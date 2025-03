Pablo de Grecia, Ernesto de Hannover y otros 'reyes' sin trono de Casas Reales que han protagonizado polémicas

Ser un miembro activo de la realeza supone asumir numerosos compromisos, así como responsabilidades. Pertenecer a un linaje real supone también afrontar la presión que conlleva la exposición pública y mediática. Este rol resulta aún más delicado cuando se trata de alguien que pertenece a una Casa Real despuesta, pues en este caso corresponde dar continuidad a la estirpe sin contar con apoyos públicos y, en muchos casos, sin demasiado clamor popular. Es lo que se sucede a muchos royals que forman parte de monarquías extintas, como Pablo de Grecia (57 años).

Hace apenas unos días, el actual Jefe de la Casa Real de Grecia y príncipe de Dinamarca se vio envuelto en una polémica en su país después de ser presentado en un acto público como "príncipe" por Petros Andreakos, alcalde de Mani Oriental.

El uso de dicho término levantó ampollas, pues en Grecia un referéndum abolió la monarquía en 1974 y desde entonces la familia real helena perdió oficialmente sus títulos. Y son muchos los detractores de esta institución.

Pablo de Grecia con su mujer, Marie-Chantal. GTRES

Pablo de Grecia, "un ciudadano común"

Con el fin de evitar levantar ampollas en un asunto que sigue siendo objeto de debate en su país, el sobrino de la reina emérita Sofía (86) salió al paso explicando que se considera un ciudadano más.

"Está claro que mi nombre es Paul De Grasse. Es una nueva etapa y tenemos que acostumbrarnos. Todo esto pasó y pasará. No queremos que haya ningún problema", deslizó en el matinal del canal griego ANT1. "Le doy las gracias al alcalde por su buena acogida. Por otro lado, no quiero decir nada más. Mi nombre es De Grasse, como todo el mundo me llame es otro asunto. Soy un simple ciudadano común y corriente".

Lo cierto es que el episodio que le ha tocado vivir a Pablo de Grecia es solo una anécdota en comparación con otros momentos incómodos que han tenido que afrontar otros miebros de la realeza en su misma situación: herederos a la corona sin trono.

Manuel Filiberto de Saboya: peleas 'reales'

Casa de Saboya y heredero del extinto trono de Italia. Esta misma semana, su primo Aimone de Saboya-Aosta (57) ha hecho declaraciones a un medio de comunicación que ponen sobre el tapete las diferencias existentes entre las dos vertientes de la familia: los Saboya y los Saboya-Aosta. Basta recordar una controversia muy reciente entre Manuel Filiberto de Saboya (52), miembro de lay heredero del extinto trono de Italia. Esta misma semana, su primoha hecho declaraciones a un medio de comunicación que ponen sobre el tapete las diferencias existentes entre las dos vertientes de la familia: losy los

Manuel Filiberto de Saboya, tras asistir a una misa en la abadía real de Hautecombe (Francia), en memoria de Humberto II y la reina María José, el pasado 15 de marzo. GTRES

En declaraciones al Corriere della Sera sobre el tesoro de los Saboya, unas joyas guardadas desde 1946 en la bóveda del Banco de Italia, Aimone manifestaba su deseo de recuperar las piezas, que considera joyas de diario: "No tiene sentido, pertenecían a la Corona y en consecuencia la disposición era muy clara: todo confiscado. El mismo hecho de que Humberto II los dejara a disposición del Banco de Italia demuestra que no las consideraba propiedad privada. Deberían estar expuestos", decía. Apenas unas horas después de que publicase la entrevista de su primo, Manuel Filiberto de Saboya enviaba un contundente comunicado a través de sus abogados en el que aclaraba: "Las joyas depositadas en el Banco de Italia no son joyas de la Corona, sino bienes personales de los herederos de Humberto II, que nunca han sido confiscados por el Estado italiano". Así, en el seno de la Casa de Saboya la polémica viene marcada por disputas aún vigentes entre los miembros de la familia. Llaman la atención las palabras de Manuel Filiberto en una charla con el citado diario italiano, el pasado 15 de marzo, en el que aseguraba estar en sintonía con su primo Aimone. "Somos una nueva generación y me gustaría poder trabajar con él, me gustaría que tuviera un papel en la Casa Saboya, realmente lo amo. En todas las familias reales siempre ha habido una rama cadete que no debe sentirse excluida", decía. Ernesto de Hannover se ha visto envuelto en altercados públicos en infinidad de ocasiones. GTRES Ernesto de Hannover y sus excesos

Casa de Hannover los problemas son otros. Y es que su cabeza visible Su hablamos de rencillas familiares en la realeza italiano, en el corazón de lalos problemas son otros. Y es que su cabeza visible , Ernesto de Hannover (71) lleva décadas protagonizando todo tipo de titulares.

Su carácter indomable, sus no pocos ataques a la prensa o su afición al alcohol lo han llevado en un sinfín de ocasiones a estar en el ojo del huracán. Bastan como ejemplo el numerito que montó hace apenas unos meses. En diciembre de 2024 hizo de las suyas en un restaurante de la capital. Perdió la compostura en un restaurante del centro de la ciudad y acabó lanzando improperios -e incluso objetos- a los empleados. El propio dueño del local explicó el incidente en las redes: "Resulta que viene a comer por tercera vez un aristócrata europeo asiduo a las portadas de prensa rosa y con un problema de alcoholismo conocido mundialmente. Rompe copas, las tira a los camareros, insulta al personal y a los otros clientes".

Ernesto de Hannover, en Madrid, con su pareja, Claudia Stilianopoulos. GTRES

Este no ha sido el único episodio incómodo en el que se ha visto envuelto el príncipe. En agosto de 2023 se dirigió con malos modos a un empleado de Iberia para reclamar sus problemas de movilidad tras aterrizar de un avión en Ibiza. Entonces lo acompañaba su pareja, Claudia Stilianopoulos (51), hija de Pitita Ridruejo. Dentro de su larga lista de escándalos cabe recordar las veces que ha lanzado gritos a la prensa, las agresiones a un periodista o cuando pegó con un bate de béisbol a un agente de policía en el año 2020. Según la prensa alemana, "fue extremadamente agresivo y atacó a los agentes”. Su agresividad le pasó una elevada factura: fue arrestado y trasladado a una unidad de psiquiatría. En 2021 tuvo que declarar ante un juez por agresión, desorden público y amenazas, y fue obligado a someterse a un estricto tratamiento de desintoxicación. Otro de sus altercados más famoso fue el comentado plantón en la boda de los reyes Felipe VI (57) y Letizia (52), el 22 de mayo de 2004. Entonces su pareja era Carolina de Mónaco (68), quien tuvo que asistir sola al enlace. Ernesto de Hannover, indispuesto, fue incapaz de levantarse de la cama tras haber estado de fiesta la noche anterior.