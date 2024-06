La íntima boda de Natalia Alfonsín, hija del exjefe de la Casa Real: el rey Felipe acude a la celebración sin Letizia

Este pasado sábado, 29 de junio, fueron varias las bodas VIP que se celebraron en España. Entre todas, una de las que acaparaba el foco mediático era la de Natalia Alfonsín Uranga, hija mayor del exjefe de la Casa Real, ya que se esperaba la presencia de los reyes Felipe VI (56 años) y Letizia (51).

Natalia, la primogénita de Jaime Alfonsín (67), se dio el 'sí, quiero' con Álvaro Winzer en la Ermita de Nuestra Señora de La Paz, de El Soto de la Moraleja, urbanización en la que vive la familia del novio.

Como manda la tradición, la novia llegó a la iglesia acompañada de un orgulloso Jaime Alfonsín, que ejercía de padrino. Para su gran día, Natalia se decantó por un clásico diseño nupcial firmado por Navascués. Un modelo palabra de honor que combinó con unas sandalias metalizadas y un largo velo que decoraba su melena recogida en un moño. En sus manos, un ramo de flores silvestres.

La pareja tras darse el 'sí, quiero'. La novia lució un vestido de Navascués. Europa Press

La ceremonia tuvo lugar a las 18:00 horas y no contó con la presencia de los Reyes, quienes figuraban en la lista de invitados según adelantó la revista ¡HOLA! esta misma semana. Felipe VI, no obstante, sí acudió a la celebración posterior, que tuvo lugar en la finca Soto de Mozanaque, en Algete, según informa Europa Press. De la Reina, en cambio, no hubo rastro. "Se le ve hablando dentro de la finca, va con un traje oscuro y una corbata de color. No está Letizia. Ha querido estar acompañando a estas personas que han sido tan importantes en su vida", comentaba Kiti Gordillo este pasado sábado, en la emisión del programa Fiesta, de Telecinco. No obstante, hasta ahora no han trascendido las imágenes del monarca.

Al margen de estos datos y de las fotos hechas a la entrada y salida de la iglesia, no salieron a la luz mayores detalles del enlace. Ha sido una boda íntima y discreta, marcada por el protagonismo del Rey.

Aunque el pasado enero Jaime Alfonsín fue relevado de su cargo de jefe de la Casa del Rey después de casi 30 años de servicio en este puesto, su relación con la Casa Real y, especialmente, con Felipe VI, sigue siento muy estrecha. El padre de la recién casada, de hecho, continúa desempeñando el rol de consejero privado del jefe de Estado.

Jaime Alfonsín junto a los Reyes y sus hijas en el acto de la Hispanidad de 2019. Gtres

Natalia Alfonsín y Álvaro Winzer se dieron el 'sí, quiero' tras celebrar la pasada primavera su pedida de mano en el Nuevo Club de la calle Cedaceros después de tres años de noviazgo. Los recién casados han sellado su amor en compañía de todos sus seres queridos con un enlace que quedará para el recuerdo.