El gesto de Carlos III con los hijos de Kate y Guillermo un mes después de la cena del príncipe con Rose Hanbury

En las últimas horas, se ha hecho público que el rey Carlos III (74 años) y su esposa, la reina consorte Camilla (75), han tomado una importante decisión con respecto al día de su coronación, el próximo 6 de mayo. De acuerdo a lo publicado, y a los deseos del Rey, los tres hijos de los príncipes de Gales, el príncipe Guillermo (40) y Kate Middleton (41), tendrán un protagonismo sin precedentes en la ceremonia de coronación.

Tal y como revela el diario Times, tanto el príncipe George -segundo en la línea de sucesión al trono británico-, como sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, participarán de forma activa en la procesión en carruaje que partirá desde la abadía de Westminster después de que Carlos III y Camilla sean coronados en el templo.

De momento, cabe señalar que el Palacio de Kensington no ha confirmado la participación de los Príncipes. No obstante, los documentos sobre el ensayo de la ceremonia a los que ha tenido acceso Times no dejarían lugar a dudas. De no producirse ningún cambio de última hora, George, Charlotte y Louis desfilarán junto a sus padres en el siguiente carruaje al de los Reyes, quienes montarán en el Carruaje de Estado de Oro que en su día utilizó Isabel II.

Los príncipes de Gales junto a sus tres hijos, en Londres en 2020. Gtres

Siempre de acuerdo a lo facilitado por dicho medio, además de la familia conformada por los príncipes de Gales y sus tres hijos, también harán acto de presencia en la procesión otros dos carruajes, ocupados en esta ocasión por la princesa Ana y su marido, Tim Laurence, los flamantes duques de Edimburgo, los duques de Gloucester y el duque de Kent y su hermana, la princesa Alejandra.

Huelga decir que habrá tres importante y sonadas ausencias en esos carruajes de procesión. Ni Harry (38) ni Meghan Markle (41) ni Andrés de York (63) desfilarán por Londres.

Sea como fuere, este gesto de Carlos III con su hijo mayor y la esposa de éste, Kate, acontece en un momento clave y a tener en cuenta. Acaba de cumplirse un mes del último y más sonado escándalo de la Familia Real británica: la presunta infidelidad de Guillermo a su mujer en el pasado Día de San Valentín. Fue el 19 de febrero cuando los tabloides británicos recogieron la cena romántica que habrían protagonizado el Príncipe y Rose Hanbury, examiga de la princesa de Gales.

Todo un escándalo que agitó los cimientos de la Casa Real, y horas después esa información desapareció de todos los medios británicos. Siempre según la versión de la prensa de Reino Unido aquel 19 de febrero, el heredero al trono británico y Hanbury fueron vistos disfrutando de una cena romántica. Días antes, Daily Mail informaba que habían escuchado a Kate Middleton expresar en una floristería que no esperaba que su marido le regalase flores por el Día de San Valentín, puesto que ya no era una tradición en la pareja.

Rose Hanbury junto a los príncipes de Gales en una imagen tomada en 2016, en King's Lynn. Gtres

A pesar de la evidente polémica que suscitó esta información hace un mes -no en vano, podría poner en peligro tanto la continuidad de la Institución como el matrimonio de Kate y Guillermo-, el Reino Unido pareció no haberse sorprendido en exceso ante este hecho, ya que precisamente desde el año 2019 se lleva especulando sobre este presunto romance.

A mediados de abril de 2019 unas imágenes comprometedoras del príncipe Guillermo llegaban a las redacciones de los medios británicos, y enseguida veían la luz también en las redes sociales. En ellas se podía a ver supuestamente al heredero al trono disfrutando de una desenfrenada velada en un exclusivo club nocturno junto a Rose Hanbury, hasta entonces, la mejor amiga de Kate Middleton.

Entre el humo y las luces moradas del club se intuían besos y caricias que el hijo de Lady Di dedicaba a su amiga agarrándola de la cintura. Estas fotografías revolucionaron a los británicos, y la prensa calificó directamente al futuro rey de "infiel".

Lo que más llamó la atención de estas reveladoras imágenes fue la cercanía que mostraba la pareja. Y es que, semanas antes de conocerse estas pruebas, varios medios ya hablaban de una presunta relación extramatrimonial entre el Príncipe y la exmodelo durante el tercer embarazo de la duquesa de Cambridge, lo que puso a la opinión pública aún más en contra del nieto mayor de Isabel II.

En aquel momento, consolidados periodistas llegaron a confirmar los supuestos encuentros furtivos entre el heredero y Hanbury. Cuando estos rumores se hicieron incontrolables, Middleton evitó toda relación con Rose.

