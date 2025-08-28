Ya hay fecha para los juicios a los que se enfrenta Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de 32 delitos

El Tribunal de Distrito de Oslo ha fijado este viernes, 28 de agosto, las fechas del juicio contra Marius Borg Høiby (28 años), hijo de la princesa Mette-Marit (51), en lo que se perfila como uno de los procesos judiciales más mediáticos y delicados del país.

La abogada del acusado, Ellen Holager Andenæs, ha confirmado al medio noruego Nettavisen que el juicio comenzará el próximo 3 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 13 de marzo del mismo año.

La vista oral se desarrollará durante seis semanas consecutivas, con una audiencia programada para cada día hábil. En total, están previstas 24 sesiones, lo que da cuenta de la complejidad del caso y del volumen de pruebas y testimonios que se presentarán.

La defensa ha confirmado que esta planificación permite a ambas partes preparar sus estrategias con tiempo y profundidad. El pasado 18 de agosto, el fiscal estatal Sturla Henriksbø ofreció una rueda de prensa en la que detalló los cargos que enfrenta Marius Borg.

En total, son 32 acusaciones, entre ellas: un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro delitos de conducta sexual inapropiada, uno de abuso en relaciones cercanas, dos agresiones físicas, un caso de daño intencionado, otro de amenazas, con violaciones de órdenes de restricción, un abuso sexual cometido por un oficial de policía y cinco infracciones de tráfico.

La pena acumulada por estos delitos podría alcanzar hasta diez años de prisión, según estimaciones del Ministerio Fiscal. Henriksbø subrayó la gravedad de los hechos y el impacto que podrían tener sobre las víctimas, asegurando que la investigación se ha llevado a cabo con total independencia, sin trato de favor por la condición familiar del acusado.

La causa se cerró en junio tras una investigación que incluyó el análisis de cientos de miles de archivos multimedia y decenas de miles de mensajes. El fiscal destacó que el volumen de pruebas es "extraordinario" y que el caso representa "una de las investigaciones más exhaustivas de los últimos años".

El juicio de Marius Borg no sólo pone a prueba el sistema judicial noruego, sino también la capacidad de la Casa Real para gestionar una crisis sin precedentes. Con 32 cargos sobre la mesa y una atención mediática internacional, el proceso que arrancará en febrero de 2026 será, sin duda, uno de los más seguidos del calendario judicial europeo.

No ha sido este el único problema al que Marius Borg ha tenido que hacer frente con la Justicia en el último tiempo.

El pasado mes de febrero, la presentadora noruega Linni Meister relató haber mantenido un encuentro con el vástago de la princesa Mette-Marit: "Ha sido difícil. No siento ninguna lástima por su familia", reconoció la joven tras haber sido presuntamente abusada por Borg en el año 2018 en el palacio de Skaugum.

A pesar de que Marius Borg se ha convertido en uno de los protagonistas absolutos de la prensa internacional este año, lo cierto es que el noruego había optado por un bajo perfil en los últimos tiempos.

Otras preocupaciones

Este acontecimiento no ha sido el único trágico episodio al que ha tenido que hacer frente la Corona noruega recientemente. El delicado estado de salud de Mette-Marit de Noruega sigue estando en el foco mediático.

La que está llamada a ser reina consorte del país nórdico padece una fibrosis pulmonar crónica desde hace un tiempo, algo que le ha llevado a cancelar sus compromisos institucionales en más de una ocasión.

En esta línea, también es preocupante la salud de los reyes Harald (88) y Sonia (87). Ambos tienen implantados ya un marcapasos en el corazón. La Reina, de hecho, fue intervenida a comienzos del pasado mes de enero tras haber sufrido un episodio de fibrilación auricular mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas.