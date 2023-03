La blazer multicolor de Alba Carrillo con la que celebrarás la llegada del buen tiempo

Alba Carrillo (36 años) lo ha vuelto a hacer. Amante de la moda, la hija de Lucía Pariente (60) ha conquistado a sus seguidores con una blazer con la que darás la bienvenida al buen tiempo. Además de por su aguerrido perfil en televisión, Alba sobresale por su buen gusto a la hora de vestir.

Carrillo siente pasión por las tendencias, y lo deja patente en cada intervención en televisión. Sus redes sociales, además, son un estupendo escaparate para publicitar sus prendas. También su gracia reside en innovar y sorprender y, sobre todo, en combinar complementos. Se atreve con todo, arriesga y casi nunca se equivoca.

Prueba de ello es que rara vez lo que expone en su comunicación 2.0 no se agota al poco tiempo. Es lo que está a punto de ocurrir tras una de las últimas publicaciones de la expareja de Fonsi Nieto (44), y exmujer de Feliciano López (41). Carrillo ha lucido una colorida blazer que ha enamorado a sus 739.000 seguidores.

[La blusa fucsia de Alba Carrillo que le pondrá el toque de color a tu 'look']

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

"Acertijo: ayer fui a cenar con una de mis mejores amigas y me volví a casa en manga corta (bueno, me dejó una sudadera para no morir del frío). ¿Qué pasó con la chaqueta de @kokeroficial? ¡Exacto! Se enamoró de ella, como todo el mundo en Telecinco! Y es que tiene unos colores divinos, patrón de esmoquin y sienta tan bien que te resuelve los looks de primavera", postea Alba.

Para añadir: "Le sumé un pendiente que le daba un toque muy divertido. ¡Viste como quieras y, sobre todo, diviértete! Es una orden. Disfrutad del sábado". La chaqueta que luce Alba es de la firma Koker. En concreto, el modelo Tanzany Verde. "Blazer con estampado multicolor, manga francesa abullonada con solapa redondeada. Bolsillos delanteros con solapa", se puede leer desde la página web.

Cuesta 39,99 euros. Está disponible en diferentes colores, aunque en cuanto a tallas se especifica que es talla única. Las reacciones a la publicación de Alba Carrillo no se han hecho esperar: "Qué bien te sientan los colores", "Como siempre, estupenda", "Personas como Alba Carrillo son las que deben colmar este Planeta", "La chaqueta es muy divina". Eso sí, este complemento no ha sido del agrado de todos: "Pues no me gustan ni la chaqueta ni los pendientes".

Koker se ha convertido en un tiempo récord en la firma de referencia de los rostros más populares de la televisión, del entorno cultural y social y, también, invade el cosmo Instagram. ¿El secreto? La rabiosa tendencia de sus prendas, la originalidad y exclusividad de sus diseños, la rotación semanal de sus colecciones donde, su política de pocas unidades por cada creación, y sobre todo la calidad y su maravilloso precio.

Sigue los temas que te interesan