Alexia de Holanda se inspira en la estrategia de Leonor en su último acto y logra mayor aprobación ciudadana

La última imagen mediática que existe de la princesa Leonor (16 años) data del 20 de abril de este 2022, tomada en el Instituto Julio Verne de Leganés. Desde alrededor de las 13:30 horas del citado día hasta la fecha no se ha vuelto a ver a la heredera al trono español, pues desde entonces se encuentra inmersa en la recta final de su primer curso de Bachillerato Internacional en Gales.

La hija mayor de los reyes Felipe VI (54) y Letizia (49) comparte experiencia estudiantil en el UWC Atlantic College con otra famosa royal, Alexia de Holanda (16). Acuden al mismo curso y volaron por primera vez a Reino Unido el pasado 30 de agosto para comenzar sus clases en el castillo de Saint Donat's. Sin embargo, ya antes del inicio del año lectivo era fácil de vaticinar que la forma de actuar y dejarse ver de ambas miembros reales iba a ser muy diferente.

Leonor, futurible Reina de España, ha dado una imagen responsable, sin altercados que hayan trascendido y sin aparecer en las fotografías y vídeos que constantemente difunde el internado de élite en sus redes sociales. Mientras, la princesa de Holanda ha sido protagonista de polémicas estos meses, por su asistencia a una fiesta LGTBIQ+ vestida con lencería o por gritar en una manifestación de los colegiales sobre el cambio climático, tal y como se ha visto en el contenido de Instagram del prestigioso colegio.

Esa personalidad y cargo de cada una también ha quedado patente en el número de veces que se han saltado las clases. La primogénita española ha cumplido rigurosamente con el calendario del Atlantic. Pero la hija mediana del rey Guillermo de los Países Bajos (55) y Máxima Zorreguieta (51) se ha saltado -al menos- un par de veces el horario escolar para volar de regreso a su casa y pasar en La Haya los cumpleaños de sus progenitores.

La imagen rebelde siempre ha acompañado a Alexia de Holanda, pero según va creciendo, y su hermana mayor, Amalia (18), va tomando mayor poder y visibilidad, la adolescente debe encauzar y disminuir sus controvertidas apariciones en la prensa. Y para ello nada mejor que tomar como ejemplo a la Princesa de Asturias y su impoluta forma de actuar.

Así, tomando como inspiración lo ocurrido en la última aparición pública de Leonor, Alexia ha sabido ganarse el favor y la empatía de la ciudadanía en las últimas semanas. Diarios de relevancia nacional en los Países Bajos como De Telegraaf o Metro Nieuws han resaltado este mes el cambio en la actitud de su heredera. Anteriormente, la princesa aprovechaba los actos en público junto a su familia para destacar con sus poses y llamar la atención de los fotógrafos; por eso sorprendió lo que hizo en su último evento hace un mes.

La hermana de Amalia y Ariadna (15), tras dejarse inmortalizar con el resto de la Familia Real, se retiró de los flashes y prefirió atender a los ciudadanos congregados en la plaza principal de la ciudad de Maastricht. Al igual que hizo Leonor en su más reciente acto institucional, Alexia se centró concretamente en el sector más joven del público y se realizó selfies con todo aquel que así se lo solicitó. Con una amplia sonrisa y sin negar ninguna fotografía, la princesa triunfó en las calles holandesas con los menores allí reunidos y estrechó las manos de las madres de todos ellos en un amable gesto de agradecimiento.

De esta forma, Alexia copió la estrategia que siguió la princesa Leonor en Leganés, donde se sentó en un pupitre del Instituto Julio Verne como una alumna más del grupo, y en cuestión de minutos terminó en el patio del centro escolar posando sin cesar junto a cada uno de los jóvenes que estiraban sus brazos con sus smartphones en la mano para obtener el selfie perfecto con la royal. Todas estas imágenes acabaron en las redes sociales, desde Instagram hasta TikTok, lo que aportó un aire nuevo a la monarquía patria gracias a su futurible representante.

Las mencionadas redes sociales no son nuevas para Alexia de Holanda, que ya protagonizó en el pasado grandes escándalos por abrirse varias cuentas en estas plataformas. En ellas llegó a compartir sus looks para que la puntuaran los usuarios, y difundió un vídeo rapeando una canción con frases que se catalogaron de racistas. Pero en esta última ocasión su presencia en las redes sociales no ha tenido connotaciones negativas, sino todo lo contrario. Está consiguiendo pulir sus controvertidos antecedentes convirtiéndose a día de hoy en la princesa de Holanda favorita para los adolescentes de su país.

