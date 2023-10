Carla Vigo vuelve a hablar de sus problemas de salud: "Es importante parar cuando estás regular"

En una semana en la que la reina Letizia (51 años), sus dos hijas, la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (16), y su madre, Paloma Rocasolano (71), han sido protagonistas de la actualidad informativa, otra mujer de la familia, Carla Vigo Ortiz (23), continúa haciendo su vida de una forma absolutamente paralela a vestidos de costura y prestigiosas galas de premios.

En la tarde del pasado sábado, 21 de octubre, después de que su tía y sus reales primas concluyesen su paseo por el Pueblo Ejemplar de Asturias, la hija de la malograda Érika Ortiz asistía al evento Famous Models Star, y lo hacía como estrella invitada de un desfile en el que lució un diseño rojo de inspiración flamenca.

Retomando poco a poco sus proyectos profesionales tras el bache de salud por el que atravesó hace unos meses, la joven aspirante a actriz habló para las cámaras de Europa Press. Unas imágenes que se han hecho viral en redes sociales y que han provocado que muchos usuarios de internet hayan sentido cierta empatía con Carla Vigo al observar a una mujer nada acostumbrada a los medios y que muestra evidente nerviosismo ante las cámaras.

[Carla Vigo desvela cómo se encuentra tras su ingreso en el hospital y confirma que ha recibido el apoyo de Letizia]

"Estoy muy bien, voy a mis revisiones y todo bien... Voy a mis revisiones, y bien", comentaba en relación con la bulimia que padece, tal y como contó ella en un directo de sus redes sociales. "Es importante parar cuando estás regular y ya cuando puedas volver, pues volver", continuaba.

Para las personas que atraviesan un momento delicado de salud, Vigo también quiso lanzarles un mensaje: "Les digo que, aunque parezca muy difícil se sale, siempre va a haber alguien que se importe por ti y si no, pues hazlo por ti mismo, pero siempre vas a salir", a pesar de que ella dice no sentirse ejemplo de nada para nadie. "Yo no me considero un ejemplo, pero... si a alguien le sirve el mensaje, yo me quedo tranquila, la verdad", apuntaba la sobrina de la Reina a este respecto.

[Carla Vigo cumple 23 años: descubrimos el discreto plan de la sobrina de la reina Letizia en su día más especial]

Carla Vigo Ortiz el pasado sábado en el desfile que protagonizó .

Tras abordar aquel revés, Carla Vigo reveló, de forma monosilábica, que había recibido el apoyo de toda su familia, incluido el de la reina Letizia y su abuela, Paloma Rocasolano: "Sí", dijo al ser preguntada.

En cuanto a su prima hermana, Leonor de Borbón, protagonista este mes de octubre por su jura de bandera en Zaragoza, su presencia en el Día de la Hispanidad, los Premios Princesa de Asturias y su 18º cumpleaños, la actriz declaró estar "muy orgullosa" de ella porque "lo está haciendo muy bien y yo creo que lo va a hacer mejor todavía".

Eso sí, Carla vuelve a mostrar reticencia a la hora de hablar de la Familia Real. "Prefiero no hablar de eso". Lo que dejó claro es que la Reina y sus dos hijas están "bien" y que no dudará en ponerse en contacto con su prima para felicitarle el próximo día 31 de octubre cuando de la bienvenida a su mayoría de edad: "Sí, eso sí".

Sigue los temas que te interesan