Alexandra de Hannover ofrece una entrevista tras el revés de su padre y revela detalles inéditos de su madre: "Es muy valiente"

A sus 25 años, la hija de Carolina de Mónaco (68) y Ernesto de Hannover (71) parece tener muy claro lo que quiere. Discreta y poco dada a exhibirse en público, ha hablado sobre sus inquietudes y su familia en una de las escasas entrevistas que ha concedido a un medio de comunicación.

Se considera una persona "creativa, sensible y perspicaz", tal y como ha deslizado en su charla con la edición española de Elle. Su gran pasión es la literatura. "La lectura es la mejor manera de mantener una atención saludable", dice. Entre sus autores favoritos destacan J.D. Salinger, al que descubrió de pequeña, Elif Batuman (47), y Rachel Cusk (58), de la que se ha leído "todo" lo que ha escrito.

Pero su fascinación por los libros no es lo mejor que ha heredado de sus padres. No. Según la royal, el más valioso legado que le han transmitido son los valores: "La bondad, los buenos modales y el sentido del humor".

Alexandra de Hannover en la París Fashion Week, el pasado mes de enero. GTRES

La nieta de los desaparecidos Grace Kelly y Rainiero de Mónaco muestra una faceta que hasta ahora apenas conocíamos: la de sus lazos afectivos con la familia Grimaldi. Una estirpe a la que pertenece solo al 50%, ya que por sus venas también corre la sangre real de la Casa de Hannover.

Sus raíces alemanas

Se siente plenamente identificada con ambas estirpes. "Hay momentos en los que me siento muy conectada con mi lado monegasco y otros en los que me identifico más con mi herencia alemana y austriaca", reconoce en la citada revista.

Sobre cómo es la relación con su familia, asegura que se siente "muy cercana a ellos". Sus hermanos, además, "son algunas de las relaciones más importantes de mi vida. Crecer con muchos hermanos mayores ha resultado muy interesante, así como verlos crecer a ellos y observar cómo atravesaban distintas etapas de su vida".

Ernesto de Hannover, en las calles de Madrid, en noviembre de 2023. GTRES

Cabe recordar que Alexandra de Hannover tiene un total de cinco hermanos. Dos por parte de su padre: Ernesto Augusto (41), casado con la diseñadora rusa Ekaterina Malysheva (37); y el príncipe Cristián (39), quien vive en Madrid con su mujer, Alessandra de Osma (37).

Por parte de su madre tiene tres hermanos: Andrea Casiraghi (40), casado con Tatiana Santo Domingo (41); Carlota (38), quien mantiene una relación sentimental con el escritor francés Nicolas Matthieu (46), y Pierre (37), casado con Beatrice Borromeo (39).

La salud de Ernesto

"Me siento muy afortunada porque, con ellos, han ido llegando sus parejas y sus familias, y tengo una gran relación con todos", destaca. "Verlos mudarse, formar hogares y criar a sus hijos ha hecho que el futuro me asuste menos".

Las declaraciones de Alexandra de Hannover han salido a la luz apenas unas horas después de que tuviésemos noticia del último revés de salud de su padre. Según ha publicado el diario alemán Bunte, el jefe de la respuesta Casa Real de Hannover “todavía depende de un andador para poder caminar después de que se sometiera a una operación de cadera en diciembre del año pasado”. El medio sostiene que sus allegados están "preocupados" por su estado actual.

Carolina de Mónaco, en el Festival de Cannes de 2023. Gtres GTRES

Una situación bien distinta atraviesa Carolina de Mónaco, quien a sus 68 años recién cumplidos -los hizo en enero- se mantiene en plena forma y lleva una vida social activa. Al hablar de ella, Alexandra de Hannover se deshace en halagos. No solo la quiere: la admira.

Carolina, una mujer "fuerte"

Su progenitora es "un pilar" para toda la familia. Valora su carácter moderado y "su capacidad de resiliencia": "Es muy valiente y jamás entra en pánico". Y es que, en palabras de la joven, Carolina es una mujer que "nunca se deja afectar por nada".

"Es increíblemente fuerte", detalla, "pero también tranquila ante distintas situaciones. Siempre he sabido que puedo acudir a ella con cualquier problema y que lo abordaremos juntas desde la calma y sin dramatismo.

Esta no es la primera entrevista que concede Alexandra de Hannover a una revista de moda. En el año 2020 conversó con Telva. Entonces rehusó hablar de su familia. "No soy aún del todo consciente de que yo pueda tener una voz", confesaba. "Tampoco de mi condición de princesa. Trato de no pensar en ello sin dejar de agradecer, por supuesto, lo privilegiada que he sido. Pero quiero una vida normal".