Felipe VI y la infanta Cristina, juntos en un posado familiar tras seis años: la foto que confirma su reconciliación

Felipe VI (56 años) y la infanta Cristina (59) se han convertido en los protagonistas involuntarios de la boda de Victoria López-Quesada (27) y Enrique Moreno de la Cova, celebrada el pasado sábado, 31 de agosto. El Rey y su hermana acapararon el foco cuando se les vio llegar juntos al enlace, en el mismo coche, conducido por el monarca. Una estampa que junto al posado familiar del 'sí, quiero', difundido en la noche de este domingo, 1 de septiembre, deja constancia de un acercamiento entre el soberano y la hija mediana de los Eméritos.

El hecho de que llegaran juntos a la boda ya hizo saltar todas las alarmas. Pero resulta mucho más llamativa la foto distribuida un día después, ya que se trata del primer posado del rey Felipe y la infanta Cristina después de seis años. Cabe puntualizar que no se ha producido en un acto institucional, sino en un evento privado y familiar.

En la imagen en cuestión, hecha por la fotógrafa Bibiana Fierro, la familia López-Quesada posa al completo, con los recién casados en el centro y Felipe VI, de pie y al lado de la novia. En otra fila, sentadas, se sitúan las infantas Elena (60) y Cristina y la reina Sofía (85).

Felipe VI también posó junto a la novia, sus padres y hermano. Bibiana Fierro

La última vez que Felipe y Cristina, cuya relación se vio afectada por el caso Nóos, protagonizaron un posado juntos, fue 2018, cuando la Emérita reunió a sus hijos y nietos en una misma estampa por su 80 cumpleaños.

Desde entonces, los hermanos se han reencontrado públicamente en varias ocasiones, pero hasta ahora no habían mostrado cercanía. El pasado julio, en un acto de La Caixa al que acudieron ambos, ni siquiera se miraron a la cara. Felipe y Cristina han elegido un acto privado y familiar para confirmar que su distanciamiento es cosa del pasado. Lo han hecho siete meses después de se comunicara que la Infanta había firmado su divorcio con Iñaki Urdangarin (56).

Victoria López-Quesada es una figura importante para ambos. Es ahijada del rey Felipe VI e hija de una gran amiga de la exmujer de Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón-Dos Sicilias, madre de la novia, es una de las principales confidentes de la Infanta, por lo que su asistencia a la boda era casi obligada.

No obstante, la hermana de Felipe no es la única de la Familia del Rey con la que Cristina mantiene una fabulosa relación. También guarda una estrecha amistad con la reina Letizia (51), quien no pudo acudir a la ceremonia al encontrarse en la ciudad de París por los Juegos Paralímpicos 2024.

El rey Felipe VI y la infanta Cristina, a su llegada a la boda de Victoria López-Quesada. Gtres Gtres

En cambio, sí estuvieron otros miembros de la familia. Poco después de que Felipe VI y Cristina llegaran juntos a la finca Soto Monzanaque, donde tuvo lugar la boda, se dejó ver la infanta Elena, acompañada por su hija, Victoria Federica de Marichalar (23), quien mantiene una estrecha relación con la recién casada. Por el lado de los Urdangarin, estuvieron Juan (24) e Irene (19). A la lista se sumó la emérita Sofía.