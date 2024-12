El príncipe Guillermo se queda sin su escudero, Rob Dixon, en su peor momento: quién es, por qué se marcha y su sustituto

2024 está siendo el annus horribilis de los Windsor. Pero si cabe, está siendo aún más duro para el príncipe Guillermo (42 años). El futuro rey de los británicos ha tenido que hacer frente al cáncer de Kate Middleton (42) y Carlos III (76), mientras debe cumplir con su rol de padre de tres hijos y heredero al trono. Ahora, en la recta final de este periodo convulso, al hijo del monarca se le presenta una nueva e inesperada adversidad: la marcha de su escudero, Rob Dixon.

"Es hora de seguir adelante... He tenido la increíble oportunidad de desempeñar un papel que no solo me desafió, sino que me permitió crecer, aprender y hacer contribuciones significativas junto con un equipo talentoso y apasionado. Estoy inmensamente agradecido por el apoyo, la colaboración y las amistades que forjé durante estos últimos cuatro años", escribió Rob Dixon el pasado viernes, 29 de noviembre, en un comunicado difundido a través de su cuenta de LinkedIn.

El texto prosigue con un repaso de sus momentos más destacados como equerry o caballerizo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. "Ha sido un viaje extraordinario y espero poder llevar las habilidades y los conocimientos que he adquirido a mis próximos nombramientos. Pude desempeñar un pequeño papel en el funeral del príncipe Felipe, el Jubileo de Platino, el funeral de nuestra maravillosa difunta Reina, la Coronación de un nuevo monarca y todas las cosas que sucedieron en el medio", rememoró el hasta ahora escudero del futuro rey.

Rob Dixon en un acto en julio de 2024. Gtres

"Hubo compromisos en los que participó toda nuestra Casa, cada persona, y hubo momentos en los que me quedé solo, con razón, tomando las decisiones y respaldando las que había tomado", añadió Dixon. "Ahora es el momento de cambiar el sombrero de copa y el frac por el equipo de trabajo diario una vez más, y es lo correcto", reflexionó, dejando alguna pista de lo que será su próximo proyecto profesional.

Según ha informado el Daily Mail, Rob Dixon regresará a la Marina Real, donde ha servido durante 24 años. Su marcha responde al periodo habitual fijado para esta función -tres años-. Desde el mismo medio recuerdan que los escuderos son oficiales de una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, enviados para ayudar a los miembros superiores de la realeza en el curso de sus deberes reales. Entre sus funciones está organizar y ayudar en compromisos públicos, así como ordenar agendas oficiales.

El príncipe Guillermo y Rob Dixon, en una imagen de archivo. LinkedIn de Rob Dixon

Sobre el rol que ha tenido hasta ahora, trabajando de la mano de Guillermo y Kate, comentó: "El papel de un escudero es finito, y pasarle el mando a un par de ojos nuevos y entusiastas es parte del proceso. El objetivo de cualquier función militar debería ser servir, liderar y apoyar a su equipo, esforzarse por alcanzar el éxito y luego avanzar y ascender; estoy entusiasmado por hacer exactamente eso".

"Estaré eternamente agradecido a todos los que desempeñaron su papel junto a mí en el Equipo de Cambridge y el Equipo de Gales, y también a mis magníficos directores. Les deseo a todos vientos favorables y mares a favor", concluyó Rob Dixon en el comunicado que difundió a través de LinkedIn, plataforma en la que se evidencia su trayectoria profesional.

Rob Dixon acompañó sus emotivas palabras con cuatro memorables imágenes en las que se le ve al lado del príncipe Guillermo, de Kate Middleton y de su hijo mayor, George (11). En una de las estampas, también figuran el príncipe Harry (40) y la princesa Ana (74), pues fue captada el día del funeral de Isabel II.

Dixon ha pasado casi 24 años trabajando para la Marina Real, desempeñando una larga lista de funciones. Entre ellas, instructor de helicópteros y piloto de ataque marítimo Wildcat. No solo ha trabajado con la Casa Real. Según su cuenta de LinkedIn, también ha estado al lado del Gobierno y en embajadas de todo el mundo.

Rob Dixon, detrás del príncipe Harry, en el funeral de Isabel II. LinkedIn de Rob Dixon.

En su día, la prensa británica reseñó que era un miembro "seguro" de la Casa Real y aseguró que mantenía una gran relación con el príncipe Guillermo: "Trabajan muy bien juntos. Ambos son dos locos por lo helicópteros".

Rob Dixon comenzó su cargo de escudero en septiembre de 2020, cuando Guillermo y Kate todavía eran duques de Cambridge. Así, los ayudó en la transición cuando se convirtieron en Príncipes de Gales tras el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022. Ha sido el hombre de máxima confianza del heredero, pero también de su mujer y sus tres hijos, George, Charlotte (9) y Louis (6).

Aunque fue el pasado viernes, 29 de noviembre, cuando se conoció su marcha, Rob Dixon ya cuenta con sustituto. El próximo escudero del príncipe Guillermo será Mike Reynolds, quien también es un piloto de helicóptero entrenado y ha servido en la Real Fuerza Aérea.