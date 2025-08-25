El aniversario de boda más amargo de Haakon y Mette-Marit: a la espera de un juicio y pendientes de la salud de ella

Haakon y Mette-Marit de Noruega, en una fotografía tomada en Oslo en mayo de 2015. Gtres

25 de agosto de 2001. La catedral de Nuestro Salvador de Oslo, en Noruega, se viste de gala para acoger la primera boda real del país en el siglo XXI. Una joven Mette-Marit (52 años), así, da el salto de plebeya a royal al contraer matrimonio con Haakon (51), primogénito de los reyes Harald (88) y Sonia (88) y heredero al trono nórdico.

Cuentan las crónicas de la época que más de 800 personas se dieron cita en el magno evento. Una ceremonia a la que acudieron numerosos rostros reconocidos. Felipe VI de España (57), Máxima de Holanda (54) o Matilde de Bélgica (52) fueron algunos de los royals que acompañaron a los futuros monarcas nórdicos en su gran día.

24 años exactos han transcurrido desde que Haakon y Mette-Marit de Noruega se juraran amor eterno ante los ojos de Dios en una ceremonia en la que la ilusión y la emoción fueron los protagonistas. Más de dos décadas después, nada es igual. Ahora, la Casa Real nórdica atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Siete días atrás, el pasado 18 de agosto, Marius Borg (28), el hijo que la princesa Mette-Marit tiene fruto de una relación anterior, se convirtió en noticia tras ser acusado formalmente por la Fiscalía noruega de 32 delitos. Entre ellos, cabe recordar, se encontraban cuatro episodios de violación.

A pesar de que el primogénito de la Princesa no tiene cargos reales ni forma parte de la Familia Real, lo cierto es que su conflicto legal ha hecho tambalear como nunca la monarquía noruega. Una situación que, según lo previsto, llegará a juicio el próximo mes de enero.

Durante esta última semana, nuevas informaciones con respecto al caso han ido saliendo a la luz. Así, Haakon de Noruega se ha visto indirectamente empañado por la polémica unos días antes de festejar su aniversario de boda más amargo junto a su mujer.

Según información publicada por el medio nórdico Dagbladet este pasado jueves, 21 de agosto, uno de los presuntos episodios de violación de Marius Borg tuvo lugar en Henningsvær, situado en las islas Lofoten, en octubre de 2023. El joven no se encontraba solo en aquel viaje; le acompañaba Haakon de Noruega. Sin embargo, la prensa local sostiene que es "poco probable que el príncipe heredero estuviera al tanto de la agresión sexual".

No es el conflicto que mantiene Borg con la Justicia lo único que lleva a Haakon y Mette-Marit de Noruega a vivir este 25 de agosto un aniversario agridulce. El delicado estado de salud de la Princesa ha sido otro de los motivos por los que la Corona nórdica ha copado el foco mediático en los últimos tiempos.

Hace ya siete años, en 2018, la mujer del heredero al trono noruego fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que causa un engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar. Desde entonces, varias han sido las ocasiones en las que Mette-Marit ha tenido que causar baja en algún acto institucional. Este 2025, no obstante, la situación se ha visto empeorada.

El pasado mes de marzo, la Corte Real noruega se vio obligada a difundir un comunicado sobre el estado de salud de la royal. "La princesa heredera tiene síntomas y dolencias diarias que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones. Es probable que se lleven a cabo con mayor frecuencia y en menor tiempo de lo que estamos acostumbrados", rezaba parte del escrito.

Apenas unas semanas después, un nuevo mensaje propiciado por la realeza nórdica advertía del parón de Mette-Marit en su agenda institucional con motivo de su enfermedad. El compromiso que suspendió fue su visita a la Feria Internacional del Libro en Leipzig, una cita a la que Mette-Marit no suele faltar debido a su compromiso con la lectura.

El delicado estado de salud de la Princesa y la situación judicial de su primogénito protagonizan este día marcado en rojo. Sin embargo, cabe puntualizar que la salud de los reyes Harald y Sonia también ha sido un motivo reciente de preocupación.

El pasado mes de abril, la Reina tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Oslo. "Hay motivos para preocuparse", apostilló Haakon en declaraciones para el medio NRK. Harald, por su parte, lleva implantado desde 2024 un marcapasos y ha disminuido sus apariciones en los últimos tiempos.

Al margen de esta serie de infortunios, lo cierto es que Haakon y Mette-Marit han demostrado en esta especie de annus horribilis su absoluta unión. Un amor que este lunes, 25 de agosto de 2025, alcanza su 24º aniversario de boda.

De hecho, se podría considerar a Haakon de Noruega el único de la Corona nórdica que salvaguarda la monarquía ante las polémicas y los problemas de salud. Y es que el heredero al trono ha demostrado resiliencia en uno de los momentos más convulsos en la historia de la Familia Real.