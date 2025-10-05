Los Grandes Duques de Luxemburgo ponen fin a los tres días de fiesta por su ascenso al trono con una misa familiar

Los Grandes Duques de Luxemburgo en la celebración del 'Te Deum'. Casa del Gran Duque

Última celebración por el cambio de trono en Luxemburgo. En la mañana de este domingo, 5 de octubre, el Gran Duque y la Gran Duquesa, Guillermo (43 años) y Stéphanie (41), han asistido a la misa Te Deum, oficiada por el cardenal Jean-Claude Hollerich en la Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo. Así han puesto fin a tres días de fiesta por el ascenso del nuevo jefe del Estado.

Guillermo y Stéphanie han estado acompañados de los Grandes Duques salientes, Enrique (70) y María Teresa (69), quienes se han mostrado emocionados y felices con el nuevo rol que asumen su hijo y su nuera.

Dentro de la catedral, María Teresa y Stéphanie han protagonizado un cariñoso momento que confirma, una vez más, su buena sintonía. La anterior Gran Duquesa se ha acercado a su nuera, cogiéndola por el brazo y dedicándole algunas palabras. Una breve charla que la mujer de Guillermo ha seguido con una enorme sonrisa.

La Familia Gran Ducal en la misa de 'Te Deum'. Casa del Gran Duque

A la ceremonia se han sumado tres de los hermanos del nuevo Gran Duque: Félix (41), acompañado de su mujer, Claire (40); Sebastián (33) y Luis (39). La única ausente ha sido la princesa Alexandra (33), quien está embarazada de su segundo hijo.

Para la ocasión, la nueva Gran Duquesa ha elegido un estilismo en color fucsia, formado por un vestido midi de manga larga y con falda en corte 'A'. Además, unas flores a tono en la cintura y en las muñecas. Como complemento, Stéphanie ha llevado una pamela a juego, que ha decorado su melena recogida en una elegante coleta de medio lado.

El emotivo gesto de María Teresa con Stéphanie. Casa del Gran Duque

En cuanto al calzado, se ha decantado por unos salones a tono. Para romper con el fucsia ha optado por un bolso tipo clutch en rosa empolvado. El toque final se lo han dado las joyas: unos delicados pendientes con colgante a juego. Guillermo, por su parte, ha ido de chaqué.

La familia Gran Ducal se ha vuelto a reunir en la misa Te Deum, una ceremonia religiosa de acción de gracias y alabanza a Dios, celebrada en momentos importantes como el que acaban de vivir Guillermo y Stéphanie tras la abdicación de Enrique de Luxemburgo.

Fue el pasado viernes, 3 de octubre, cuando tuvo lugar la ceremonia de abdicación y la posterior ceremonia de juramentación que convirtió a Guillermo en el Gran Duque de Luxemburgo.

Tras ello, una larga jornada de actos que culminaron con una cena de gala celebrada en el Palacio Gran Ducal y a la que acudieron los reyes Holanda, Guillermo (58) y Máxima (54); los reyes de Bélgica, Felipe (65) y Matilde (52); y las herederas de ambas Casas Reales, Amalia (21) y Elisabeth (23).

La celebración continuó este pasado sábado, día 4. Guillermo y Stéphanie recorrieron varias localidades de Luxemburgo para saludar a la ciudadanía y participar en distintos espectáculos. Las fiestas han terminado en la mañana de este domingo con la misa Te Deum.

Tal y como informa la Casa Gran Ducal, Guillermo y Stéphanie están profundamente conmovidos por la acogida que han recibido durante los últimos tres días en todo el país. Así, ilusionados, comienzan su gestión.