La blusa fucsia de Alba Carrillo que le pondrá el toque de color a tu 'look'

Si por algo destaca la exmodelo y lenguaraz colaboradora de Telecinco Alba Carrillo (36 años), además de por su aguerrido perfil en televisión, es por su buen gusto a la hora de vestir. No en vano, ejerció como modelo en el pasado. Carrillo siente pasión por la moda y lo deja patente en cada intervención en televisión. Nunca pasa inadvertida.

Sus redes sociales, además, son un estupendo escaparate para publicitar sus prendas. También su gracia reside en innovar y sorprender y, sobre todo, en combinar complementos. Se atreve con todo, arriesga y casi nunca se equivoca. Prueba de ello es que rara vez lo que expone en su comunicación 2.0 no se agota al poco tiempo.

La expareja de Fonsi Nieto (44), y exmujer de Feliciano López (41), lo ha vuelto a hacer: ha enamorado a sus 739.000 seguidores de Instagram con una blusa fucsia que lo tiene todo. Cómoda, colorida y a la moda. "Fresco en rosa", postea una sonriente Alba Carrillo en sus redes sociales, desde el plató del espacio Ya es mediodía, en Telecinco, donde colabora.

[El colorido conjunto de Alba Carrillo que divide a sus seguidores]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Alba Carrillo luce un blusón de la firma Koker, que cuesta 39,99 euros. Es el modelo Blusa Dali Fucsia y está disponible en diferentes colores como negro, blanco, fucsia, naranja y azul. "Blusón oversize fluido, cuello mao, manga fluida con empuñadura abotonada dando un aspecto abullonado. Abotonadura ornamentada", reza la página web.

También se especifica lo que sigue: "Talla y corte: esta blusa es talla única y se adapta perfectamente de la S a la XXL". Las reacciones a la publicación de Alba Carrillo no se han hecho esperar en su muro: "Vas vestida muy sexy y acorde con tu edad", "Estás guapísima, me encanta la camisa", "¿Dónde puede conseguir tus botas?". Eso sí, hay quien se ha fijado en otro aspecto, centrado en su físico: "No te hagas más retoques", "¿Qué te has hecho en la cara?".

Sobre Koker

Koker se ha convertido en un tiempo récord en la firma de referencia de los rostros más populares de la televisión, del entorno cultural y social y, también, invade el cosmo Instagram. ¿El secreto? La rabiosa tendencia de sus prendas, la originalidad y exclusividad de sus diseños, la rotación semanal de sus colecciones donde, su política de pocas unidades por cada creación, y sobre todo la calidad y su maravilloso precio.

Con un gran número de tiendas distribuidas por todo el mundo, Koker aterriza en el universo online para poder llevarte a casa los looks más televisivos y favorecedores.

Detrás de esta exitosa firma de ropa que ha crecido de forma vertiginosa desde su inicio en 2014 está su directora creativa, Priscilla Ramírez, con experiencia dilatada en el mundo de la empresa. Ramírez supo acertar desde el inicio con una presentación novedosa de la ropa, con espectaculares escaparates y diseños de tiendas, formando a su personal como Personal Shopper y, sobre todo, con diseños para mujeres reales.

Sigue los temas que te interesan