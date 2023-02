El colorido conjunto de Alba Carrillo que divide a sus seguidores

La exmodelo y aguerrida colaboradora de Telecinco Alba Carrillo (36 años), más allá de su vertiente televisiva, siempre destaca por su pasión por la moda, de la que da buena cuenta en sus redes sociales. También su gracia reside en innovar y sorprender y, sobre todo, en combinar complementos.

Carrillo, que en diciembre de 2022 volvió a cobrar fuerza informativa a raíz de aquella famosa fiesta en la que flirteó con Jorge Pérez, ha dado otra lección de estilo a través de sus redes sociales.

En concreto, este pasado martes, 21 de febrero de 2023, Alba acudía a su puesto de trabajo en el debate de la nueva edición de La isla de las tentaciones, y lo hacía decantándose por un conjunto a que ha enamorado a sus seguidores, compuesto por una falda y un top.

"Este conjunto de top y falda de Barey Collection me parece ideal para eventos de primavera, amiga de la novia, madre de comunión, madrina de bautizo...", postea Carrillo posando ante la cámara, bajo los focos de los platós de televisión.

Se trata, por un lado, de un top colourfull, "confeccionado en Viscosa. De estampado floral multicolor; naranjas, verdes, azules, fucsias y amarillos. Tiene cuello a la caja, con botón en la parte trasera del cuello. Contiene, además, hombreras vislas que realzan la figura". El top se encuentra rebajado, pues inicialmente costaba 110 euros y hoy puede ser tuyo por 88 euros.

Está disponible en diferentes tallas, como XS, S, M, y L. Sobre la falda, desde la página web de Barey Collection se hace constar lo que sigue: "Falda midi confeccionada en Viscosa. También, de estampado floral multicolor, naranjas, verdes, azules, fucsias y amarillos. Talle alto, cintura algo marcada, con una caída muy elegante. Cremallera trasera a tono". También cuesta 88, tras practicarle la misma rebaja que el top.

Las reacciones a la publicación de Alba Carrillo no se han hecho esperar. Eso sí, no todas son favorables, pues este diseño ha dividido a los fans de la que fue mujer de Fonsi Nieto (44): "Nunca me gustó la moda de la falda por debajo de la rodilla, creo que la llamábamos midi, pero con tu cuerpo te puedes permitir todo", "Ese conjunto es muy poco favorecedor", "Guapísima, como siempre", "Sólo puedes estar bien tú con ese conjunto", "Siempre contigo, Alba. Muy guapa y divertida, como siempre", "Ese conjunto te hace muy mayor".

Cabe puntualizar que Barey Collection "es sinónimo de estilo, elegancia, feminidad y atemporalidad. Diseños atrevidos, exclusivos y sofisticados, hechos para lucir de madres a hijas", como reza la página oficial.

