La inseguridad de Victoria Federica para sonreír en los eventos: lo que desvela su análisis odontológico

Hace ocho meses que la vida de Victoria Federica (21 años) dio un giro de 180 grados. Una tarde de finales de octubre, la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58) tomó la decisión de hacer pública su cuenta de Instagram, lo que supuso que, además de alcanzar la cifra de 190.000 seguidores en pocos días, comenzara a acudir a los eventos de moda del país y a convertirse en el rostro más aclamado.

Desde aquel marcado 27 de octubre, la joven royal ha posado en los photocalls de los actos más importantes en los que se han dado cita influencers, celebrities, modelos y personalidades del mundo de la televisión. Así que Victoria Federica ha tenido que aprender a desenvolverse en este nuevo entorno, y poco a poco muestra mayor soltura al posar ante los medios. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo: su inexistente sonrisa.

La sobrina de los Reyes de España se niega a mostrar su dentadura en público. ¿Tiene algún tipo de inseguridad sobre su boca para ocultar sus dientes siempre que tiene un fotógrafo delante? Las dudas de EL ESPAÑOL también las comparte la doctora odontóloga Eugenia Cervantes, experta en estética dental.

Victoria Federica no suele mostrar su amplia sonrisa ni en las fotos de sus redes ni posando para la prensa. Gtres | Instagram

La especialista ha detectado el repetido gesto de boca cerrada de la hermana de Froilán (23), y apunta a una posible causa: "Yo personalmente la he visto en alguna recepción que se le ha hecho al torero Roca Rey, que es amigo de ella y la he visto que sonríe muy poco. Yo no sé si a lo mejor presenta algún complejo con su sonrisa, pero generalmente en todas las apariciones que hace evita sonreír. Y yo creo que el problema está ahí. Si le damos un poco de luz, de brillo, y potenciamos su sonrisa, le sacaríamos el máximo partido, porque es una mujer joven que apunta maneras en mundo de moda, en las tendencias y lo único que le falta para mí para complementar todo lo que está haciendo actualmente sería mejorar su sonrisa, potenciarla. Al iluminar su sonrisa ella se va a sentir mucho más a gusto y creo que así ya sonreiría muchísimo más".

Ante la cierta inseguridad que muestra la royal para enseñar su dentadura, y tras analizar su situación dental, la doctora de la Clínica Eugenia Cervantes afirma que su boca requiere varios cambios: "Victoria Federica es una persona pública, que es tendencia en moda e influencer, por lo que yo mejoraría su sonrisa en muchos aspectos".

En cuanto a la forma de la dentadura, la especialista advierte algunas imperfecciones: "Lo primero, si analizamos su sonrisa, vemos que los incisivos centrales tienen una pequeña rotación, una pequeña inclinación hacia el paladar. Así que lo primero que yo haría sería hacerle un tratamiento de ortodoncia invisible para dejar los dientes completamente alineados y a la vez también con el mismo método sacarle partido haciendo un poco de expansión en la zona de los premolares y molares. De esa forma abriría un poco la sonrisa, que la tiene un poco comprimida tanto la parte superior como en la parte inferior".

El segundo paso que llevaría a cabo la doctora tiene que ver con el color de sus dientes: "Una buena opción sería hacer un blanqueamiento, porque se ve en muchas fotos y en muchas apariciones públicas que tiene la sonrisa como un poco apagada, con los dientes como un poco grisáceos y amarillos".

La doctora Eugenia Cervantes ha analizado la sonrisa de Victoria Federica.

Asimismo, la odontóloga va más allá y afirma que perfeccionaría la dentadura de la nieta de Juan Carlos I (84) y la reina Sofía (83) con un tratamiento más invasivo: "Tampoco dudaría en hacerle un diseño de sonrisa, colocándole unas microcarillas de cerámica para poderle dar luz, brillo y más vida a esa sonrisa que tiene para que todo complemente su belleza, acorde con su pasión por la moda y con el glamour que desprende siempre en todas sus apariciones públicas".

Según la opinión de la experta, el posible complejo que tuviera Victoria podría solucionarse en pocos meses y poniéndose en manos de especialistas en la materia: "En resumen, lo primero que haría sería un tratamiento de ortodoncia invisible con Invisalign. Esto sería para poder dejar los dientes completamente alineados y hacer un poco de expansión en la zona posterior para conseguir una sonrisa un poco más amplia. Posteriormente le daría un blanqueamiento, lo primero para darle un poquito de luz y porque tiene los dientes bastante amarillos o grisáceos más bien. Y luego no descartaría la opción de realizarle un diseño de sonrisa con unas microcarillas de cerámica para darle más luz, para que brille con esa sonrisa tan bonita que tiene y que quede en armonía con todo el rostro y con el glamour que desprende".

Eugenia Cervantes siempre reivindica la importancia de una sonrisa inmaculada y llena de luz y, sobre todo, que encaje a la perfección con los rasgos de la persona, algo que en el caso de Victoria Federica no está del todo logrado, pero tiene fácil arreglo. "El rediseño de su sonrisa sería, obviamente, sin tocar ni desgastar ni pulir ninguna estructura dentaria. Desde mi punto de vista habría que hacerle los dientes un pelín más grandes, acorde con su rostro, con su mirada, con su boca. Que la sonrisa encaje perfectamente en el rostro de Victoria Federica y que siga brillando como la estrella que ella es".

