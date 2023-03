Victoria Federica, a examen: su imagen "no es positiva", pero su perfil es "muy bueno" para la publicidad

Hace exactamente un año, Victoria Federica de Marichalar de Borbón (22 años) tomaba la decisión que lo cambiaría todo. A la apertura del candado de sus redes sociales se sumaba la concesión de su primera entrevista. Escuchábamos, de manera inédita, su voz en vídeo al responder para Elle a preguntas cómo: "¿Quiénes son las mujeres a las que más admiras?". Su respuesta: "A mi madre y a mi abuela, la reina Sofía".

En estos 12 meses de incesante movimiento y actos públicos, hemos podido ver a Vic, como cariñosamente la llaman sus amigos y familiares, en fiestas de gala, en desfiles de moda en París, Milán, Madrid o Sevilla y en eventos de media tarde donde, por supuesto, su look era el gran protagonista. Pero ¿cómo ha cambiado su figura pública en este último año? ¿Cómo la ve la gente? ¿Qué análisis hacen de ella los expertos en moda, en imagen y en redes sociales?

Para dar respuestas a estas preguntas, EL ESPAÑOL ha contactado con la estilista y colaboradora Paloma González-Durántez y con Santiago de Mollinedo, director general de Personality Media, la empresa líder en Consultoría de Marketing especializada en el análisis de la imagen de personajes públicos y celebridades a través de la investigación de mercados.

1. Moda

"Como estilista y amante de la moda, estoy 100% segura de que si Victoria Federica no fuera la nieta del rey emérito, no habría ocupado, ni en sus mejores sueños, ninguna de las páginas de las revistas en las que ha aparecido. Lo del ¡HOLA!, en un momento dado, lo puedo aceptar porque es una revista de corazón más que de moda, pero que Elle la haya llevado a sus páginas y haya hecho un editorial con una chica que no ha hecho absolutamente nada, y que nada profesional se puede contar de ella... deja en mal lugar a otros profesionales", comienza relatando Paloma González-Durántez.

Y prosigue: "Victoria Federica no es actriz, no es ingeniera, no ha inventado la penicilina, no va a presentar una colección de moda en Cibeles. Es, simplemente, la sobrina del rey de España. La revista que hace eso tira por tierra todas las portadas y los editoriales de su historia, aquellos en los que se ha reflejado la profesionalidad de quienes salían en sus primeras páginas: una modelo, una diseñadora, un icono".

"Jamás había visto algo así", continúa Paloma, decepcionada con la industria y el sistema. "Esa intención de meternos a Victoria Federica no la entiendo. Y como no hay un argumento sólido de una profesión detrás, nos intentan decir que nos la meten porque resulta que la niña es muy estilosa y una it-girl. Pues no. Sólo hay que viajar a Nueva York, Milán o Londres, ver el nivel de las alfombras o el street style: gente como Sienna Miller, Kate Moss, Alexa Chung, pero no para que venga una niña y se ponga cuatro harapos mal puestos del barrio de Salamanca. ¿Y porque es de la Casa Real es el nuevo hito de la moda? Los españoles no somos tontos y esta chica ni es guapa, ni tiene estilo ni viste bien.

2. Valor como celebridad

Este periódico también ha contactado con Santiago de Mollinedo, General Manager de Personality Media, empresa líder en Consultoría de Marketing especializada en el análisis de la imagen de personajes públicos y celebridades a través de la investigación de mercados.

Haciendo una radiografía sobre los últimos datos de Vic, se desprende lo siguiente: "Sólo la conoce el 59% de la población. 47% de hombres, 68% de mujeres. Entre los jóvenes es menos conocida: entre 14-24 años, sólo la conoce el 46%. Su dato de notoriedad va subiendo con la edad. Donde es más conocida es en el tramo más adulto, entre las personas entre 55 y 75 años", expresa el experto interpelado por este diario.

3. Su imagen

"No es muy positiva", declara, tajante, Santiago de Mollinedo. "Es que estamos hablando prácticamente de un perfil político. Victoria Federica no se ha dado a conocer por su esfuerzo o por su prometedora carrera. Tiene datos de confianza muy bajos para los consumidores: un suspenso", prosigue.

"Los jóvenes le dan más confianza, con un 5,3%, pero en el resto de variable aparece como suspensa. Su nota más alta es un 5, en elegancia, esa es su media. La elegancia se le reconoce por todos los tramos por igual. Es un personaje que se ha dado a conocer por ser el hijo de alguien, por lo tanto, no tiene un reconocimiento ni se valora su imagen. Los medios sí, porque una foto suya vende. Pero no es alguien que despierte una imagen positiva en sus consumidores".

4. Redes sociales

Santiago de Mollinedo, junto a su equipo de Personality Media, ha analizado el perfil de Instagram de Victoria Federica de Marichalar (234.000 seguidores) y sus conclusiones son las siguientes:

Posteo. No destaca especialmente por ser muy activa, ya que ha realizado apenas 57 posteos (unos cinco posteos al mes en promedio).

Tipo. Se caracteriza por subir más fotos y carruseles que reels. De hecho, apenas tres de sus 57 posteos son en formato vídeo.

Promedio de interacciones. Cada vez que postea, consigue un promedio total de 38.656 interacciones (20.063 interacciones con foto, 373.334 interacciones con vídeo)

Engagement. Es del 16,56% para el total, 8,6% en fotos y 160,2% en vídeos. Podemos afirmar que sus engagements son muy altos, incluido el de las fotos.

Saturación publicitaria. Si bien Victoria trabaja con bastantes marcas, sobre todo de moda, aún así, su saturación es del 36% (21 posteos publicitarios de 57 totales).

Marcas con las que ha mencionado en este periodo de tiempo. Dior, Carolina Herrera, Off-White, Pinko, InStyle, Moët & Chandon, Hoss Intropia, Estée Lauder, Loewe, Calzedonia, Pronovias.

También ha participado en revistas (Hola Fashion! y Elle) y ha asistido a un evento de la Fundación Starlite. En resumen, concluye el experto De Mollinedo: el de Victoria Federica es un perfil muy bueno, apto para publicidad, pero aún así podría incluso explotarse más, con más actividad.

