Manuel Filiberto de Saboya habla por primera vez de su idilio con Adriana Abascal y de su ruptura con Clotilde Courau

Manuel Filiberto de Saboya (52 años), -cuyo nombre real en italiano es Emanuele Filiberto di Savoia-, atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Separado de la que fue su mujer durante 20 años, la actriz francesa Clotilde Courau (55), ahora es feliz al lado de Adriana Abascal (54), sobre cuya relación se ha pronunciado en un diario italiano.

Al royal italiano y la que fuera Miss México en 1988 se les vio en público por primera vez en el famoso Baile Ducal de Venecia. Ambos iban disfrazados: él de arlequín y ella, con un vestido renacentista. El pasado mes de enero se dejaron ver juntos nuevamente en un evento de moda en Sevilla. Son amigos desde hace años, pero empezaron a salir a finales de 2024.

A lo largo de estos meses ninguno de los dos había confirmado ni desmentido su idilio. Pero en una entrevista al Corriere della Sera, el pasado 15 de marzo, Víctor Manuel se ha rendido a la evidencia.

Manuel Filiberto de Saboya, en un imagen tomada el pasado 15 de marzo, tras asistir a una misa solemne en la que se rindió homenaje a los últimos soberanos italianos, Humberto II y Maria José de Italia, en Hautecombe, Francia. GTRES

Cuando el citado medio le ha preguntado si se puede definir a Adriana Abascal como su "nueva pareja", él ha respondido de manera breve, pero tajante: "Puedes escribir que estoy muy feliz". Seis palabras han bastado para describir cómo es su momento actual junto a la socialité.

La mexicana, por cierto, se ha casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con el magnate de la comunicación en el país azteca, Emilio Azcárraga Milmo, propietario del grupo Televisa, -más conocido como El Tigre-, con el que estuvo desde 1990 hasta su muerte, en 1997. De 2000 a 2009 fue la mujer de Juan Villalonga (71), exPresidente de Telefónica, con el que tuvo tres hijos: Jimena, Paulina y Diego.

En verano de 2010, Adriana Abascal conoció a Emmanuel Schreder (52), un ejecutivo francés con el que se casó por tercera vez en 2013. La pareja se instaló en París, donde permanecieron una década. Tras la separación, la exmodelo decidió permanecer en la capital de Francia. Recientemente se la relacionó con el galerista belga Max Falkenstein, cuyo romance terminó en la primavera de 2024.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en un evento en Sevilla el pasado mes de enero. GTRES

En su charla con el periódico, Manuel Filiberto ha hablado también de Clotilde Courau, con la que estuvo 20 años casado y con la que tiene dos hijas: Victoria de Saboya (21), nacida el 28 de diciembre de 2003 en Ginebra, y que es Princesa de Carignano y Marquesa de Ivrea; y Luisa de Saboya (18), nacida el 16 de agosto de 2006 en Ginebra, Princesa de Chieri y Condesa de Salemi.

"Llevamos cuatro años separados", ha explicado. De este modo, el Jefe de la Casa de Saboya ha revelado por primera vez que la separación de quien fue su esposa se produjo mucho antes de lo que se conocía. Al parecer, a pesar de la ruptura la relación sigue siendo cordial. Prueba de ello es que el pasado mes de diciembre, él compartió una imagen del día de su boda en las redes sociales. En su post decía: "Fue a partir de ti que dije sí al mundo".

Clotilde Courau y Manuel Filiberto de Saboya se casaron en Roma el 25 de septiembre de 2003 en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Roma, ante unos 1.300 invitados. Fue un enlace de ensueño en el que la novia deslumbró con un precioso vestido de Valentino.

Entre los asistentes a la ceremonia nupcial se encontraban Alberto II de Mónaco, padrino del novio, la actriz Monica Bellucci (60) y el desaparecido cantante Johnny Hallyday. Durante mucho tiempo vivieron separados. Ella tenía su residencia fijada en París y él vivía a caballo entre Mónaco y Los Ángeles.

Sobre Clotilde: "Nos llevamos muy bien"

Su historia de amor terminó, pero, los lazos siguen estando presentes. Tal y como ha destacado Manuel Filiberto Humberto Reza Renato María de Saboya, príncipe de Venecia y Piamonte (es su nombre completo): “Nos llevamos muy bien, la respeto y la quiero y siempre será la madre de mis hijas, que son maravillosas”.

Al hablar de sus hijas, ha destacado que ambas se encuentran en pleno proceso de formación académica: "Para un padre las hijas son siempre niñas pequeñas. Luisa estudia Derecho en España. Vittoria estudia actuación, arte, historia y tiene su propia compañía, con la que lanza y promueve a jóvenes artistas".



Adriana Abascal, en un evento en Madrid, en 2024. GTRES

Hace apenas un año, el 3 de febrero, Manuel Filiberto de Saboya perdió a su padre Víctor Manuel, quien nunca llegó a ser rey y de quien heredó el título de un reino de Italia que ya no existe. Desde entonces dedica "al menos la mitad" de su tiempo a "continuar la obra que había emprendido. Especialmente para desarrollar las órdenes dinásticas".

Y es que para el nieto de Humberto II, el último Rey de Italia, "ser jefe de los Saboya en la República no significa nada para muchos, pero para mí significa hacer el bien, a mi manera".

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal en Sevilla, el pasado mes de enero. GTRES

Más allá de sus obligaciones como miembro de su linaje, Manuel Filiberto desarrolla su actividad profesional como empresario. En su entrevista con el diario italiano detalla cuáles son sus proyectos más recientes: "He lanzado una tarjeta de crédito, Carta Reale, y RoyaLand, un juego online que cotiza en la bolsa americana en el que he involucrado a otras casas reales".

También tiene una cadena de restaurantes en el continente americano, Prince of Venice, que "ha abierto en Montecarlo, donde vivo, y abrirá en Filipinas y Marruecos".

Adriana Abascal, por su parte, también tiene empresa propia. Además de ser coleccionista de arte, es la fundadora de Skorpios, una firma de zapatos de lujo cuyo nombre hace referencia a su signo del zodiaco y a la isla griega que fue propiedad de Aristóteles Onassis y en la que el armador griego y Jackie Kennedy disfrutaron de muchos momentos de relax. La isla, por cierto, fue heredada por la nieta de Onassis, Athina, quien en el año 2013 vendió la propiedad a Ekaterina, hija del multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev.

Hablando de destinos mediterráneos, Manuel Filiberto, de momento, no se plantea instalarse en el país de donde es originaria su familia: "He comprado una casa en Umbría, pero volveré a ser residente solo cuando Italia derogue la decimotercera norma transitoria y me devuelva mi patrimonio personal".