueda estar en la rehabilitación pulmonar en la que se encuentra ahora", ha comentado recientemente el príncipe Haakon de Noruega al medio VG.

Este proceso de rehabilitación de la princesa Mette-Marit ha tenido lugar en uno de los momentos más convulsos de su vida. El pasado mes de agosto, Marius Borg (28), el hijo que la futura Consorte tuvo de una relación anterior, fue acusado por la Fiscalía de 32 delitos: cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas.

Tal y como aseveró un par de meses atrás el fiscal general noruego, Sturla Henriksbø, se prevé que el juicio que dicte sentencia en el caso Marius Borg comience en enero de 2026.

La Casa Real de Noruega junto a Marius Borg. Gtres

La Familia Real de Noruega siempre se ha mostrado unida, tal y como ha aseverado en varias ocasiones públicas el rey Harald. De hecho, el conjunto de la Casa Real nórdica apareció pocos días después de que trascendiera la imputación del joven en la ciudad de Stavanger. También se encontraban allí Ingrid Alexandra (21) y Sverre Magnus (19), los dos hijos en común de Haakon y Mette-Marit.

La primogénita de los príncipes herederos y su hermano han incrementado sobremanera sus apariciones públicas en los últimos tiempos. No obstante, ambos se encuentran plenamente centrados en sus respectivas formaciones.

Haakon de Noruega junto a sus padres, los reyes Harald y Sonia, en un acto en Oslo. Gtres

Ingrid Alexandra lleva varios meses en Australia, donde se encuentra en las primeras etapas de sus estudios universitarios. Sverre, por su parte, ha fundado la empresa Sverre Magnus Productions, dando paso así a una etapa profesional. De ahí que ninguno de ellos tenga agendados compromisos en la agenda real este presente mes de octubre.