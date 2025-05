La tierna felicitación de Meghan Markle al príncipe Harry por su aniversario de boda: "Una vida de historias"

El 19 de mayo de 2018, la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor se vestía de gala con motivo del enlace matrimonial entre el príncipe Harry (40 años) y Meghan Markle (43). Ante la atenta mirada de más de 2.600 invitados, los duques de Sussex se juraron amor eterno. Un acontecimiento de renombre que quedó grabado en su memoria para siempre y del que hoy se cumplen exactamente siete años.

Con motivo de esta especial efemérides, Meghan ha utilizado su perfil de Instagram -activo desde el pasado mes de enero- para compartir públicamente una felicitación a su marido. "Siete años de matrimonio. Toda una vida de historias. Gracias a todos vosotros (ya sea a nuestro lado o desde la distancia) que nos habéis querido y apoyado a lo largo de nuestra historia de amor. Os apreciamos. ¡Feliz aniversario!", ha escrito la duquesa de Sussex.

Las tiernas palabras que ha compartido la actriz han venido acompañadas de una instantánea en la que se aprecia un corcho cargado de distintas fotografías de la pareja. Entre ellas, cabe mencionar, se encuentra una imagen de su boda, así como otras junto a sus dos hijos, Archie (5) y Lilibet (3).

Cabe puntualizar que, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, Meghan publicó la felicitación a su marido y más tarde lo eliminó. Apenas unos minutos después, el post de Instagram volvió a verse en el feed de Instagram de la duquesa de Sussex. No es posible vislumbrar la cantidad de likes recibidos y los comentarios se encuentran desactivados.

El príncipe Harry y Meghan Markle encaran uno de sus aniversarios de boda más difíciles. Ambos han estado en el punto de mira durante la primera mitad de este presente año por diversos motivos. La duquesa de Sussex ha sido objeto de numerosas críticas con motivo de la publicación de Con amor, Meghan, un documental de Netflix en el que relata algunas de sus recetas de cocina así como consejos de estilo de vida.

No ha sido un año nada fácil para el menor de los hijos del rey Carlos III de Inglaterra (76). El pasado 2 de mayo, el príncipe Harry confesó ante la BBC la posibilidad de un acercamiento con la Familia Real británica. "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad", apostilló el royal en conversaciones con el citado medio. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y volvieron a poner en jaque la credibilidad de Harry.

Harry y Meghan, en septiembre de 2023. Gtres

El vástago de la -tristemente- fallecida Diana de Gales también ha sido noticia en los últimos tiempos a causa de su situación de seguridad en Reino Unido. Harry, cabe recordar, sostenía su derecho a tener guardaespaldas financiados por los contribuyentes cada vez que se trasladara con su familia a su país natal. Un recurso que finalmente fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido.

El príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron sus compromisos reales en la Corona británica cinco años atrás. La dupla dio paso a una vida alejada de sus funciones públicas en 2020 en Estados Unidos. Allí, en la localidad de Montecito, los duques de Sussex han encontrado su refugio ideal de la mano de sus dos hijos, los pequeños Archie y Lilibet.

Harry y Meghan, en junio de 2022. Gtres

Durante este lustro, el sólido matrimonio ha preferido mantenerse alejado de las polémicas que los ha rodeado en numerosas ocasiones, poniendo en alza su incansable amor. Así lo demostraron unos días atrás en un concierto de Beyoncé (43). "En mi etapa de conciertos", escribió Meghan Markle en Instagram, acompañando las palabras de, entre otras fotografías, una imagen en la que aparecía junto al príncipe Harry.