De Harald y Sonia de Noruega a sus tres hijas: la foto familiar de Marta Luisa y el chamán Durek como marido y mujer

La tarde del pasado sábado, 31 de agosto, será una fecha que la Familia Real noruega recordará para siempre. Después de más de cinco años de noviazgo, la princesa Marta Luisa de Noruega (52 años) y el chamán Durek Verrett (49) se daban el 'sí, quiero' en el histórico Hotel Union de Geiranger. "Es el lugar perfecto para abrazar nuestro amor", explicó la hermana del príncipe Haakon (51) en el momento de su compromiso.

Aunque finalmente todo salió tal y como lo tenían planeado, lo cierto es que el férreo hermetismo del enlace llegó a ser motivo de crispación entre muchos de los allí presentes. Medios de comunicación noruegos no pudieron fotografiar a la princesa y su ya marido, pues ambos estaban tapados por una sábana blanca para mantener intacta la exclusiva.

Una exclusiva -que corría a cargo de ¡HOLA! y su versión británica Hello!- que no fue bien recibida en un momento por miembros de la Familia Real noruega, llegando a afirmar que no habría posado de la familia por mostrarse en desacuerdo con la exclusiva. Sin embargo, ha sido la propia la Casa Real de Noruega la que ha compartido una imagen en redes sociales, una estampa familiar en la se aprecia a todos radiantes de felicidad mientras acompañan a los recién casados.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, sellando su amor con un beso. EFE

Desde el rey Harald V (87) hasta Mette-Marit (50), nadie ha querido perder la oportunidad de inmortalizar este día tan importante en la vida de Marta Luisa. Una instantánea que no tendría mayor relevancia si no fuera por toda la polémica que ha rodeado a los recién casados.

La propia Marta Luisa de Noruega llevó a confesar en una entrevista a una televisión de su país las duras críticas a las que ha tenido que hacer frente por casarse con un chamán: "En Noruega, nuestro noviazgo es muy, pero que muy polémico. Yo debería estar con un consejero delegado, con un lord o alguien así, de alto nivel. Estar con un chamán es algo extremadamente fuera de lo normal. Es una locura", afirmó.

Además de Sus Majestades, el rey Harald y reina Sonia (87), también estuvieron presentes en la tierna fotografía el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit, Su Alteza Real la princesa Ingrid Alexandra (20), el príncipe Sverre Magnus (18) y la princesa Astrid (92). Como no podía ser de otra forma, Maud (21), Leah, (19), y Emma (15), las hijas de la princesa no quisieron perderse el emotivo momento.

Las hijas de Marta Luisa de Noruega, a su llegada al Hotel Union. EFE

Si bien es cierto que finalmente toda la familia ha estado a su lado, el chamán Durek Verrett tuvo que ganarse poco a poco el cariño de la Casa Real noruega. Y es que tras hacerse pública su relación la hermana del príncipe Haakon, ni familiares, ni amigos, ni la opinión pública se mostraron a favor de Marta Luisa y su nueva razón de amor.

Con el paso del tiempo, el joven comenzó a contar con la bendición de los reyes Harald y Sonia de Noruega, padres de la novia. La Familia Real achacaba su falta de confianza en el chamán a las anteriores relaciones que éste había mantenido con otras mujeres.

Verrett estuvo casado con Zaneta Mazarlkova, un matrimonio que no terminó bien. Tampoco lo hizo con su siguiente relación. Hank Greenberg, el masajista al que conoció en el año 2007 y con quien iba a contraer matrimonio en el 2015, terminó acusando al marido de Marta Luisa de Noruega de ser "manipulador, violento y con capacidad de lavar el cerebro".

Los recién casados, radiantes de felicidad, saludando a los allí presentes. EFE

No obstante, el pasado del ya marido de la princesa de Noruega no logró opacar un día que ya ha pasado a la historia en la Familia Real noruega.